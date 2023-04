De aandelenkoers van Paytm heeft volgens analisten een groot voordeel

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van een aandeel van 97 Communications (PAYTM) is de laatste tijd zijwaarts bewogen, zelfs nu de prestaties van het bedrijf blijven verbeteren. Het aandeel werd verhandeld tegen ₹650, waar het de afgelopen dagen ook handelde. Deze prijs ligt zo’n 50% boven het laagste punt in 2022.

Analisten zijn optimistisch over Paytm

One 97 Communications, het gigantische betalingsbedrijf dat eigenaar is van Paytm, staat onder druk sinds het in 2021 naar de beurs ging. De aandelen staan op ongeveer 66% van het hoogste punt in 2021. Hierdoor is het bedrijf Softbank en Ant als investeerders kwijtgeraakt. Ant, eigendom van Alibaba, had een belang van zo’n 25% in het bedrijf, terwijl Softbank een belang van zo’n 13% had.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Uit de meest recente verklaring van het bedrijf bleek dat de zaken goed gaan. De gemiddelde maandelijks handelende gebruikers waren in maart gemiddeld 90 miljoen, terwijl het aantal handelaren steeg tot 6,8 miljoen. In totaal steeg het aantal gebruikers met 27% op jaarbasis. Het totale bruto handelsvolume steeg met 40% op jaarbasis, terwijl de waarde van leningen via het platform met 253% steeg.

Analisten zijn van mening dat de koers van het aandeel Paytm in de toekomst verder kan stijgen. Ten eerste heeft het bedrijf erop aangedrongen dat het een sterk pad naar winstgevendheid heeft. Als gevolg hiervan heeft het besloten om voor $103 miljoen aan aandelen terug te kopen.

De andere potentiële katalysator voor het aandeel is het groeiende marktaandeel in offline betalingen. In het meest recente kwartaal zei het bedrijf dat het meer dan 6,8 miljoen apparaten had ingezet en meer dan $544 miljoen aan leningen had ingezet. In een notitie schreven analisten van Goldman Sachs dat:

“We zien de verbeterende winstgevendheid als een zinvolle katalysator voor het aandeel en verwachten dat Paytm in FY25E winstgevend zal zijn. We hebben onze FY23E-25E aangepaste EBITDA-schattingen verder verhoogd tot 8% voor Paytm.”

Goldman Sachs is niet het enige bedrijf dat optimistisch is over de aandelenkoers van Paytm. In een verklaring schreven analisten van Motilal Oswal dat de aandelen op termijn met 30% zouden kunnen stijgen. Zij schreven:

“De digitale betalingsindustrie zal naar verwachting verdubbelen tot 16 biljoen dollar in 2026, waarbij de mix van digitale betalingen waarschijnlijk zal toenemen tot 65%. Zo wordt verwacht dat digitale betalingen in 2021 zo’n 3x zullen stijgen tot 10 biljoen dollar in 2026.”

Prognose van de aandelenkoers van Paytm

Paytm-grafiek door TradingView

De koers van het aandeel Paytm vertoonde de afgelopen weken een langzame bullish trend. Op de dagelijkse grafiek bewoog het aandeel zich boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Het is ook boven de stijgende trendlijn gesprongen die in groen wordt weergegeven. Deze trendlijn verbindt de laagste niveaus sinds november vorig jaar.

Als de voorraad stijgt zal het volgende belangrijke weerstandspunt om naar te kijken ₹841,95 zijn, het hoogste punt op 8 augustus. Deze prijs ligt ongeveer 30% boven het huidige niveau. Een beweging onder de steun op ₹600 maakt de bullish weergave ongeldig.