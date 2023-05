VS hebben cryptoregels ‘zo verwarrend mogelijk’ gemaakt, aldus CEO Ripple

Brad Garlinghouse, de CEO van blockchain-bedrijf Ripple, zegt dat de VS crypto-regelgeving “zo verwarrend mogelijk” hebben gemaakt. In crypto-nieuws vanmorgen is de overtuiging van de Ripple-exec dat de verwarring die voortkomt uit verwarring over de regelgeving meer crypto-bedrijven ertoe aanzet om de VS te verlaten.

De Ripple-exec maakte de opmerkingen tijdens een interview met CNBC.

Volgens Garlinghouse is het de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) die “in de voorhoede van die verwarring blijft staan”. Hij zegt dat de SEC geen duidelijke richtlijnen heeft gegeven voor het reguleren van cryptocurrencies, waardoor het voor bedrijven moeilijk is geworden om in de VS te opereren.

Garlinghouse zegt dat Europa zou kunnen profiteren van de “verwarring” in de VS

Nu de VS crypto-rugulatie zo verwarrend mogelijk maken, “hebben ondernemers en investeerders geen andere keus dan te overwegen om naar andere rechtsgebieden te verhuizen. Een van de belangrijkste begunstigden van de negatieve regelgeving in de VS is Europa,” merkte hij op.

“Eerlijk gezegd zie je daarom ondernemerschap en investeringen naar andere jurisdicties stromen – en Europa is zeker een belangrijke begunstigde geweest van de verwarring die in de VS bestond.”

Afgezien van Europa, dat onlangs de kenmerkende MiCA-regels heeft goedgekeurd, zijn er rechtsgebieden die een grotere groei laten zien in termen van het zoeken naar duidelijkheid voor crypto-regulering, waaronder de VAE, het VK en Singapore.

Het verstrekken van “regels van de weg” en duidelijkheid over de regulering van digitale activa is wat ondernemers en investeerders in staat stelt om constructief met de regelgevers in deze landen om te gaan, zei Garlinghouse tijdens het interview.

Amerikaanse regelgevers hebben de afgelopen maanden hun hardhandig optreden tegen cryptobedrijven opgevoerd, waaronder industriereuzen zoals Coinbase die hun zorgen uitten. Konstantin Shulga, CEO en mede-oprichter van Finery Markets, deelde zijn mening met Invezz over dit actuele onderwerp – dat u hier kunt lezen.

In december heeft de SEC een rechtszaak aangespannen tegen Ripple, omdat het beweerde dat het bedrijf de effectenwetten had geschonden door XRP, de oorspronkelijke cryptocurrency, te verkopen zonder het eerst bij de toezichthouder te registreren.

Ripple ontkent de aantijgingen en vecht de rechtszaak aan, een zaak waarvan het definitieve vonnis lang wordt verwacht in de crypto-industrie. Zoals Invezz meldde, behaalde het bedrijf begin deze week opnieuw een overwinning met betrekking tot de zaak.

Ripple investeert buiten de VS

Garlinghouse zei dat Ripple meer buiten de VS investeert vanwege de verwarring rond de Amerikaanse regelgeving. Hij zei dat 95% van de klanten van Ripple zich buiten de VS bevinden en dat de meeste aanwervingen van Ripple dit jaar buiten de VS zullen plaatsvinden.

De CEO van Ripple sprak ook over de financiële status van het bedrijf en zei dat ze in een goede financiële positie verkeerden.

Zijn opmerkingen nadat Ripple woensdag aankondigde dat het Metaco had overgenomen, een Zwitsers bedrijf voor cryptobewaring. Hij zei dat Ripple de aankoop van Metaco financierde met $250 miljoen aan contanten van zijn eigen balans. Garlinghouse zei:

“We denken dat Metaco perfect past, van waaruit we onze klanten vandaag proberen te laten groeien.”

Wat betreft de beursgang van Ripple, zei Garlinghouse dat het bedrijf geen haast heeft om naar de beurs te gaan. Volgens hem heeft Ripple op dit moment geen behoefte aan meer kapitaal en zou het alleen een lijst maken als het van mening was dat het de mogelijkheid om het bedrijf en de klantervaring te laten groeien zou verbeteren.