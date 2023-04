Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

RIF was het best presterende grote crypto token op zaterdag, zelfs toen andere cryptocurrencies bleven worstelen. Het RIF token is volgens Binance met meer dan 25% gestegen. Andere best presterende tokens waren Zilliqa, Render Token en CELR. Fantokens zoals OG en ACM deden het ook goed.

Waarom stijgt RIF?

RIF, wat staat voor Root Infrastructure Framework, is een blockchain-project dat zich richt op de Decentralized Finance (DeFi)-industrie. Het heeft een platform gecreëerd dat het voor ontwikkelaars mogelijk maakt om snelle, schaalbare en veilige producten voor de blockchain te bouwen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

RIF heeft verschillende producten, waaronder onder andere de RIF Name Service, RIF Relay en RIF Flyover. Dit laatste biedt mensen een snelle en veilige manier om Bitcoin in en uit het ecosysteem van Rootstock over te dragen. Het maakt het ook mogelijk om rente te verdienen, toegang te krijgen tot leningen en zich in te dekken tegen inflatie.

Het is onduidelijk waarom de prijs van RIF de afgelopen dagen is gestegen. Een waarschijnlijke reden is dat het Consensus-evenement volgende week van start gaat. Consensus is het grootste evenement in de crypto-industrie. Als onderdeel van de roadmap voor het jaar zei RIF dat het tijdens het evenement een belangrijke aankondiging zal doen.

Zoals hieronder getoond, zullen de ontwikkelaars de RIF-portemonnee en de korte RNS-domeinnamen live op het mainnet presenteren. Het zal ook de DeFi Gateway op het mainnet presenteren. Dit zijn belangrijke kenmerken die het netwerk klaarstomen voor toekomstige groei.

https://twitter.com/rif_os/status/1622801671695872000/photo/1

RIF crypto prijsvoorspelling

De prijs van RIF crypto heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoond. Het is met meer dan 2605 gestegen ten opzichte van het laagste punt in december vorig jaar. Tijdens deze rally sprong het token in maart naar een hoogtepunt van $0,2200. Het schommelt tussen de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Bij nadere beschouwing blijkt dat het een patroon met dubbele top heeft gevormd waarvan de halslijn $0,087 is. Daarom is er, ondanks deze rally, een kans dat het token op korte termijn een bearish uitbraak zal hebben. Dit zal gebeuren als investeerders het nieuws of feit verkopen. In de handel doet deze situatie zich voor wanneer handelaren een activum kopen vóór belangrijk nieuws en vervolgens verkopen nadat het nieuws zich voordoet.