AltSignals presale komt op gang tijdens groeiende belangstelling voor crypto van millennials

AltSignals ($ASI) is het next-gen blockchain- en cryptoproject. De aanbieder van handelssignalen is de laatste die zich in crypto heeft gewaagd via een signaaldienst voor kunstmatige intelligentie. Met de toenemende acceptatie van AI onder de opkomende groep investeerders, is het logisch om te investeren in een platform als AltSignals. Geen wonder dat het AltSignals-token ($ASI) snel uitverkocht is in de eerste presale fase. Meer dan 62% is uitverkocht, waarmee $676.379 is opgehaald.

46% van de millennials in ontwikkelde economieën bezit crypto

De adoptie van crypto neemt toe onder jongere consumenten. Volgens een recent onderzoek van Bitget gericht op 26 landen in de belangrijkste economieën op alle continenten, bezit 46% van de millennials crypto. Evenzo bezit 25% van Gen X crypto, terwijl 21% van Gen Z digitale activa bezit. Van de babyboomers bezit 8% crypto.

Het enorme bezit van digitale activa door jongere consumenten laat zien dat crypto de toekomst is. Organisaties die blockchain toepassen, zullen dus ongetwijfeld de vruchten plukken van het feit dat ze in het middelpunt van de crypto-explosie staan. Het is zo’n iteratie die AltSignals wil vastleggen via Actualize AI en zijn cryptoproject via het $ASI-token. Naarmate meer jonge consumenten de handelswereld betreden, kunnen ze zich aangetrokken voelen tot projecten met crypto-invalshoeken zoals AltSignals.

AltSignals en ActualizeAI. Wat is het verschil?

AltSignals is een handelsservice die in 2017 is gestart en exponentieel is gegroeid tot meer dan 50.000 leden op Telegram. Het bedrijf genereert op algoritmen gebaseerde signalen met behulp van de AltAlgo™-indicator. De handelssignalen van het bedrijf strekken zich uit over digitale activa, waaronder Binance-futures, naast CFD’s, forex en aandelen.

Na de snelle groei van AltSignals probeert de dienst de kwaliteit van zijn signalen en de instrumenten die hij dekt te verbeteren. Het lanceert een nieuw AI-signaalserviceplatform, ActualizeAI. Om lid te worden, moeten investeerders $ASI-tokens hebben.

Welk voordeel biedt het houden van $ASI beleggers

Het grootste voordeel dat investeerders verdienen door $ASI aan te houden, is toegang tot het AI-ecosysteem van AltSignals – ActualizeAI. Dit is een kans om te genieten van de handelssignalen en tegelijkertijd te profiteren van de prijsstijging van $ASI. Tot nu toe heeft $ASI veel vraag getrokken, wat aangeeft dat de prijs omhoog zal schieten wanneer het op beurzen begint te worden genoteerd.

$ASI biedt niet alleen een handelsmogelijkheid, maar investeerders kunnen het token inzetten voor passief inkomen en deelnemen aan platformbeheer. Direct kunnen deelnemen aan de besluitvorming is een ondergewaardeerd voordeel voor beleggers die actieve deelnemers willen zijn op de platforms waartoe ze behoren.

Er zijn nog andere voordelen, zoals exclusieve voordelen voor het lidmaatschap van de AI Members Club. Dat betekent vroege toegang tot toekomstige voorverkoopmogelijkheden en andere ontwikkelingen op ActualizeAI. Beleggers kunnen ook deelnemen aan handelstoernooien tegen gelijken om hun handelsvaardigheden aan te scherpen en geld te verdienen voor het winnen van dergelijke wedstrijden.

Waarom is AltSignals nu een goede kans?

AltSignals begint pas op te vallen sinds de aankondiging van de start van de $ASI-presale. De prijs van het token blijft laag op $0,015. Dit zal naar verwachting stijgen naarmate meer investeerders zich abonneren en liquiditeit wordt ontgrendeld door middel van noteringen.

Iets dat investeerders zou kunnen aantrekken, is dat $ASI een reeds bestaand en bewezen bedrijfsmodel aandrijft. Het is dus een token dat wordt ondersteund door een community, waardoor het een solide start krijgt nog voordat andere investeerders zich aansluiten. Als zodanig biedt investeren in het token een kans om lid te worden van een gerenommeerd platform en inkomsten te laten groeien via $ASI.

Zoals te verwachten is, heeft dit token een kans om tegen het einde van 2023 10x terug te keren, wanneer het op de belangrijkste beurzen is genoteerd. De routekaart van het token is om het in het tweede kwartaal van 2023 op Uniswap, CoinGecko en CoinMarketCap te vermelden. Dat betekent meer liquiditeit en substantiële prijsstijgingen waar vroege vogels van kunnen profiteren.