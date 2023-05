Metacade is stabiel terwijl XRP crypto-megacaps leidt

Metacade zal voor het einde van de maand een versie van zijn langverwachte play-to-earn (P2E) gaming-arcade-ecosysteem voor het publiek lanceren. Terwijl de prijs van het native MCADE-token zich heeft teruggetrokken na de hoogtepunten die werden bereikt na een explosieve start van de handel, ontstaat er een mogelijkheid om de verliezen goed te maken en een opwaartse trend te zien ontstaan.

Dit komt omdat de cryptomarkt naar verwachting een nieuwe bull-cyclus zal beginnen, met tokens in de gamingsector die waarschijnlijk beter zullen presteren naarmate de interesse in de sector groeit.

Tegenwoordig lag veel van de focus op actie in major cap-tokens, en XRP neemt het voortouw te midden van de anticipatie van beleggers op economisch nieuws nu de gesprekken over het Amerikaanse schuldenplafond een cruciale fase ingaan.

XRP leidt crypto te midden van gesprekken over een positief schuldenplafond

De cryptomarkten waren vrijdag grotendeels vlak, omdat beleggers bleven uitkijken naar signalen uit de VS over de gesprekken over het schuldenplafond. Elders zag de aandelenmarkt al vroeg een mooie hobbel met stijgende futures, aangezien het er steeds waarschijnlijker uitzag dat wetgevers al dit weekend een akkoord zouden bereiken om het schuldenplafond te verhogen.

Een van de grootste winnaars op de cryptomarkt van vandaag is XRP, dat de afgelopen 24 uur met meer dan 4% is gestegen. Bitcoin, Ethereum en Cardano klommen ook naar belangrijke prijsniveaus toen de cryptomarkt klaar leek om andere risicovolle activa te weerspiegelen.

XRP is het oorspronkelijke token van Ripple, een grensoverschrijdend betalingsbedrijf dat momenteel vecht tegen een rechtszaak die is aangespannen door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

De SEC beweert dat Ripple XRP heeft verkocht als een niet-geregistreerd effect, maar het bedrijf ontkent de beschuldigingen. De stijging XRP van deze week kwam toen een rechter zich uitsprak tegen de motie van de SEC over het verzegelen van documenten met betrekking tot voormalig ambtenaar William Hinman.

In 2018 hield Hinman een toespraak over de staat van crypto en effecten, waarvan Ripple beweert dat dit de sleutel is tot de uitkomst van de juridische strijd. De CEO van Ripple hekelde gisteren de regelgevende ruimte van de VS als “verwarrend” en waarschijnlijk zullen meer bedrijven vertrekken naar andere rechtsgebieden die meer duidelijkheid bieden.

Nu het beleggerssentiment positief wordt in afwachting van een overwinning van Ripple, lijkt het erop dat XRP een grote rally zou kunnen meemaken. In de afgelopen week is de prijs van XRP met meer dan 8% gestegen, waarbij bulls $0,5 in de gaten hielden.

Square Enix bevestigt dat Web3-gaming de toekomst is

Metacade verwacht binnenkort zijn Metacade Lite-versie voor het publiek uit te brengen, waarvan de details zouden kunnen worden bevestigd tijdens de volgende AMA die gepland staat voor 24 mei 2023. Het project heeft alle mijlpalen bereikt die in de roadmap voor Q1, 2023 zijn vastgelegd. De doelstellingen voor dit kwartaal omvatten de lancering van het Create2Earn-platform, waarbij gebruikers kunnen proeven van de game-veranderende game-ervaring die gepaard gaat met Metacade’s unieke benadering van P2E.

Nu de cryptomarkten naar verwachting ook een nieuwe bullish-cyclus zullen ingaan, zou de mogelijke MCADE de leiding kunnen nemen binnen het Web3- en GameFi-ecosysteem. Recente ontwikkelingen rond het debuut van Axie Infinity in de Apple App Store, en de in Japan gevestigde gaming-gigant Square Enix die zijn toewijding aan blockchain- en Web3-gaming opnieuw bevestigt, zou kunnen helpen om nieuwe vraag en acceptatie te stimuleren.

Wat biedt het platform van Metacade?

Metacade is een nieuw blockchain-gamingplatform dat ernaar streeft de grootste Web3-gamingarcade te worden. In de kern wil Metacade gamers, investeerders en ontwikkelaars toegang bieden tot een gedecentraliseerde gaming-hub, compleet met de grootste selectie van verschillende play-to-earn (P2E) arcadespellen.

Het project probeert ook de integratie van meerdere verdienmogelijkheden voor ecosysteemspelers mogelijk te maken.

Het MCADE-token wordt gebruikt om beloningen in het ecosysteem uit te betalen en zal platformgebruikers helpen toegang te krijgen tot diensten en kansen op het gebied van staking en DeFi. De roadmap bevat ook een spil naar een door de gemeenschap gerund project, waarbij MCADE-houders stemrecht krijgen op bestuursvoorstellen. Lees hier meer over Metacade.

Is Metacade het waard om nu te kopen?

MCADE zag groot succes tijdens de presale die al snel uitverkocht was, omdat investeerders overtuigd waren van wat Metacade te bieden had, en het project de eigen tokens goedkoop op de markt bracht.

April was een belangrijke maand voor Metacade, want niet alleen de voorverkoop eindigde in een succes, ook de daaropvolgende notering op de beurzen Uniswap, BitMart en MEXC volgde snel. Op de markt steeg de prijs van MCADE en bereikte begin mei de hoogste prijs aller tijden van $0,045.

Hoewel de huidige prijs van $0,020 MCADE/USD meer dan 52% van de bovenstaande piek plaatst, zal een opleving op alle markten de bulls doen stijgen. Beweging tijdens de volgende bull-cyclus zal de prijs van het token in 2024 waarschijnlijk boven $1 verhandelen.