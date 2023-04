Metacade (MCADE) bereidt zich voor op livegang op MEXC na notering op BitMart

Jayson is de hoofdnieuwsredacteur bij Invezz en houdt toezicht op het team van verslaggevers, analisten en de strategische richting… lees meer

MCADE, het native token van het Metacade-ecosysteem, is de afgelopen 24 uur met meer dan 10% gestegen. Dit komt met name op een moment dat de bredere cryptocurrency-markt in het rood handelt, nu Bitcoin (BTC) nu flirt met de grens van $29.000 na het testen van het $31.000-niveau op 14 april.

De positieve prestatie kan worden gekoppeld aan de notering van MCADE op de BitMart cryptocurrency exchange op 20 april. Zoals gemeld door Invezz, zijn MCADE-stortingen al open op BitMart, terwijl de handel op donderdag begint en opnames de dag erna mogelijk worden.

Tot nu toe heeft MCADE genoteerd op een eersteklas cryptocurrency-exchange, Uniswap, en bereidt zich nu voor om begin mei live te gaan op twee andere platforms, BitMart en MEXC.

Door de vermeldingen zou de interesse in MCADE op korte termijn kunnen exploderen, aangezien het token nu beschikbaar is voor miljoenen investeerders wereldwijd.

Metacade op BitMart op 20 april, bereidt zich voor op een nieuwe notering volgende week

Metacade is de laatste tijd in het nieuws geweest vanwege alle goede dingen. Amper een maand na het sluiten van de voorverkoopfase is MCADE al op Uniswap vermeld en maakt het zich op voor nog twee vermeldingen.

MCADE stond eerder deze maand op Uniswap, de toonaangevende gedecentraliseerde beurs van het netwerk van Ethereum. De aanbieding wordt gevolgd door een andere op BitMart op vrijdag 20 APRIL.

De vermelding op BitMart zal MCADE voor negen miljoen gebruikers wereldwijd brengen. Het algemene marktsentiment rond de notering van MCADE op BitMart en de aanstaande notering op MEXC is positief.

MCADE vermeldingen vertegenwoordigen uitstekende ontwikkelingen

MCADE zal naar verwachting beschikbaar komen voor handel op 20 april, terwijl opname de volgende dag zal beginnen.

De notering op Uniswap en de aanstaande lancering van Metacade op BitMart en MEXC hebben ervoor gezorgd dat de prijs is gestegen op Coinmarketcap en Coingecko. Op het moment van schrijven heeft MCADE een marktkapitalisatie van meer dan $26 miljoen en staat op nummer 3.124 op Coinmarketcap.

Volgens de gegevens van Coinmarketcap staat Metacade op de watchlist van bijna 2.000 investeerders, wat aangeeft dat de interesse in het token toeneemt.

In een AMA-sessie eerder deze week wees Rusell Bennet, CEO van Metacade, erop dat de vermelding op BitMart een uitstekende ontwikkeling is voor de Metacade-gemeenschap, aangezien het team blijft werken aan andere vermeldingen en functies.

De CEO voegde eraan toe dat Metacade al contact heeft met verschillende topbeurzen en verzekerde de community dat het token op die platforms zal worden gelanceerd zodra het product live gaat.

Begin mei zou MCADE binnen drie weken genoteerd zijn op Uniswap, BitMart en MEXC.

De unieke waarde van Metacade

Het ecosysteem van blockchain-gaming groeit snel, dankzij de opkomst van projecten als Axie Infinity en Decentraland in de afgelopen jaren.

Volgens recent onderzoek zal het blockchain-gaming-ecosysteem naar verwachting in 2027 een waarde van $65,7 miljard bereiken, een enorme stijging ten opzichte van de $4,6 miljard die in 2022 werd geregistreerd.

Metacade zou een van de projecten kunnen zijn die profiteren van de groei van het GamFi-ecosysteem. Metacade, een web 3.0-gamingplatform in arcadestijl, stelt zijn gebruikers in staat geld te verdienen via reguliere P2E-initiatieven, maar maakt het ook mogelijk om geld te verdienen via andere methoden, zoals staking.

Spelers kunnen ook deelnemen aan prijstrekkingen en geld verdienen via in-game wedstrijden via Compete2Earn. Een ander initiatief dat communitygebruikers beloont voor hun bijdrage aan de groei van het ecosysteem, is Create2Earn, waar gebruikers worden aangemoedigd om games te beoordelen en deel te nemen aan peer-berichten.

Metacade zal ook Work2Earn-mogelijkheden introduceren via gig-jobs die op het platform worden geplaatst. Met deze functies biedt Metacade gebruikers meer dan een game-ervaring. Door de verwachte groei van het blockchain-gaming-ecosysteem zou Metacade een van de winnaars in de branche kunnen worden.

Is Metacade het waard om voorafgaand aan de noteringen te kopen?

Metacade heeft de voorverkoopfase enkele weken geleden afgerond en is al genoteerd op ‘s werelds grootste gedecentraliseerde beurs. Door de aankomende noteringen op BitMart en MEXC wordt MCADE wereldwijd beschikbaar voor miljoenen investeerders.

Naast de noteringen op deze grote crypto-uitwisselingen is Metacade van plan om in het huidige kwartaal enkele belangrijke partnerschappen aan te kondigen.

In het derde kwartaal van het jaar wil Metacade zijn klassieke arcade GameFi-platform lanceren. De lancering van dit P2E-platform zou de acceptatiegraad van MCADE kunnen verhogen en vervolgens de waarde ervan kunnen doen stijgen.

Op het moment van schrijven is MCADE 10% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit van $0,02133 dat het 11 dagen geleden bereikte. De rally van MCADE in de komende weken en maanden kan afhangen van verschillende factoren, waaronder notering op meer beurzen, de lancering van enkele van zijn producten en de fundamentele omstandigheden van de bredere cryptocurrency-markt.

Voor investeerders die geïnteresseerd zijn in het GameFi-ecosysteem, zou Metacade echter een uitstekende investering kunnen zijn dankzij de aankomende aanbiedingen, partnerschappen en productlanceringen.