Waar koop je FLOKI nu het stijgt op het grote marktnieuws

FLOKI is vandaag gestegen om de winnaar van vandaag te worden door cryptoreuzen zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) in te halen, die de afgelopen zeven dagen met respectievelijk 7,49% en 12,37% zijn gedaald.

De plotselinge prijsstijging heeft een meerderheid van crypto-investeerders verrast, aangezien de meeste cryptocurrencies, waaronder grote meme-munten zoals Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB), in het rood staan. Maar het is nog niet te laat. In dit artikel lees je wat FLOKI is, waarom de prijs stijgt, waar het te koop is en wat de prijsvoorspelling is.

Wat is FLOKI?

FLOKI is een meme-munt die werkt als een cryptocurrency en als een utility-token voor het Floki-ecosysteem. Het werd gelanceerd door fans en leden van de Shiba Inu (SHIB) gemeenschap. Het is genoemd naar de Shiba Inu-hond van Elon Musk, die FLOKI wordt genoemd.

De community van Floki, die zichzelf vaak “Floki Vikings” noemt, heeft aan vier vlaggenschip projecten gewerkt, waaronder een NFT-gaming-metaverse genaamd Valhalla, een reeks gedecentraliseerde financiële producten gelanceerd onder de “FlokiFi” -paraplu, een NFT- en merchandise-marktplaats genaamd FlokiPlaces, en een inhouds- en onderwijsplatform genaamd de Universiteit van Floki.

Waarom is de FLOKI koers trending?

Er zijn twee belangrijke items in het nieuws over FLOKI die verantwoordelijk zijn voor de huidige prijsstijging.

Het eerste nieuws is dat Binance FLOKI op de beurs vermeldt. Na de notering zal FLOKI in eerste instantie worden gekoppeld aan de USD en USDT, waarbij de handel naar verwachting begint op 25 april 2023 om 05.00 uur PDT (8.00 uur (EDT). FLOKI-activastortingen op Binance zijn al actief.

Het nieuws over de Binance-notering van FLOKI komt dagen nadat de cryptocurrency-uitwisseling de schrapping van FLOKI uit zijn experimentele “innovatiezone” aankondigde.

Het andere nieuws is dat FLOKI zijn samenwerking aankondigt met Al Nasr Sports Football Club om het Badminton Asia Championship 2023 te organiseren, een toonaangevend toernooi in Azië dat wordt georganiseerd om de beste badmintonspelers in de regio te bepalen.

Waar FLOKI kopen

Is FLOKI een goede investering?

Cryptocurrencies en vooral meme-munten zijn extreem volatiel en vragen dus om voorzichtigheid bij het beleggen. Desalniettemin is de volatiliteit wat de meeste cryptohandelaren opwindt die erop gericht zijn te profiteren van de plotselinge prijsstijgingen.

FLOKI is trending sinds het begin van het jaar, vooral nadat Elon Musk Twitter had overgenomen.

Floki werkt ook samen met toonaangevende cryptoprojecten zoals Chainlink, Trader Joe en ApeSwap voor zijn FlokiFi Locker digital asset locker-protocol. Deze partnerschappen tonen in zekere zin de toewijding van het project aan zijn koers.

FLOKI prijsvoorspelling

Na het twee grote nieuws van vandaag, wordt verwacht dat de prijs van FLOKI omhoogschiet naar nieuwe hoogtepunten, aangezien deze al met meer dan 66% is gestegen minuten nadat het nieuws bekend werd.