AlphaRushAI en Hera Finance leiden AI crypto Bull Run bij ChatGPT-lancering in App Store

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

OpenAI, het bedrijf achter de AI-chatbot ChatGPT, heeft de officiële versie van hun AI-gestuurde chatbot, ChatGPT, gelanceerd in de App Store van Apple Inc (NASDAQ: AAPL).

Het bedrijf is naar verluidt ook van plan om de chatbot op Android te lanceren, een beweging die rimpelingen door de crypto-ruimte heeft gestuurd, vooral onder op kunstmatige intelligentie gebaseerde cryptocurrencies.

Alleen beschikbaar voor Amerikaanse Apple gebruikers

De lancering van ChatGPT in de App Store introduceert een naadloze synchronisatie van de chatgeschiedenis van gebruikers tussen de webversie en de app. Het biedt zelfs spraakinvoer dankzij Whisper van OpenAI.

ChatGPT zal in eerste instantie echter alleen beschikbaar zijn voor iPad- en iPhone gebruikers in de Verenigde Staten, hoewel het bedrijf van plan is het uit te breiden naar andere mensen in andere landen die Apple iPhones en iPads gebruiken. De verhuizing draagt bij aan de reeds verhitte AI-adoptierace die onder meer Google’s Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) en Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) heeft aangetrokken.

Impact van de aankondiging van ChatGPT op cryptocurrencies

De crypto-ruimte is niet slechts een toeschouwer geweest in de vooruitgang van AI. Sinds de lancering van ChatGPT zijn er tal van op AI gebaseerde cryptocurrencies geboren en de meeste schieten omhoog na deze aankondiging.

Volgens CoinGecko is de totale marktkapitalisatie van AI-munten die op het platform worden vermeld vandaag met 1,3% gestegen.

AlphaRushAI (RUSHAI) leidt de prijsstijging met 37,25% op het moment van schrijven, terwijl Hera Finance (HERA) op de tweede plaats komt met een prijsstijging van 12,9% onder op AI gebaseerde tokens. Andere populaire op AI gebaseerde cryptocurrencies zoals SingularityNET (AGIX ), Injective (INJ) en Render Token (RNDR) zijn ook met respectievelijk 8,17%, 7,93% en 2,39% gestegen.