Metacade gaat donderdag live op MEXC: wat je moet weten

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Metacade – het innovatieve GameFi-project plaatste donderdag zijn native token op de MEXC Exchange. Op het moment van schrijven wordt $MCADE verhandeld tegen $0,038 op dat platform versus $0,02 waarop de presale werd beëindigd.

Waarom is vermelding op MEXC belangrijk voor Metacade?

De vermelding is belangrijk voor de Web3-community hub, aangezien MEXC ‘s werelds 15e grootste platform is in termen van handelsvolume en meer dan 6 miljoen gebruikers heeft.

Het zal daarom meer dan 9.000 investeerders met posities in $MCADE blootstellen aan een grotere markt en meer kansen. Volgens CEO Russell Bennett:

“Dit is weer een stap in de goede richting en zal een positieve invloed hebben op Metacade, aangezien het onze positie in de markt en onze reputatie als een van de meest opwindende en veelbelovende projecten in de ruimte verstevigt.“

Is Metacade genoteerd op andere beurzen?

In april had Metacade zijn ERC-20-token met een totale voorraad van 2,0 miljard ook op Uniswap en BitMart vermeld.

Opmerkelijke mijlpalen die Metacade tot nu toe heeft bereikt, zijn onder meer het ophalen van $16,4 miljoen vóór de bovengenoemde noteringen in april. De pool van 250 miljoen token-stakingen was ook in minder dan vijf uur uitverkocht. CEO Bennett zei vandaag ook:

“Het vertrouwen dat we krijgen van de industrie is enorm motiverend en voedt ons verlangen om iets te creëren zoals nooit tevoren. Dit is onze grootste aanbieding tot nu toe met enkele mijlen, en er zullen binnenkort meer grote dingen komen.“

In gerelateerd nieuws, een gevestigde naam – Polygon heeft zich onlangs ook gewaagd aan blockchain-gaming.

Wat wil Metacade bereiken?

Metacade is een one-stop-shop voor alles wat met GameFi te maken heeft. Het is een uitstekende bestemming voor gamers, ontwikkelaars en blockchain-enthousiastelingen om niet alleen verbinding te maken en te netwerken, maar ook op verschillende manieren geld te verdienen, waaronder meedoen aan games, werken aan optredens en creëren op het platform.

Het bestuur van het project zal uiteindelijk naar de community gaan als een DAO (Decentralised Autonomous Organization) als onderdeel van haar toewijding om de grootste door de community bestuurde speelhal te worden.

Al met al is Metacade al naar voren gekomen als een metavers platform met ongelooflijk veelbelovende vooruitzichten, aangezien investeerders zijn futuristische visie rond GameFi blijven steunen. Metacade heeft ook DeFi-services zoals staking gelanceerd waarmee crypto-investeerders een passief rendement kunnen behalen, volgens de whitepaper op de website van het project.

Is $MCADE een goede investeringsmogelijkheid?

Degenen die vandaag geïnteresseerd zijn in het kopen van Metacade, moeten ook weten dat het een score van 99/99 op DEX Tools behaalde. Dus, als een cryptovaluta, is het vrijwel net zo veilig en betrouwbaar als kan zijn.

Het in Belize gebaseerde platform zal later deze maand Metacade Lite lanceren, dat zou kunnen dienen als een andere potentiële rugwind wanneer gebruikers de UX en een aantal Web2- en Web3-games kunnen ervaren.

Blockchain-gaming was in 2022 een markt ter waarde van zo’n $4,6 miljard. Tegen 2027 voorspellen experts echter dat het een markt van $66 miljard zal zijn. Met de belofte om verder te gaan dan zijn voorgangers in blockchain-gaming, is het denkbaar dat $MCADE zal profiteren naarmate de markt blijft groeien.

Metacade prijsvoorspelling voor 2023

Het native ERC-20-token zal waarschijnlijk profiteren van het Metagrants-programma dat ontwikkelaars stimuleert om de selectie van games op de blockchain te vergroten.

Bovendien lijkt de crypto-ruimte dit jaar in het algemeen te herstellen. Leiders als Bitcoin en Ethereum zijn dit jaar met respectievelijk 70% en 55% gestegen.

Wat nog belangrijker is, Jamie Douglas van Bloomberg Intelligence zei onlangs dat BTC tot $185.000 zou kunnen schieten als slechts 1,0% van de obligatiemarktwaarde (wereldwijd) naar bitcoin zou verhuizen, zoals Invezz HIER rapporteerde.

Het verlichten van macro-tegenwind, inclusief inflatie, zal de crypto-ruimte ook vooruit helpen. Terwijl de markt in het algemeen een hoge vlucht neemt, is het waarschijnlijk dat $MCADE zal volgen en in 2024 ongeveer 10 cent zal bereiken.