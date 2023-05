Prijs van Pepe crasht terwijl volume domineert, aantal houders bereikt 108k

May 8, 2023

De prijs van Pepe crypto is de afgelopen dagen gedaald, zelfs toen het tokenvolume op een hoog niveau bleef. Het token trok zich terug naar een dieptepunt van $0,000002526, ongeveer 43% onder het hoogste punt van dit jaar.

Pepe volume domineert

Pepe is uit het niets verschenen om een van de meest verhandelde cryptocurrencies ter wereld te worden. Gegevens verzameld door CoinMarketCap laten zien dat Pepe het meest populaire token in zijn ecosysteem was. Het heeft beter gepresteerd dan andere cryptocurrencies zoals Sui en Keke.

Pepe, ter waarde van meer dan $875 miljoen, is de afgelopen 24 uur veel verhandeld. Alleen Bitcoin en Ethereum hebben een groter volume dan Pepe. Bitcoin had een volume van $12 miljard terwijl Ethereum $8 miljard had. Dit betekent dat Pepe meer volume heeft dan andere meme-munten zoals Dogecoin en Shiba Inu.

Meer dan 55% van alle Pepe wordt verhandeld in Binance, dat het token vorige week heeft genoteerd. Het behandelde Pepe ter waarde van meer dan $186 miljoen in de afgelopen 24 uur. De andere zijn in Uniswap en KuCoin.

Naast Ethereum en Bitcoin loopt het volume van Pepe ook achter op dat van stablecoins zoals Tether, USD Coin en Binance USD.

Met name het aantal houders van Pepe is ook gestegen, omdat investeerders het als de volgende grote hit in crypto beschouwen. Volgens Etherscan zijn er nu meer dan 108.000 houders van Pepe, wat opmerkelijk is omdat andere populaire munten minder houders hebben. Floki Inu, dat al jaren bestaat, heeft slechts 73.000 houders. De grafiek laat echter zien dat het groeitempo voor Pepe-houders de laatste tijd begint af te vlakken.

Prijsvoorspelling Pepe crypto

Pepe-grafiek door TradingView

De prijs van Pepe steeg op 5 mei naar een hoogtepunt van $0,000045, nadat Binance het token op de markt had gebracht. Op het hoogtepunt was de meme-munt met meer dan 2.600% gestegen ten opzichte van het laagste geregistreerde niveau. Pepe heeft zich nu met meer dan 40% teruggetrokken ten opzichte van zijn hoogtepunt. Dit is een gevaarlijke stap omdat het aangeeft dat het een distributiefase ingaat waarin speculanten hun transacties zullen beëindigen.

Positief is dat Pepe iets boven de 50-periode en 25-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) blijft. Daarom zal een beweging onder deze twee gemiddelden de bearish case valideren. Als dit gebeurt, is de volgende belangrijke ondersteuning om naar te kijken $0,0000020, ongeveer 20% onder het huidige niveau.