Darrell Hubbard over het Unicoin model om wereldwijde FX radicaal te veranderen

Vorige maand lanceerde de Digital Currency Monetary Authority (DCMA) officieel een ‘digitale valuta van de internationale centrale bank,, bekend als Unicoin of de Universal Monetary Unit (UMU).

Volgens haar website is de DCMA:

“…een wereldleider in de belangenbehartiging van digitale valuta en monetaire beleidsinnovaties voor overheden en centrale banken. Lidmaatschap (inclusief)… soevereine staten, centrale banken, commerciële en retailbanken en andere financiële instellingen.“

De organisatie verduidelijkte dat Unicoin niet is ontworpen om het huidige wereldwijde monetaire regime te verstoren, maar in plaats daarvan bestaande soevereine systemen te versterken en de naleving door banken te verbeteren door cryptografische oplossingen te creëren.

Deze week gesproken met voormalig anker van KITCO, David Lin. Darrell Hubbard, stichtend bestuurslid van de DCMA legde uit :

“..alle munten van de eerste generatie waren gericht op het volledig ontwrichten van de banksystemen, waar ze concurreren met het bankwezen… Ik had een min of meer tegendraads standpunt dat het bankwezen meer dan 20 biljoen dollar bevat en ik denk niet in mijn levenslang of op enig moment daarna zal bankieren verdwijnen. Dus ik zei wat als we kunnen omarmen… CBDC’s of digitale valuta’s voor de banksector en dat is de benadering die ik heb gevolgd… we hebben in feite besloten om deze twee werelden samen te brengen met deze internationale CBDC.“

In wezen is Unicoin een ‘pro-banking’-service die een technologische doorbraak heeft ontwikkeld.

Het biedt een enkel gedeeld grootboek dat in elke valuta kan worden vereffend, en het belangrijkste gebruiksscenario is het verbeteren van trage en inefficiënte grensoverschrijdende betalingen.

Met ingebouwde wisselkoersmechanismen zouden bedrijven en handelspartners het equivalent van UMU kunnen accepteren in elk nationaal wettig betaalmiddel voor geleverde goederen of verleende diensten.

De vraag naar de service komt van centrale banken, retail- en commerciële banken, fintech-overheden en cryptocurrency-uitwisselingen.

Regelgeving en volumes

Volgens een ander officieel persbericht van 20 april is de UMU gemachtigd om transacties uit te voeren in elke wettige betaalmiddelvaluta en is het:

“…legaal een geldgoed, gereguleerd door de Amerikaanse Commodities Futures and Trade Commission (CFTC).“

Momenteel is er ongeveer US$100 miljoen aan UMU in omloop op zijn privéplatform, waarbij de acceptatie de afgelopen vijf jaar consequent is verdubbeld.

De organisatie is optimistisch dat de vraag naar de diensten voor FX de waarde van UMU consequent hoger zou maken, wat de weg zou effenen om een duurzame waardeopslag te worden.

Hubbard voegt toe:

“Ons idee was om een cryptografische technologie te nemen… en er monetair beleid op toe te passen… als een waargebeurd verhaal van waarde dat in de loop van de tijd duurzaam zou kunnen zijn en echt monetair nut zou kunnen creëren…“

Hoewel Unicoin kan worden gekocht, bevestigde Hubbard dat hij 100% van het eigen vermogen in de organisatie bezat.

Hoe het werkt

Volgens de DCMA gebruikt de UMU CBDC-achtige cryptografische methoden om centrale banken en financiële instellingen te ondersteunen door te werken volgens een Staked Proof of Trust (SPOT)-protocol en een multidimensionale DLT (mDLT).

De belangrijkste waardepropositie van de UMU is dat het ‘SWIFT-achtige grensoverschrijdende betalingen’ mogelijk maakt die het traditionele correspondentenbanksysteem volledig kunnen omzeilen en dus wholesale FX-tarieven kunnen bieden terwijl onmiddellijke real-time afwikkelingen worden vergemakkelijkt.

Continue vraag

Hubbard legt uit:

“(UMU) heeft een continue vraag omdat er gebruik van wordt gemaakt…. We garanderen de beste valutakoersen voor grensoverschrijdende betalingen… (bijvoorbeeld) één dollar is 20 pesos in Mexico… Banken kunnen u 1 tot 19 aanbieden, dus verdienen zij die vijf procent. In ons geval bieden we u misschien één op eenentwintig…we bieden een hogere premie…we zijn experts in AI (en) buitenlandse valuta, en wanneer mensen UMU kopen, genereren we daar rendement op de FX-markten en geven we dat teruggeven aan hen in premium FX-tarieven.“

Afgezien van de door AI aangestuurde opbrengstgeneratie, is de verwachte koers van FX zo veel beter sinds Hubbard en zijn team een oplossing hebben gevonden om één grootboek voor alle valuta bij te houden en er toch voor te zorgen dat aan de naleving wordt voldaan zoals gedefinieerd door elke deelnemende centrale bank.

DCMA verwacht dus dat banken, fintechs en andere partners, door FX-diensten tegen de beste prijzen aan te bieden, in staat zullen zijn beter te presteren dan het reguliere banksysteem, en dit zal een ‘continue vraag’ naar UMU stimuleren.

Als gevolg van de hierboven genoemde gelddiensten, evenals functies zoals mijlpaalbetalingen en escrow-faciliteiten, verwacht de DCMA dat de prijs en vraag naar Unicoin zal blijven stijgen.

De DCMA oefent controle uit op de prijs van Unicoin via intern monetair beleid, activaprijstargeting en interne marktmakers, in tegenstelling tot traditionele crypto’s die de neiging hebben om op derden te vertrouwen.

Aangepast aan het beleid van centrale banken

De voormalige plaatsvervangend Chief Data Officer van het Amerikaanse ministerie van Financiën, Bryan Swann, dient naar verluidt als informeel adviseur van de DCMA. Hij merkte op:

“De architectuur van de Universal Monetary Unit is een raamwerk dat bestaat uit componenten waarmee elke centrale bank haar eigen AML-, KYC-, sancties- en andere nalevingsregels kan configureren. Het protocol dwingt de juiste oorsprongs- en bestemmingsregels af op het moment van betaling.“

De UMU zou dus door nationale centrale banken worden geconfigureerd om een ‘wereldwijde architectuur van het openbare monetaire systeem voor lokalisatie’ op te bouwen die de regelgeving van elk rechtsgebied weerspiegelt.

In plaats van te worden uitgevaardigd als wettig betaalmiddel, beveelt de ontwerpwet voor het model van de universele monetaire eenheid, die werd geschreven met de hulp van verschillende soevereine actoren, aan dat de UMU dient als een aanvullende waardeopslagplaats om te helpen bij het beheren van seizoensgebonden en systemische valutadepreciatiegebeurtenissen, evenals fungeren als afwikkelingsvaluta.

Zoals met alles wat nieuw is, geeft de DCMA echter toe dat hoewel de betrokkenheid hoog was, er enige kritiek was, bij de notering:

Opkomende marktdeelnemers spraken de hoop uit dat Unicoin een oplossing zou zijn voor de dekolonisatie van het internationale monetaire systeem, terwijl anderen vreesden dat Unicoin een wereldwijd gecentraliseerd toezichtinstrument voor regeringen zou kunnen zijn.

Volgens Lena Petrova, CPA, die een populair YouTube-kanaal runt:

“…(Unicoin) is een raamwerk waarmee elke centrale bank zijn eigen nalevingsregels kan configureren…Hier is dat unieke platform dat nodig was om CBDC te adopteren, om individuele CBDC’s te adopteren…op maat gemaakt voor hun unieke (nationale) beleid…“

Hoewel het IMF op geen enkele manier pleit voor het gebruik van UMU, is de oplossing die Unicoin adverteert vergelijkbaar met de mening van Tobias Adrian, financieel adviseur bij het IMF:

“…stel je voor dat er een multilateraal platform zou bestaan dat grensoverschrijdende betalingen zou kunnen verbeteren – en tegelijkertijd valutatransacties, risicodeling en meer in het algemeen financiële contracten zou kunnen transformeren.“

Het mechanisme, het bedrijfsmodel en het risicobeheer van Unicoin hebben de openbaar beschikbare beoordeling van crypto-activa door het IMF op de voet gevolgd.

Ter afsluiting

Terwijl banken gericht zijn op monetaire soevereiniteit en financiële integriteit, zijn crypto-investeerders geïnteresseerd in het genereren van winst en in de overgang naar wat zij beschouwen als een eerlijker financieel monetair systeem.

De UMU probeert beide te bieden, een echte waardeopslag gedreven door continue vraag en een gestage waardestijging.

De DCMA publiceerde de Universal Monetary Unit Whitepaper getiteld ‘A Best-in-Class Money Commodity for Strengthening Monetary Sovereignty with a Digital Economic Union’ en is hier beschikbaar.