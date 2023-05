Meerderheidsleider Amerikaanse senaat dringt aan op AI-regulering: moeten AltSignals investeerders zich zorgen maken?

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De meerderheidsleider van de Amerikaanse senaat, Chuck Schumer, is van mening dat het Congres “snel moet handelen” om kunstmatige intelligentie (AI) te reguleren. De beslissing komt nu meer bedrijven AI-technologie omarmen, waarbij sommige al AI-producten hebben gelanceerd en andere bedrijven, zoals AltSignals, dienstverlener op het gebied van handelssignalen, al aan AI-producten werken.

De leider van de meerderheid in de senaat heeft al een tweeledige groep senatoren bijeengeroepen om aan wetgeving te werken. Woensdag kwam de groep bijeen.

Schumer zegt ook dat zijn staf ook ongeveer 100 CEO’s, academici en wetenschappers op het gebied van AI heeft ontmoet. In zijn openingstoespraak op de Senaatsvloer op donderdag zei Schumer dat er geen tijd was voor verspilling of vertraging of achterover leunen, maar hij merkte ook op dat ze niet met gebrekkige wetgeving willen komen.

Wat betekent wetgeving voor projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals ActualizeAI van AltSignals?

De zeldzame wetgevende impuls van Schumer komt omdat potentieel baanbrekende AI-producten, zoals de onlangs gelanceerde AI-chatbot ChatGPT, proberen menselijk gedrag na te bootsen. Deze tools hebben aanleiding gegeven tot bezorgdheid over het geven van misleidende informatie, het verspreiden van onwaarheden, het verstoren van banen en het schenden van auteursrechtelijke bescherming.

Vorige week vertelde de CEO van OpenAI, Sam Altman, het bedrijf dat ChatGPT heeft opgericht, aan een senaatspanel dat overheidsingrijpen cruciaal zal zijn om de risico’s van steeds krachtigere AI-systemen te voorkomen. De CEO zei:

“Naarmate deze technologie vordert, begrijpen we dat mensen zich zorgen maken over hoe het onze manier van leven zou kunnen veranderen. Wij maken ons ook zorgen.”

Altman adviseerde de oprichting van een Amerikaans of wereldwijd agentschap om krachtige AI-systemen in licentie te geven en de licentie in te trekken als niet aan de naleving wordt voldaan.

Hoewel de wetgevende druk van Schumer gevolgen zal hebben voor bedrijven die werken aan kunstmatige-intelligentieproducten, zal het zich naar verwachting vooral richten op die producten die gericht zijn op het nabootsen van menselijke handelingen zoals spreken, sms’en, schrijven en meer. Dat betekent dat producten zoals de ActualizeAI die door AltSignals wordt ontwikkeld, waarschijnlijk niet veel impact zullen merken.

Wat maakt ActualizeAI van Altsignals anders?

AltSignals levert sinds 2017 handelssignalen en ontwikkelt op algoritmen gebaseerde technische indicatoren om handelaren op de financiële markten te helpen profiteren van prijsbewegingen. Het begon met het verzenden van crypto-handelssignalen voordat het werd uitgebreid naar CFD’s, aandelen en Forex- handelssignalen.

Momenteel biedt AltSignals fundamentele en technische analyse en coacht en helpt het klanten met het plaatsen van transacties en het profiteren van de transacties. Het gebruikt een technische indicator genaamd AltAlgo Indicator om handelssignalen te genereren.

De AltAlgo-indicator gebruikt momenteel meerdere handelsstrategieën en technische indicatoren om handelsmogelijkheden te identificeren en waarschuwt de AltSignals-gebruikers wanneer zich een goede handelsmogelijkheid voordoet.

Altsignals probeert echter AI-technologie te gebruiken om de efficiëntie van zijn diensten te verbeteren en werkt momenteel aan een op AI gebaseerd algoritme. Het AI-algoritme neemt het best presterende algoritme, inclusief de AltAlgo-indicator, en gebruikt dat om een reeks AI-producten te bouwen, waaronder ActualizeAI, mogelijk gemaakt door het ASI-token.

Moet ik in AltSignals investeren?

Er zijn verschillende factoren waar je rekening mee moet houden bij het investeren in een cryptocurrency-project, vooral wanneer het project nieuw is.

Een, en mogelijk de belangrijkste factor, is het zoeken naar een legitiem cryptoproject. Een manier om te bepalen of een project legitiem is, is door te bepalen of het moederbedrijf betrouwbaar is en een sterke staat van dienst heeft op het gebied van resultaten.

AltSignals is al vijf jaar actief en heeft een bewezen staat van dienst in de handel in signalen; wat betekent dat het een betrouwbaar bedrijf is. De informatie op de website van AltSignals laat zien dat AltSignals Binance Spot- en Futures-signalen evenals Forex-signalen maand na maand consistent winstgevend zijn geweest met een nauwkeurigheid van meer dan 50%.

De nauwkeurigheid van deze signalen zal naar verwachting aanzienlijk toenemen zodra het ActualizeAI-algoritme is voltooid en in het platform is geïntegreerd, iets waardoor AltSignals tot de beste aanbieders van cryptocurrency en Forex-handelssignalen zal behoren die waarschijnlijk een stijging van de vraag naar en de prijs van ASI-tokens zullen veroorzaken.

De ASI-cryptocurrency bevindt zich momenteel in de presale fase en je kunt deze hier kopen.