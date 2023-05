May 18, 2023

De wisselkoers van het paar AUD/NZD zakte naar een dieptepunt van 1,0624, het laagste niveau sinds 11 mei na de laatste Australische banen en Nieuw-Zeelandse PPI-gegevens. Het is deze maand ruim 2,7% onder het hoogste niveau gezakt.

Australië banencijfers

Het belangrijkste AUD-nieuws kwam woensdag naar buiten toen het Australische statistiekbureau de laatste loonprijsindexcijfers publiceerde. Uit het rapport bleek dat de WPI in het eerste kwartaal met 0,8% is gestegen, lager dan de gemiddelde schatting van 0,9%. Deze stijging vertaalde zich in een jaar-op-jaar stijging van 3,7%.

De WPI is een van de belangrijkste factoren waar de Reserve Bank of Australia (RBA) naar kijkt bij het nemen van haar beslissing. Uit eerder deze week gepubliceerde notulen bleek dat de bank vindt dat de loongroei nog te hoog is. Dit verklaart waarom de bank deze maand besloot de rente met 0,25% te verhogen.

De wisselkoers van AUD/NZD reageerde vervolgens op de laatste Australische banencijfers. Volgens de ABS is de werkloosheid in het land in april gestegen van 3,5% naar 3,7%. Economen hadden verwacht dat de rente ongewijzigd zou blijven.

De participatiegraad steeg tot 66,7%, aangezien de economie in de loop van de maand meer dan 4,3.000 banen verloor. Desondanks gaat het goed met de Australische economie en houdt het tekort aan arbeidskrachten in veel bedrijfstakken aan.

De andere katalysator voor het paar AUD/NZD waren de laatste Nieuw-Zeelandse PPI-gegevens. Volgens het statistiekbureau daalde de input van de producentenprijsindex in het eerste kwartaal naar 0,2%, terwijl de PPI-output daalde naar 0,3%. PPI is een goede maatstaf voor inflatie.

Nieuw-Zeeland publiceerde ook zijn nationale begroting, die een slechter dan verwacht begrotingstekort bevatte. Het hoopt dat het tegen 2027 weer een begrotingsoverschot zal hebben. Ook ziet de regering het werkloosheidspercentage later dit jaar oplopen tot 5,3%.

Voorspelling AUD/NZD

AUD/USD-grafiek door TradingView

De wisselkoers van AUD naar NZD is de afgelopen weken naar beneden gegaan. Op de 4H-grafiek bewoog het onder de exponentiële voortschrijdende gemiddelden over 50 perioden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) iets boven het oversold-niveau zweefde. Verder is de ontzagwekkende oscillator onder het neutrale punt gekomen.

Daarom zal het paar AUD/NZD waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op 1.1.0590, het laagste punt op 5 april.