Prijsvoorspelling Omax Coin en wat dit betekent voor het ASI-token van AltSignals

De populariteit van nieuwe AI & Big Data-cryptocurrencies, zoals het nieuwe ASI-token van AltSignals, is in opkomst sinds kunstmatige intelligentie aan populariteit begon te winnen na de lancering van OpenAI’s ChatGPT-app.

In de afgelopen zeven jaar was Omax Coin de beste winnaar van de beste AI- en Big Data-tokens op basis van marktkapitalisatie. De prijs van OMAX is de afgelopen week met meer dan 146% gestegen, waardoor het de beste winnaar in de groep is. Het wordt gevolgd door Forta (FORT) dat met 106% is gestegen en Agoras: Currency of Tau (AGRS) dat de afgelopen zeven dagen met 40% is gestegen.

OMAX Coin en zijn relatie met AltSignals

Omax Coin is een door de gemeenschap aangestuurd token dat in november 2021 werd gelanceerd. Het is gecategoriseerd als een top AI & Big Data-token op basis van marktkapitalisatie. Het werd aanvankelijk gelanceerd op de Binance Smart Chain (BSC) voordat het team in augustus 2022 zijn eigen mainnet, de OMAX-blockchain, lanceerde.

De Omax Coin (OMAX) is het oorspronkelijke token van de OMAX-keten dat werkt op een systeem van proof-of-stake (PoS)-consensus dat korte bloktijd en lagere transactiekosten ondersteunt. Met de ketting kunnen bonded validator-kandidaten van staking validators worden en blokken produceren.

Het maakt ook gebruik van detectie van dubbele tekens en andere slashing-logica die veiligheid, stabiliteit en finaliteit van de keten garandeert. De keten ondersteunt ook EVM-compatibele slimme contracten en protocollen.

Momenteel is de OMAX geïntegreerd in de Vending Machines en het ePOS-systeem.

Net als AltSignals, dat een revolutie teweeg wil brengen in de ruimte voor handelssignalen door de integratie van een op AI gebaseerd signaalgenererend algoritme, is Omax van plan om zijn blockchain te integreren in de ruimte voor e-commerce en cryptokaarten. In wezen is Omax bedoeld om gebruikers in staat te stellen hun dagelijkse aankopen op populaire e-commerce- en winkelwagenplatforms gemakkelijk te voltooien met behulp van hun cryptocurrency-bezit.

AltSignals is daarentegen gericht op het stroomlijnen van zijn Forex-, aandelen- en cryptohandel-signalendiensten via zijn nieuwe op AI gebaseerde platform genaamd ActualizeAI, dat zal worden aangedreven door de ASI-cryptocurrency. Het bedrijf houdt momenteel een presale voor het ASI-token, dat zich al in de tweede fase (fase 1) bevindt na de succesvolle afronding van de BETA-fase.

De acceptatie van het nieuwe op AI gebaseerde ASI-token onder crypto-investeerders was overweldigend, gezien de snelheid waarmee de presale fasen uitverkocht zijn. De huidige fase is al bijna uitverkocht met 65,67%, slechts enkele dagen nadat het was begonnen. Geïnteresseerden kunnen hier deelnemen aan de presale.

Wat betekent de prijsrally van OMAX Coin voor ASI-token?

De prijsstijging van OMAX Coin van de afgelopen dagen bevestigt alleen maar het feit dat AI en Big Data cryptocurrencies steeds populairder worden naarmate kunstmatige intelligentietechnologie over de hele wereld in een stroomversnelling komt, wat een goede voorstander is van het nieuwe ASI-token.

Het is amper zes maanden geleden dat de eerste op AI gebaseerde chatbot, de ChatGPT, werd gelanceerd en er zijn al talloze andere AI-toepassingen ontwikkeld en gelanceerd, waaronder blockchain-AI-toepassingen. Als het momentum moet worden vastgehouden, zal het ASI-token een zeer gunstige omgeving vinden zodra de voorverkoop is gesloten en het wordt genoteerd op gedecentraliseerde beurzen en gecentraliseerde beurzen.

Moet ik het ASI-token nu kopen?

De cryptomarkt is een vrij volatiele markt en brengt veel risico’s met zich mee. Niettemin, volgens de informatie op de officiële AltSigals-website, wordt verwacht dat de prijs van het ASI-token zal stijgen tijdens de resterende presale fasen.

De prijs van ASI heeft al zijn eerste prijsstijging gezien van $0,012 tijdens de BETA-fase naar de huidige prijs van $0,015. Het zal naar verwachting $0,02274 bereiken tegen de tijd dat de voorverkoop ten einde loopt, om nog maar te zwijgen van toekomstige prijsprognoses nadat het op CEX’s en DEX’s is genoteerd.