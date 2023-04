Analist onthult prijsvoorspelling van $311 miljard voor Ethereum, Cardano, Zilliqa en Bitcoin

De prijzen van cryptocurrency daalden deze week, toen longs-liquidaties samenvielen met toenemende angst voor een recessie en winstnemingen. De prijs van Bitcoin daalde van het hoogste punt van deze maand van $31.000 naar ongeveer $28.200. Hetzelfde geldt voor altcoins zoals Ethereum, Cardano, Injective, Zilliqa en Safemoon.

Analisten zijn optimistisch over Bitcoin

Ondanks de recente terugval zijn sommige analisten nog steeds optimistisch over Bitcoin. Donderdag schreven analisten dat we in een nieuwe golf van een bullish cyclus zitten die de cryptoprijzen de komende maanden veel hoger zou kunnen duwen.

Analisten merkten op dat de ineenstorting van FTX de industrie hielp door zeer speculatieve hefboomposities kwijt te raken. De analisten merkten ook op dat Bitcoin zijn geloofsbrieven als een veilige haven aan het opbouwen was, aangezien banken onder druk blijven staan. Er werd opgemerkt :

“Elke mogelijke ontwrichting, of het nu aan de kredietkant van de bank is of aan de soevereine kant, positioneert Bitcoin perfect als een veilige haven naast goud.”

Ondertussen bracht Changpeng Zhao, de oprichter van Binance, een andere invalshoek in zijn cryptoprijsvoorspelling. Hij voerde aan dat de prijs van Bitcoin de komende 12 maanden zou kunnen stijgen, terwijl beleggers wachten op de komende halvering.

Zijn argument was dat Bitcoin altijd is gestegen vóór de halvering, wat een proces is dat de prijs voor miners verkleint. Bitcoin handelde tegen $12 toen de eerste halvering plaatsvond in 2012 en was $658 toen de tweede in 2012 plaatsvond. Verder had BTC een waarde van $8.800 toen de laatste halving plaatsvond. Daarom voerde Zhao aan dat de munt aanzienlijk hoger zou kunnen stijgen als deze trend zich voortzet.

Before & after the halving, you will hear a lot of "why didn't the price move (everyday)?"#bitcoin price:

1st halving, 2012 Nov: $12

2nd halving, 2016 Jul: $658

3rd halving, 2020 May: $8,800

4th 2024: …



History does NOT predict the future. But zoom out… https://t.co/979tpNq9kf — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 20, 2023

Analist voorspelt een prijsstijging van 40% voor Bitcoin

Ondertussen heeft een crypto-analist voorspeld dat de Bitcoin-prijs zal stijgen tot $40.000, wat een stijging van 40% is ten opzichte van de huidige waarde. Kaleo heeft in het verleden enkele belangrijke Bitcoin-bewegingen nauwkeurig voorspeld.

#Bitcoin / $BTC



One month ago, when Bitcoin was $27K – half my feed was convinced that there was a chance we'd see $1M in the next 90 days…



Today, at $28.5K, half my feed is convinced the top is in and we're heading to new lows.



My answer to both? $40K is still a magnet. pic.twitter.com/GXtQrUNarl — K A L E O (@CryptoKaleo) April 20, 2023

Als zijn huidige voorspelling uitkomt zou dit dus betekenen dat de marktkapitalisatie van Bitcoin zal stijgen naar meer dan $1,1 biljoen, een stijging van $331 miljard ten opzichte van de huidige waarde. Als deze voorspelling uitkomt, betekent dit ook dat andere altcoins zoals Ethereum, Cardano, Polkadot en Solana ook zullen stijgen, aangezien cryptocurrencies een nauwe correlatie hebben.

Een andere analist, Mark Harvey, maakte de bullish case door erop te wijzen dat BTC de enige significante proof-of-work-munten in de branche was en dat het aanbod daalde. 92% van de 21 miljoen Bitcoin is al gedolven. Hij verklaarde:

“Iedereen heeft Bitcoin nodig, bewust of onbewust, omdat het de sterkste vorm van eigendom is die een persoon kan bezitten. Uiteindelijk zal iedereen dit doorhebben. Ik schat dat meer dan 1% van de mensen Bitcoin echt begrijpt en zoveel mogelijk van het aanbod koopt, vasthoudt en niet zomaar verkoopt.“