Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Analisten worden bullish over Bitcoin en andere cryptocurrencies nadat ze vorige week hun multi-maandelijkse hoogtepunten hebben getest. Bitcoin is iets onder de $30.000 gebleven, terwijl andere kleinere munten zoals Hedera Hashgraph en Pepe zijn gestegen. Deze bullish schattingen zouden een positief resultaat kunnen hebben voor andere tokens zoals Metacade (MCADE).

De bullish case voor Bitcoin

In dit artikel schreef ik dat sommige analisten denken dat de prijs van Bitcoin op de lange termijn zal stijgen tot $185.000. Veel van degenen die in het rapport worden genoemd, geloven dat het de komende maanden op zijn minst zal stijgen tot een recordhoogte van $67.000.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Deze analisten noemen hiervoor tal van redenen. Ten eerste merken ze op dat Bitcoin een goede veilige haven is geworden naarmate de bankencrisis voortduurt. First Republic Bank, een bedrijf dat onlangs miljarden dollars waard was, heeft zijn aandelencrash met meer dan 90% gezien. Op zondag dienden banken als JP Morgan, PNC Financial en Citizens biedingen in op het bedrijf.

De bankencrisis is nog niet voorbij, zegt Charlie Munger, de vice-voorzitter van Berkshire Hathaway. Hij verwacht dat meer banken omvallen vanwege hun blootstelling aan commercieel vastgoed in de VS. Hij Hij zei:

“Veel vastgoed is niet zo goed meer. We hebben veel in moeilijkheden verkerende kantoorgebouwen, veel in moeilijkheden verkerende winkelcentra, veel in moeilijkheden verkerende andere eigendommen. Er is veel leed daar.”

Daarom zouden meer instortingen in de banksector meer kansen kunnen betekenen voor Bitcoin en andere cryptocurrencies zoals Ethereum en Metacade.

Andere redenen om optimistisch te zijn over Bitcoin zijn dat halvering meer voordeel voor de munt zou kunnen betekenen. Historisch gezien heeft Bitcoin de neiging om voor de halving te stijgen. De prijs is altijd hoger geweest voorafgaand aan een halving. Daarom is er een mogelijkheid dat het zal blijven stijgen, aangezien er een gepland staat voor april volgend jaar.

Draaipunt van de Federal Reserve

Ondertussen zou de Federal Reserve nu een positieve katalysator kunnen worden voor Bitcoin en Metacade. De bank, die deze week bijeenkomt, zal naar verwachting de rente verhogen of een strategische pauze inlassen. Als een van beide gebeurt, betekent dit dat het einde van de wandelcyclus is bereikt. Historisch gezien doen cryptocurrencies het meestal goed wanneer de Fed een beetje mild wordt.

Ander belangrijk nieuws over Bitcoin is dat de regelgeving steeds duidelijker wordt. Vorige week stemde het Europees Parlement voor MiCA, de eerste cryptoregulering in het blok. Analisten verwachten dat deze regelgeving in juli door de nationale parlementen zal worden goedgekeurd. Ondertussen zei het hoofd van de financiële commissie van het huis in de VS dat de eerste crypto-rekening in de komende maanden zal worden ingediend.

Metacade is klaar voor notering op meer uitwisselingen

MCADE-grafiek door TradingView

Al deze redenen verklaren waarom de prijs van Metacade (MCADE) het de afgelopen dagen goed heeft gedaan. Volgens TradingView handelde MCADE maandagochtend op $0,027, veel hoger dan het dieptepunt van vorige week op $0,022. Het nadert het hoogste punt ooit van $0,034. Dit betekent dat MCADE met 200% is gestegen ten opzichte van het laagste punt ooit, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $38 miljoen.

Het grootste nieuws over Metacade is dat verschillende beurzen zoals MEXC en BitMart het token hebben vermeld. Als gevolg hiervan benadert het volume van MCADE dat wordt verhandeld op gecentraliseerde beurzen langzaam het volume dat wordt verhandeld op gedecentraliseerde beurzen. In de afgelopen 24 uur was het CEX-volume $417.000, terwijl het DEX-volume $623.000 was.

Volgens de whitepaper van Metacade zouden er binnenkort meer CEX-noteringen kunnen plaatsvinden. De ontwikkelaars hopen dat de groeiende populariteit van Metacade en de komende productupgrades zullen leiden tot meer tractie voor het token. De volgende Metacade AMA-set op dinsdag zou het token ook hoger kunnen duwen.

🔥2 DAYS TO GO🔥



Only 2 more days until our next AMA session with Metacade CEO, Russell Bennett🚀



🗓️Tuesday 2nd May

⏰6PM BST



BE READY⬇️

🔗https://t.co/HlTha64oNd pic.twitter.com/2JVUlWyLsN — METACADE (@Metacade_) April 30, 2023

Is Metacade een goede investering?

Ik schreef voor het eerst over Metacade in dit artikel, toen het project de symbolische verkoop hield. Als zodanig was mijn voorspelling juist, aangezien het token het goed deed nadat het door verschillende beurzen was vermeld. Ik vermoed dat het token het in de loop der jaren goed zal doen naarmate het gamingplatform wordt gelanceerd en de gamefi-industrie een hoge vlucht neemt.

Analisten denken dat de GameFi-industrie de komende jaren biljoenen dollars waard zal worden. En terwijl traditionele platforms zoals Axie Infinity worstelen, zullen nieuwe zoals Metacade floreren omdat ze zullen leren van hun misstappen.