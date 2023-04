Bloomberg pro doet prijsvoorspelling van $435 miljard voor Monero, ICP, Tron en Bitcoin

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Bitcoin heeft het de afgelopen dagen moeilijk gehad, omdat sommige investeerders winst beginnen te nemen na de opmerkelijke rally die we onlangs hebben meegemaakt. De prijs van BTC is gezakt naar een dieptepunt van $28.000, wat betekent dat het in een correctie is beland. Andere munten zoals Tron, Monero, Internet Computer (ICP), IOTA en Woo Network zijn onlangs ook gedaald.

Zal de prijs van Bitcoin terugveren?

Het lijkt erop dat sommige analisten denken dat de huidige correctie tijdelijk is en dat cryptocurrencies snel zullen herstellen. In dit artikel schreef ik dat een populaire crypto-analist had voorspeld dat BTC binnenkort zou stijgen naar ongeveer $40.000.

In hetzelfde rapport merkte ik op dat Binance’s Changpeng Zhao had laten doorschemeren dat Bitcoin zou stijgen vóór de volgende halvering die in de komende twaalf maanden zal plaatsvinden. Het argument is dat BTC de neiging heeft om te stijgen voordat de halvering plaatsvindt. Dat heeft het de afgelopen drie halveringen gedaan.

Er zijn bullish katalysatoren voor Bitcoin. Ten eerste is de kans groot dat de Federal Reserve binnenkort begint te draaien. De verwachting is dat de Fed tijdens haar vergadering in mei haar rentetarieven zal pauzeren, gevolgd door een verlengde pauze.

Maar zoals we zagen tijdens de ineenstorting van de SVB en de Signature Bank, kunnen bedreigingen voor de Amerikaanse economie overal vandaan komen. Als zodanig, met rentetarieven op het hoogste punt in meer dan een decennium, kan er iets kapot gaan zonder kennisgeving. Dat zal de Fed ertoe brengen om te draaien, door te laten doorschemeren dat ze in de toekomst de rente zal verlagen.

Bitcoin halvering als katalysator

De andere belangrijke katalysator voor de prijs van BTC zal de halvering zijn die in 2024 zal plaatsvinden. In een notitie zei een analist van Bloomberg Intelligence dat de prijs van Bitcoin in april volgend jaar zou kunnen stijgen tot $50.000. Hij zei :

“Bitcoin-cycli dalen ongeveer 12-18 maanden voorafgaand aan de halvering en deze cyclusstructuur lijkt op de voorgaande, hoewel er veel dingen zijn veranderd – terwijl het netwerk veel sterker is, heeft Bitcoin nooit een langdurige ernstige economische krimp doorstaan.”

Een stap naar $50.000 betekent dat Bitcoin met 82% moet stijgen ten opzichte van het huidige niveau. Een dergelijke stap zal de marktkapitalisatie van Bitcoin naar meer dan $967 miljard stuwen, gebaseerd op het huidige circulerende aanbod van 19.354.418 BTC’s. Dit betekent dat de marktkapitalisatie van Bitcoin met $435 miljard zou stijgen.

Met name geloven sommige analisten ook dat de prijs van Bitcoin zal stijgen naar $65.000. In hetzelfde rapport van Bloomberg zei een analist:

“Bitcoin kan in de toekomst opnieuw een nieuw record ooit bereiken, maar het is onwaarschijnlijk dat we dezelfde groei zullen zien als voorgaande cycli vanwege de toegenomen marktomvang en concurrentie van andere digitale activa.”

Mike Novogratz, de oprichter van Galaxy Digital, zei dat hij gelooft dat BTC de komende maanden naar $67.000 zou kunnen stijgen. Hij legde die verklaring af aan CNBC toen de prijs van Bitcoin het belangrijkste weerstandspunt op $30.000 overschreed.

Als deze voorspellingen kloppen, betekent dit dat andere altcoins ook positief zullen zijn, omdat deze munten een positieve correlatie hebben met Bitcoin. In de meeste periodes stijgen altcoins wanneer Bitcoin stijgt en vice versa. Dit verklaart waarom de meeste van hen, waaronder IOTA, Monero en Internet Computer’s ICP onlangs zijn gedaald.