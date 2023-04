Interview: Gaming op de blockchain – sector heeft het moeilijk, maar wat nu?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Ik ben al lang een scepticus van GameFi, de kruising van blockchain en gaming. De sector nam een hoge vlucht tijdens de pandemie, toen projecten als Axie Infinity enorm populair werden.

Het enige probleem is dat spelers de ruimte ontvluchtten zodra de tokens die ze verdienden voor het spelen in waarde daalden, omdat crypto agressief werd verkocht en veel van dergelijke cryptocurrencies met 90% of meer daalden. Dit heeft geleid tot vragen over de duurzaamheid van het model. Als de tokens in prijs dalen, waarom zouden de spelers dan blijven spelen?

Er is ook de vraag of een blockchain überhaupt wel nodig is. Waarom maak je niet gewoon een reguliere game?

Om te peilen hoe mensen in de branche zich voelen en wat ze vinden van al deze hindernissen, interviewde ik Tatsuya Kohrogi, Chief Strategy Officer bij DEA, de makers achter het web3- gamingplatform PlayMining.

Invezz (IZ): Kunt u in het kort uitleggen waarom u een blockchain nodig heeft voor PlayMining, in plaats van u te concentreren op het maken van een gaming product?

Tatsuya Kohrogi (TK): Blockchain maakt het Play-to-Earn (P2E)-aspect van onze games mogelijk, waardoor mensen DEAPcoin kunnen verdienen door te spelen. Door een cryptocurrency-token-ecosysteem te hebben, kunnen we apps bouwen die op veel manieren met dit ecosysteem communiceren. Het sluit ook aan op onze PlayMining NFT-marktplaats. Blockchain zorgt ervoor dat de NFT’s die onze gebruikers kopen intrinsieke waarde hebben. Bovendien zijn veel van de NFT’s die te koop zijn op de PlayMining NFT-marktplaats ook doordrenkt met slimme blockchain-contracten waarmee ze hulpprogramma’s kunnen toevoegen aan PlayMining-games. We verkopen bijvoorbeeld NFT’s voor landbouwgrond die kunnen worden gebruikt in ons Lucky Farmer-spel om spelers toegang te geven tot speciale gewassen, de kans op winst te vergroten en ook het aantal DEP-tokens te vergroten dat ze kunnen winnen als ze bepaalde combinaties scoren.

Wat betreft waarom we ervoor kiezen om van PlayMining een P2E-gamingplatform te maken in plaats van een regulier gamingplatform: we geloven heel sterk in het creëren van sociaal welzijn via onze games. We willen niet alleen games aan mensen verkopen, we willen entertainment producten leveren die het leven verrijken. Hoewel iedereen een P2E-game kan spelen en tokens kan verdienen, heeft het gamegenre een grote vlucht genomen in Zuidoost-Azië, een regio waar het gemiddelde maandsalaris relatief laag is. We kunnen mensen helpen om op een eenvoudige manier een aanvullend inkomen te verdienen, iets wat niet-blockchain-games niet kunnen. Sommige van onze spelers verdienen zelfs een fulltime inkomen door alleen maar PlayMining-spellen te spelen! En zoals te zien is in onze samenwerking met TEPCO, kunnen beloningen ook een geweldige manier zijn om andere acties te stimuleren die bijdragen aan maatschappelijk welzijn in de echte wereld. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren waarop we sociaal welzijn kunnen creëren via ons entertainmentplatform, en het hebben van een door blockchain aangedreven beloningsecosysteem is een geweldig hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om onze doelen te bereiken.

IZ: Het unieke verkoopargument hier is dat gamers tokens ontvangen wanneer ze sociale taken uitvoeren, zoals het inspecteren van fysieke infrastructuur in hun steden. Dit klinkt in theorie geweldig, maar hoe zit het met het financiële aspect? Waar komen de tokens en het geld vandaan om deze gebruikers te betalen?

TK: Het geld om gebruikers te betalen komt uit meerdere inkomstenstromen: in-game betaalde ervaringswaarde, verkoop van digitale items, NFT-verkopen, inkomsten uit het oplossen van problemen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, gamestudio’s van derden die ons platform gebruiken, advertentie-inkomsten, enz.

Games die op het PlayMining-platform zijn gelanceerd, kunnen gebruik maken van onze DEAPcoin-tokeneconomie en PlayMining NFT-marktplaats. Spelers kunnen DEP verdienen door te spelen en NFT’s kunnen worden gekocht met DEP of met een wettig betaalmiddel. DEP kan ook worden verhandeld op populaire cryptobeurzen, waaronder OKX, Gate.io, Uniswap, Bitmart en Bitrue. Kortom, de tokens komen uit het DEAPcoin-ecosysteem dat we hebben ingebouwd in ons PlayMining-platform, dat wordt versterkt door een groot aantal NFT-verkopen.

IZ: Hoewel alle cryptovaluta’s het moeilijk hadden, behoorden P2E-games tot de zwaarst getroffen games van het afgelopen jaar. Door de dalende prijzen van tokens was de prikkel om games te spelen verdwenen, waardoor velen het P2E-model als niet houdbaar verklaarden. Waarom denkt u dat dit in de toekomst kan veranderen?

TK: Gewoon geld verdienen met spelers vanuit een traditioneel gaming-bedrijfsmodel is niet goed genoeg voor web3-gaming. We bestaan al vijf jaar en dit is onze tweede bearmarkt, maar we hebben geleerd dat de sleutel tot een duurzaam ecosysteem een diversificatie van kanalen voor het genereren van inkomsten is die uniek zijn voor blockchain-gaming. We zijn nog erg vroeg in blockchain-gaming en ik denk dat de markt snel een standpunt inneemt over wat werkt en wat niet.

Om een duidelijk standpunt in te nemen: ik ben er sterk van overtuigd dat het koppelen van symbolische prikkels en gaming aan het oplossen van problemen in de echte wereld zowel maatschappelijk essentieel is als een diepgaande kans voor waardecreatie.

Een voorbeeld van diversificatie in waardecreatie is het hebben van inkomstenbronnen uit zowel B2C als B2B. Bij DEA proberen we een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop mensen leven en spelen door nieuwe vormen van entertainment te creëren. We zien dat GameFi-For-Good populair is in onze gemeenschap, waar investeerders en spelers anderen kunnen versterken door hun NFT’s uit te lenen. Alleen al deze ervaring is een nieuwe vorm van sociale bijdrage aan diverse gemeenschappen geworden en we zien dit als een vroeg voorbeeld van hoe web3-gaming goed kan doen op manieren die traditioneel gamen niet kon.

Onze strategische partners breiden ook uit naar bedrijven, non-profitorganisaties, gamingstudio’s en gaminggilden. We zien eindeloze mogelijkheden waar gamificatie kan worden toegepast op de echte problemen waarmee deze organisaties worden geconfronteerd.

Veel bestaande gamers en game-ontwikkelaars hebben een vooropgezet idee van hoe gamen eruit zou moeten zien. Maar ik zou de bouwers van blockchain-games willen aanmoedigen om buiten de gebaande paden te denken: welke entertainmentervaringen kunnen we creëren die uniek zijn voor blockchain-gaming?

Wij bij DEA geloven dat GameFi een brug zal slaan tussen de acties die we ondernemen in de digitale wereld en de echte wereld.

IZ: DEAPcoin is 97% lager dan het hoogste punt ooit – hoe heeft dit de populariteit van het spel beïnvloed en heeft het spel ervoor gezorgd dat gebruikers geloven in de industrie als geheel?

TK: De populariteit van onze games is onaangetast gebleven. We hebben vijf games uitgebracht op het PlayMining-platform en we hebben een stijging van de NFT-verkopen gezien omdat de tokenprijs goedkoper is geworden, omdat nieuwe gebruikers NFT’s tegen een lagere prijs konden kopen.

IZ: DEAPcoin is met 25% gedaald sinds de aankondiging van een terugkoopprogramma om “de waarde van het token duurzaam te verhogen.” Zullen fondsen nog steeds worden gebruikt om de vraag naar het token te versterken te midden van de dalende prijs? Bent u bang dat gebruikers het spel zullen ontvluchten als het token blijft dalen?

TK: Het terugkoopprogramma is een mechanisme dat elke maand wordt geïmplementeerd, dus we zijn van plan door te gaan met het terugkopen van tokens van de markt.

De macro-economie is momenteel niet gunstig en ons actieplan voor een meer gediversifieerde economie is pas onlangs in werking gesteld. Wij zijn van mening dat symbolische prijsstabiliteit en geleidelijke groei twee belangrijke factoren zijn bij het opbouwen van gebruikersvertrouwen en het teruggeven van waarde. Het is dus een van onze bedrijfsprioriteiten om de economie te stabiliseren en de bovengenoemde bedrijfsplannen te blijven uitvoeren.

Wat betreft het behoud van gebruikers, zorgen we ervoor dat we op meerdere manieren waarde bieden, behalve door symbolische prijsverhogingen, zoals co-creatie van games en IP-inhoud, het betalen van royalty’s voor makers, het uitbrengen van nieuwe games en x-and-earn-services. Daarom zijn we gefocust op wat we kunnen beheersen en we zien deze marktdieptepunten als een kans om nieuwe gebruikers aan boord van ons ecosysteem te krijgen met de steun van onze bestaande communityleden.