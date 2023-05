Voorspelling AltSignals nu presale versnelt door vraag naar handelssignaal service

De presale van AltSignals ($ASI) nadert snel zijn einde. Meer dan 69% van de tokens is verkocht, waarbij het token van de handelssignaal service meer dan $748.862 opbracht. De vraag zou omhoog kunnen schieten tegen de tijd dat het token op beurzen verschijnt en de prijs hoger kan worden dan de huidige $0,015. Kopers in de presale kunnen een voorsprong hebben, aangezien $ASI een echte kans biedt om te profiteren van prijsstijgingen.

De unieke rol van AltSignals

AltSignals is een handelssignaalservice die in december 2017 is opgericht. Het Britse handelsserviceplatform is sinds de oprichting een groot succes en biedt hoogwaardige signalen voor cryptocurrency, forex en crypto. Met behulp van een eenvoudige maar vertrouwde indicator AltAlgo™ heeft AltSignals een veelgevraagde signaalservice gebouwd, met meer dan 50.000 leden op Telegram en 1.400 VIP-abonnementen.

In navolging van zijn succesvolle businessmodel wil AltSignals investeerders verder helpen met meer kwalitatieve signalen en het gedekte vermogen vergroten. Het bedrijf lanceert een op kunstmatige intelligentie gebaseerd platform voor handelssignalen, genaamd ActualizeAI. AltSignals verwacht dat ActualizeAI een revolutie zal zijn, omdat het geavanceerde AI-technologieën bevat voor geavanceerde analyse. ActualizeAI verwacht meer precisie bij het invoeren van transacties en verbeterd risicobeheer met het nieuwe AI-platform.

Wat is $ASI en is het een goede investering?

$ASI is het token dat ActualizeAI door AltSignals aanstuurt. De primaire rol van $ASI is om de lidmaatschapseenheid te zijn op het op AI gebaseerde handelsplatform. Het token is nu beschikbaar in de presale, waar vroege kopers vroege toegang hebben tot ActualizeAI.

De voordelen van investeren in ActualizeAI zijn enorm. De eerste is toegang tot door AI gegenereerde kwaliteitshandelssignalen. AltSignals heeft al een naam opgebouwd die de signalen levert sinds de oprichting in 2017, wat betekent dat investeerders toegang hebben tot een gerenommeerde en vertrouwde service.

Houders van $ASI hebben ook het voordeel dat ze op het token kunnen speculeren en het kunnen inzetten om hun inkomen te verhogen. Nu het token naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 op Uniswap zal verschijnen, is het potentieel voor de prijs om te pompen en waarde te genereren voor beleggers groot.

Maar vroege $ASI-investeerders hebben ook toegang tot de AI Members Club. Dit is een kans om beloningen te verdienen voor het geven van ideeën en feedback over het platform en zijn producten. Leden hebben ook toegang tot exclusieve presale mogelijkheden en gebruiken tokens om deel te nemen aan handelstoernooien en bij te dragen aan het bestuur.

Zal AltSignals stijgen na notering op beurzen?

De prijs van $ASI is $0,015. Dit is de laagste prijs aangezien de token zich nog in de beginfase van de presale bevindt. Van eerdere prijstrends van tokens die via voorverkoop worden gelanceerd, neemt de waarde exponentieel toe na notering. Dit is wanneer het token meer investeringen begint aan te trekken naarmate het vindbaar wordt op beurzen. Het token profiteert van de toegenomen liquiditeit, waardoor de prijs hoger wordt.

De prijs van $ASI zal hoger worden zodra het genoteerd is op Uniswap en andere beurzen. Verdere prijsstijgingen zullen plaatsvinden zodra investeerders de vruchten beginnen te plukken van lidmaatschap van ActualizeAI. Er kunnen dus nadelen zijn aan het missen van het vroegtijdig verwerven van $ASI, aangezien beleggers gedwongen kunnen worden om het tegen een hogere waardering te kopen.

Is $ASI een investering die 10x in waarde kan stijgen in 2023?

Een exacte prijsverhoging geven voor nieuw gelanceerde tokens is zeer speculatief. De prijs stijgt afhankelijk van de vraag en de heersende marktomstandigheden. Gezien de hoeveelheid vraag die het AltSignals-token tot nu toe heeft gegenereerd, is een toename van 10x echter niet onrealistisch. Nieuw gelanceerde tokens stijgen een paar weken of maanden na notering op beurzen naar deze hoogten.

Tegen het einde van 2023 zou $ASI met 10x marges kunnen stijgen, aangezien het token al is onderschreven door een bestaande community van handelaren. Dat betekent dat de waarde van $ASI met onze voorspellingen zou kunnen stijgen tot en boven $0,15.