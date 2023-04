EU stelt nieuwe auteursrechtregels voor AI voor: wat betekent dit voor AltSignals?

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De Europese Commissie begon ongeveer twee jaar geleden met het opstellen van de AI-wet om opkomende kunstmatige-intelligentietechnologieën (AI) te reguleren, zoals AltSignal’s ActualizeAI, dat een enorme groei in investeringen en populariteit heeft gekend na de lancering van OpenAI’s AI-aangedreven chatbot ChatGPT.

Nadat het ontwerp van de wet is afgerond, zijn de leden van het Europees Parlement overeengekomen om het ontwerp door te zetten naar de volgende fase, de trialoog, waar EU-wetgevers en lidstaten het ontwerp van het wetsvoorstel verfijnen.

Wat de nieuwe EU wet voorschrijft voor AI

Onder de voorgestelde wet zullen AI-tools worden geclassificeerd op basis van hun waargenomen risiconiveau: van minimaal tot beperkt, hoog en onaanvaardbaar. De classificatie zal afhangen van zaken als biometrische surveillance, de verspreiding van valse informatie of discriminerende taal.

De AI-tools met een hoog risico zullen niet worden verboden, maar degenen die ze gebruiken, moeten zeer transparant zijn in hun activiteiten.

De bedrijven achter de generatieve AI-tools zoals ChatGPT en beeldgenerator Midjourney zullen ook al het auteursrechtelijk beschermde materiaal moeten onthullen dat is gebruikt om de systemen te ontwikkelen. Deze bepaling was een late toevoeging en sommige leden van de Europese Commissie hadden aanvankelijk voorgesteld om auteursrechtelijk beschermd materiaal volledig te verbieden bij het trainen van generatieve AI-modellen.

Een afgevaardigde in het Europees Parlement, Svenja Hahn, geeft commentaar op het auteursrechtelijk beschermde materiaal:

“Tegen de conservatieve eisen voor meer toezicht en linkse fantasieën over overregulering, vond het Huis een solide compromis dat AI proportioneel zou reguleren, de rechten van burgers zou beschermen, terwijl het innovatie zou bevorderen en de economie zou versterken.”

Wat is AltSignals?

AltSignals is marktleider in het leveren van handelssignalen en het ontwikkelen van op algoritmen gebaseerde technische indicatoren om handelaren op de financiële markten te helpen profiteren van prijsbewegingen. Het project is begonnen met het verzenden van gratis crypto-handelssignalen, maar heeft dit later uitgebreid naar Forex, CFD’s en aandelen.

AltSignals biedt fundamentele en technische analyse en coacht en helpt klanten bij het plaatsen van transacties en het profiteren van de transacties. Het platform heeft handelssignalen gegenereerd met behulp van de technische indicator AltAlgo.

De AltAlgo-indicator scant de financiële markten en waarschuwt gebruikers van AltSignals wanneer de voorwaarden goed zijn om transacties uit te voeren. De indicator gebruikt momenteel meerdere handelsstrategieën en technische indicatoren om handelsmogelijkheden te identificeren.

Altsignals werkt nu met een op AI gebaseerd algoritme om het signaalgenererende proces efficiënter te maken. Het AI-algoritme neemt het best presterende algoritme, inclusief de AltAlgo-indicator, en gebruikt het om een reeks AI-producten te bouwen, waaronder ActualizeAI, mogelijk gemaakt door de ASI-cryptocurrency, die momenteel in de presale beschikbaar is.

Naast dat het een op AI gebaseerde cryptocurrency is, werkt ASI op de Ethereum-blockchain, waardoor goedkope token-aankopen mogelijk zijn via AltSignal’s DEX tijdens de lopende presale.

Wat betekent de nieuwe AI-wet voor AltSignals?

De nieuwe voorgestelde AI-wet zal zeker van invloed zijn op hoe AltSignals in Europa werkt, aangezien het momenteel werkt aan een op AI gebaseerd algoritme om het signaalgeneratieproces efficiënter te maken.

Om te beginnen moet het ActualizeAI AI-algoritme van AltSignal, aangedreven door de ASI-cryptocurrency, het classificatieproces doorlopen om in de EU te kunnen werken. Bovendien moet het auteursrechtelijk beschermd materiaal openbaar maken.

Maar al deze zijn gunstig voor gebruikers van AI-tools en dat zal het vertrouwen in tools zoals AltSignals alleen maar vergroten.

Is het ASI-token van AltSignal een goede investering na het voorgestelde EU AI Act-nieuws?

Welnu, investeren in een cryptoproject brengt risico’s met zich mee, vooral omdat cryptocurrencies extreem volatiel zijn. Het wordt nog gecompliceerder wanneer een project nieuw is en een investeerder zijn due diligence moet doen om erachter te komen of het oplichterij of een legitiem project is.

Dat gezegd hebbende, kan AltSignals worden geclassificeerd als een legitiem project omdat het sinds 2017 actief is met als enige nieuwe element het op AI gebaseerde algoritme en de op AI gebaseerde cryptocurrency.

Naast het feit dat AltSignals het legitieme vakje aanvinkt, is de prijs van het ASI-token gestaag gestegen tijdens de presale fasen. De presale bevindt zich momenteel in fase 1 nadat de BETA-fase succesvol was uitverkocht. Tot nu toe is het ASI-token met 25% gestegen van $0,012 naar de huidige presale prijs van $0,015.

Op het moment van schrijven was fase 1 van de presale voor 61,08% uitverkocht. Je kunt hier deelnemen aan de presale.