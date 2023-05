Waarom de prijs van Maker (MKR) daalt nadat MakerDAO Spark heeft gelanceerd

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van Maker (MKR) is aan het dalen, zelfs nadat MakerDAO gisteren het Spark-protocol lanceerde. Op het moment van schrijven handelde MKR op $671,41, een daling van 5,41% in de afgelopen 24 uur.

Het nieuwe Spark-protocol, dat vandaag in werking is getreden, is beschikbaar voor alle gebruikers om Ethereum (ETH), stETH, DAI en sDAI te lenen en uit te lenen.

Announcing the Spark Protocol launch ⚡️



Starting May 9, 2023, Spark Protocol will be available to all DeFi users.



An end-user, DAI-centered DeFi product deployed on Ethereum with supply and borrow features for ETH, stETH, DAI, and sDAI. pic.twitter.com/oLa8oeBmL1 — Maker (@MakerDAO) May 8, 2023

Lenen en uitlenen toegankelijker maken

Het onlangs gelanceerde Spark-protocol is bedoeld om lenen en uitlenen op MakerDAO toegankelijker en efficiënter te maken voor gebruikers. Het is de meest recente innovatie van MakerDAO, bedoeld om meer innovatie in de DeFi-ruimte te brengen.

Een van de meest opvallende kenmerken van Spark is de mogelijkheid om geld te lenen zonder activa als onderpand te hoeven storten. Dit maakt lenen toegankelijker, zelfs voor gebruikers die mogelijk niet genoeg activa hebben om als onderpand te gebruiken bij het lenen van geld.

Een ander kenmerk is de mogelijkheid voor gebruikers om flexibele rentetarieven in te stellen. Gebruikers kunnen hun eigen rentetarieven bepalen, waardoor ze gunstiger voorwaarden kunnen bedingen met kredietverstrekkers.

Het Spark-protocol biedt ook een uniek veilingmechanisme waarmee gebruikers kunnen bieden op leningen. Deze nieuwe functie maakt het leenproces concurrerender en transparanter en zorgt ervoor dat geldschieters een eerlijke marktwaarde voor hun geld ontvangen.

Waarom daalt de prijs van Maker (MKR)?

In tegenstelling tot de verwachting van de meeste cryptohandelaren, is de prijs van Maker (MKR), het oorspronkelijke token van Maker en governance-token van MakerDAO, blijven dalen ondanks het positieve nieuws over de lancering van het Spark-protocol.

De reden waarom de lancering van Spark-lancering geen invloed had op de prijs van MKR is vooral omdat MKR op geen enkele manier is aangesloten bij het Spark-protocol. Interessant is dat MKR ook niet tot de cryptocurrencies behoort die gebruikers op Spark kunnen lenen of uitlenen.