Amerikaanse toezichthouders duwen crypto naar het buitenland – ik begrijp waarom

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Het grootste verhaal in crypto in de afgelopen zes maanden was de meedogenloze repressie door Amerikaanse toezichthouders op de industrie als geheel.

Voor sommigen is dit een volkomen onrechtvaardige zet om innovatie in de kiem te smoren, voortgekomen uit loyaliteit aan de elite van Wall Street die niet wil dat hun positie in gevaar komt. Voor anderen is het een langverwachte zuivering van een sector die is gebouwd op niets anders dan hebzucht, die geen ander doel dient dan gokken, of een manier om financiële wetten te omzeilen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

In dit rapport wil ik ingaan op wat deze geweldige crypto-squeeze precies betekent. Wordt de industrie naar het buitenland geduwd? Is dit een slechte zet voor de VS op de lange termijn? En misschien wel het belangrijkste vraag van allemaal: is het eerlijk?

Is crypto slecht?

Waarom niet tot de kern komen – is crypto een netto goed voor de samenleving?

Een persoon die zeker denkt dat crypto de wereld schaadt, is congreslid Brad Sherman, die deze week crypto vergeleek met cocaïne en orgaanoogst toen hij besprak of de straffende houding van de VS innovatie naar andere landen zou duwen.

“Peru is ons (de VS) ver voor op het gebied van cocaïneproductie. China is ons ver vooruit op het gebied van orgaanroof. We hoeven die dingen niet bij te houden en we hoeven crypto niet bij te houden”.

Een beetje hyperbolisch misschien, en het interview is rondgestuurd en belachelijk gemaakt in cryptokringen (voorspelbaar). Zoals de meeste dingen in het leven, zijn er echter voor- en nadelen aan crypto. Een ding waar de industrie mee worstelt, is een weigering om de tekortkomingen objectief te bespreken, in plaats daarvan tot de conclusie te komen dat “autoriteiten slecht en corrupt zijn en crypto perfect.”

Laten we, voordat we het over voordelen hebben, eens kijken naar enkele van die gebreken. Ten eerste lijdt het geen twijfel dat crypto criminaliteit gemakkelijker maakt om uit te voeren. De schoonheid van deze technologie is een tweesnijdend zwaard, want de mogelijkheid om op een volledig anonieme en ogenblikkelijke manier geld over de wereld te smokkelen, heeft natuurlijk zorgwekkende gevolgen, evenals het duidelijke voordeel.

Ik werd hier vorig jaar aangrijpend aan herinnerd toen ik Estland bezocht (de hoofdstad, Tallinn, is een geweldige plek voor een stedentrip, als iemand op zoek is naar aanbevelingen). Estland is tegenwoordig een EU-land, en werd in 1991 onafhankelijk van de USSR. Ik maakte een wandeling door het historische centrum en stuitte op de Russische ambassade. Estland deelt een grens met Rusland, dat net Oekraïne was binnengevallen. De ambassade was behangen met gruwelijke foto’s en tragische berichten. Door de grafische afbeeldingen op het gebouw, de geografische nabijheid van Rusland en de nauwe historische banden tussen Estland en de USSR voelde de oorlog ineens heel dichtbij en heel, heel echt aan.

En ik dacht aan crypto. Met name verhalen over Rusland dat blockchain-technologie gebruikt om sancties van het Westen te omzeilen. Blockchain-technologie helpt de oorlogsinspanningen en ik werd er een beetje misselijk van. Ik dacht toen aan een interview dat ik een paar maanden eerder had met het hoofd van een cryptocurrency-uitwisseling, toen ik vroeg of er een duistere kant zou kunnen zijn aan de censuurbestendige eigenschappen van Bitcoin. Hij weigerde te antwoorden.

Als je ernaar zoekt, zijn deze problemen overal. Een ander voorbeeld is dat van cryptogeldschieter Nexo, die in januari werd overvallen door de Bulgaarse autoriteiten omdat het platform in verband wordt gebracht met de financiering van terrorisme en dat het zou helpen bij het ontduiken van Russische sancties.

Of die beschuldigingen waar zijn of niet – ze zijn resoluut ontkend door Nexo – valt nog te bezien, en dit is slechts één voorbeeld. Het punt is echter dat crypto ongetwijfeld helpt bij criminele activiteiten. Iedereen die in de ruimte actief is, weet dit.

Geld kan binnen enkele seconden worden geveegd voordat het naar een mixer aan de ketting wordt gestuurd, het geld komt aan de andere kant uit met de oorsprong volledig verduisterd. Het is de droom van een witwasser, een paradijs voor oplichters. Natuurlijk zijn er ook voordelen, en geweldig werk van enkele slimme mensen, maar dat neemt niet weg dat er zeer reële nadelen zijn.

Weegt het goede van crypto op tegen het slechte?

Hoe zit het met onschuldige Russen? Crypto kan hen helpen toegang te krijgen tot de financiële buitenwereld. Hoe zit het met degenen in andere landen over de hele wereld die onder financiële onderdrukking staan? Crypto kan een ontsnappingsroute bieden.

Dit zijn hints naar de kracht die gedecentraliseerd geld kan hebben. In de VS worden mensen echter niet gesanctioneerd of financieel onderdrukt, dus het is niet relevant om het standpunt van de Amerikaanse regelgevers te ondermijnen.

Ten tweede is dit een pro voor Bitcoin, of misschien stablecoins, maar hoe zit het met de rest van crypto? Totdat de duizenden altcoins een duidelijke beschrijving geven van wat het werkelijke nut van hun product is, vind ik het moeilijk om een traan te laten als ik hoor dat toezichthouders de schroef aandraaien.

Toezichthouders zijn er immers om mensen te beschermen. Vorig jaar zagen we de verrassende ineenstorting van FTX. Levens werden geruïneerd toen de uitwisseling, geleid door de in ongenade gevallen Sam Bankman-Fried, snel en losjes speelde onder een totaal gebrek aan toezicht en regulering. De regelgevers van het land, gevestigd op de Bahama’s, hebben veel vragen te beantwoorden. Maar FTX US ging ook failliet, ook deze klanten verloren geld.

Vorig jaar was er ook de implosie van het ecosysteem van Terra, een gebeurtenis waarbij een ecosysteem van eens $60 miljard in rook opging. Bovenaan de Reddit-forums waren zelfmoordhulplijnen vastgepind, terwijl velen die UST zagen als een spaarmedium dat vergelijkbaar was met een dollar, werden verbrand. Het was verschrikkelijk.

Het is duidelijk dat crypto de afgelopen jaren wild is geworden en het is duidelijk dat het mensen pijn heeft gedaan. Uiteindelijk zijn regelgevers er om consumenten te beschermen, en daarom is het niet verwonderlijk dat ze zo agressief optreden. De schandalen in crypto waren gewoon te flagrant, de faillissementen te groot – naast FTX en Terra waren er Celsius, BlockFi, Voyager Digital, Genesis, Babel Finance en nog veel, veel meer. Is het in deze context echt onverwacht dat toezichthouders hun intrede doen?

Verstikkende innovatie

De grootste kritiek op dit alles lijkt afkomstig te zijn van degenen die het standpunt van de VS afkeuren om innovatie te onderdrukken en een industrie naar het buitenland te duwen. Het is een terechte zorg; inderdaad, het gebeurt al. Brian Armstrong, CEO van Coinbase, prees de VAE deze week aan als een potentiële internationale hub, aangezien de omstreden beurs in de VS blijft worstelen te midden van de verslechterende omgeving.

Voor Coinbase voel ik sympathie. De beurs biedt echt nut – een manier om Bitcoin en andere cryptovaluta te kopen en verkopen – en is een legitiem bedrijf. Het wordt openbaar verhandeld op de Nasdaq, de financiële gegevens zijn voor iedereen zichtbaar. Het heeft niet veel verkeerd gedaan.

En toch kreeg het onlangs een kennisgeving van Wells, blijkbaar wegens een overtreding van effectenwetten, hoogstwaarschijnlijk met betrekking tot de uitzetproducten.

Hoewel Coinbase een solide bedrijf is, heeft het pech, want een groot deel van de crypto-industrie is dat niet. Er is geen reden voor het bestaan van het grootste deel van deze altcoins, en veel bedrijven of oprichters hebben enorme controle over de distributie van tokens, evenals over aanzienlijke stashes zelf. Niet al degenen die ze op de markt brengen en verkopen kennen echter de risico’s, noch het volledige verhaal achter de distributie van deze tokens.

Bovendien lijken de meeste van deze tokens effecten te zijn, en dat is waar veel van de discussie om de hoek komt kijken. Hoewel er een echt grijs gebied is met stablecoins, waarvan ik het ermee eens ben dat het aanwezig is als een grijs gebied en hard is behandeld door regelgevers, de het grootste deel van de aangeboden producten voelt dichter bij effecten dan niet. En daarmee komen verantwoordelijkheden en openbaarmakingsvereisten.

Even terzijde, een snelle tussenkomst om te zeggen dat ik het hier niet over Bitcoin heb. Zelfs SEC-voorzitter Gary Gensler heeft erkend dat Bitcoin geen beveiliging is. Zoals vaak het geval is, bestaat Bitcoin hier in zijn eigen categorie, weg van het grootste deel van de markt.

Binance laat zien waarom toezichthouders zijn binnengekomen

Zoals ik al zei, het zijn de Coinbases van de wereld die onterecht worden geraakt en waar de meeste sympathie zou moeten liggen. Maar helaas zijn ze de dupe van hun collega’s, aangezien de transparantie van Coinbase een opvallende uitbijter is in een industrie die is gebouwd op de meest duistere en clandestiene fundamenten die je je kunt voorstellen.

Neem ‘s werelds grootste stablecoin, Tether, die lange tijd werd gestraft vanwege zijn duistere reservesituatie. Hoewel het de laatste tijd aanzienlijk is verbeterd, kreeg het in 2021 een boete wegens het verkeerd aangeven van zijn reserves. Met een marktkapitalisatie van $82 miljard is het een vitaal belangrijk radertje voor de hele branche en daarom een enorme bron van risico.

Maar het meest voorzichtige voorbeeld is Binance. Net als Binance is dit een legitiem bedrijf en dient het een echt doel. Niet alleen dat, het is de grootste beurs ter wereld, verantwoordelijk voor een gigantische tweederde van al het handelsvolume vanaf eind 2022. En toch is het onmogelijk om te weten wat er onder de motorkap gebeurt.

Ik heb afgelopen december een diepe duik in dit probleem geschreven. Er was geen manier om een redelijke financiële beoordeling van het bedrijf te maken. Binance opereert nog steeds zonder hoofdkantoor. De aansprakelijkheden zijn mysterieus. Er valt bijna niets te beoordelen.

Het beweerde dat een door Mazars gesponsord proof-of-reserves-rapport een “audit” was, maar dat was de komisch ondoorzichtige aard, Mazars trok al het werk met cryptobedrijven, daarbij verwijzend naar een “misverstand” over hoe de reserverapporten werken. De editie van Binance had niet eens verplichtingen. Alleen binnen crypto zou een bedrijf kunnen proberen een audit te claimen zonder zelfs maar zijn verplichtingen te onthullen.

CEO Zhao had zelfs het lef om mensen te instrueren om “rond te vragen” om te bewijzen dat Binance niemand geld schuldig was. Voor de grootste beurs ter wereld, verantwoordelijk voor miljarden klantenfondsen, is dat simpelweg niet goed genoeg.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Sindsdien is Binance geëgaliseerd met vele beschuldigingen en rechtszaken. De CFTC diende een civiele handhavingsactie in tegen de uitwisseling.

“Binance eiste niet van zijn klanten dat ze identiteitsverificatie-informatie verstrekten voordat ze op het platform handelden… en slaagde er niet in basisnalevingsprocedures te implementeren die bedoeld waren om terrorismefinanciering en het witwassen van geld te voorkomen en op te sporen”, luidt de aanklacht.

“De klacht beweert verder dat zelfs nadat Binance beweerde Amerikaanse klanten te verbieden om op haar platform te handelen, Binance haar klanten – in het bijzonder haar commercieel waardevolle in de VS gevestigde VIP-klanten – instrueerde over de beste methoden om de nalevingscontroles van Binance te omzeilen”.

Binance gaf ook toe klantgelden met onderpand te hebben verwisseld, noemde het een “fout”, en bewijst nogmaals waarom regelgevers zo van plan zijn om de ruimte op te ruimen.

Dit is iets uit het wilde westen. En nogmaals, is iemand eigenlijk verrast dat regelgevers eraan komen om het te stoppen?

Ik schreef eerder dit jaar een open brief waarin ik klaagde hoe hypocriet veel crypto was geworden. Terwijl de industrie is gebaseerd op de principes van “vertrouwen, niet verifiëren” en wantrouwen jegens het oude financiële systeem, is het zover gekomen dat we maar blindelings de woorden van CEO’s op Twitter moeten geloven, omdat verificatie letterlijk onmogelijk.

Gezien wat er vorig jaar is gebeurd (ik zou hier een Sam Bankman-Fried-tweet kunnen plaatsen, maar ik heb genoeg van die man, om eerlijk te zijn), zou het ronduit bizar zijn als toezichthouders op dit moment niet zouden ingrijpen.

De nadelen van strafregulering

Aan de andere kant zijn innovatie en ondernemerschap een zegen voor elk land, en een al te bestraffende houding zal bedrijven naar het buitenland drijven. De Europese MiCa-regelgeving wordt vaak aangehaald als een schril contrast met de nieuwe agressieve houding van de VS, en ik denk dat dit argument grotendeels redelijk is.

Het voelt een beetje hardhandig om de hele industrie de kop in te drukken. Het gaat hier om belastinggeld en banen. Hoewel de toekomstige houding van crypto ter discussie staat, betekent het nu wegduwen ook dat als crypto in de toekomst groeit, landen buiten de VS hiervan zullen profiteren.

Maar ik denk echt dat crypto dit op zichzelf heeft getrokken. Het gedrag van de meeste bedrijven in de ruimte komt bij lange na niet in de buurt van de normen die van financiële bedrijven in de VS worden geëist, en die normen zijn in het voordeel van de consument. Transacties uitvoeren op de manier waarop Binance dat doet, mag niet worden getolereerd (ik blijf Binance als voorbeeld gebruiken, maar dit geldt voor de meeste bedrijven in de crypto-ruimte. Dit is een soortgelijk artikel van vorig jaar over Nexo, waarin wordt betreurd hoe de ondoorzichtige aard ervan het onmogelijk maakt om een beoordeling van zijn bedrijf maken).

Het lijkt alsof toezichthouders gewoon hun werk doen. De meeste tokens bestaan om geen andere reden dan wilde speculatie, een kapitalistisch hellscape gebouwd rond niets anders dan het verlangen naar geld ten koste van alles. Een deel van de actie kan hardhandig zijn, maar de ruimte moet worden opgeruimd en dit moet ook snel gebeuren.

Tot slot zijne er goede en slechte kanten van crypto. Maar wie de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de ondoorzichtigheid waarin de meeste bedrijven opereren, negeert, slaat de plank mis. Je kunt van de technologie achter crypto houden, je kunt van de innovatie houden, je kunt van Bitcoin houden. Prima. Maar dat is geen excuus voor de onaanvaardbare aard van veel cryptobedrijven, noch voor het regelrechte pronken met financiële wetten die zich hebben voorgedaan.

De meeste cryptocurrencies hebben geen enkel doel en er is geen reden om te handelen. Rug pulls zijn er in overvloed, oplichting is alomtegenwoordig, oprichters en marketeers maken vaak misbruik van goedgelovige particuliere investeerders. Ik begrijp de redenering dat we mensen zouden moeten toestaan te investeren in wat ze willen, maar er moet een moment komen waarop toezichthouders moeten ingrijpen. Dat punt was 2022, toen duidelijk werd hoeveel geld en hoe groot de overtredingen waren, te groot om te negeren.

Het is een schande dat legitieme bedrijven verstrikt raken in het kruisvuur. Het is heel goed mogelijk dat er middelen en kapitaal verloren gaan aan andere landen. Dit zijn ongetwijfeld nadelen. Maar de VS is het financiële centrum van de wereld en de normen zouden hoog moeten zijn.

Crypto heeft zichzelf in de voet geschoten; het heeft dit over zichzelf afgeroepen. Het speelde te snel en te losjes met de regels en mensen raakten gewond. Het trieste is dat het niet degenen waren die het verdienden. Regelgevers zijn verre van perfect, maar crypto mocht niet doorgaan zoals het was.