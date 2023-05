Analist voorspelt indrukwekkende uitbraak van Bitcoin (BTC) – daling of stijging volgende week?

De cryptocurrency-markt zag tijdens het weekend minder activiteit, met lichte prijsbewegingen. Desalniettemin voorspelt Crypto Rover, een gerenommeerde crypto-analist en handelaar, een uitbraak voor Bitcoin.

Naderende uitbraak van Bitcoin?

De opwaartse speculaties komen van de wedge-opstelling op de driedaagse grafiek van Bitcoin. De wigformatie bestaat uit convergerende ondersteunings- en weerstandszones. De prijzen stellen een nieuwe trend in wanneer deze voorbij de steun of weerstand gaat terwijl het patroon wordt doorbroken. Niettemin moeten traders er rekening mee houden dat deze mogelijke uitbraak alleen op korte termijn verlichting kan bieden – geen aanhoudende rally’s.

Hoewel de analyse van een mogelijke uitbraak aantrekkelijk blijft, blijft Bitcoin vatbaar voor prijsdalingen, met cryptoverkopers die zich richten op het niveau rond $25K. De brede cryptomarkt houdt de onzekerheid in stand, met memecoin-fans die de meeste activiteit vertonen.

Bitcoin uitwisselingsaanbod op recorddiepte

In tegenstelling tot de Bitcoin prijsvoorspelling van Rover, rapporteerde Invezz een andere verwachting van investeerders in cryptocurrency. De laatste trends laten zien dat marktdeelnemers hun tokens van beurzen hebben opgekocht en ingetrokken – in een enigszins alarmerend tempo.

De grafiek van Santiment gaf aan dat het beursaanbod van Bitcoin schommelde op 5,7%, wat een weerspiegeling is van dieptepunten die nooit eerder zijn gezien sinds december 2017 – toen de cryptovaluta de mijlpaal van $ 20K bereikte. Ethereum had een soortgelijk geval, met een circulerend aanbod van 10,1% als gevolg van dieptepunten die sinds de lancering van ETH in 2015 nooit zijn aangeraakt.

Bron – Santiment

De zaak van Ethereum zou kunnen voortkomen uit het feit dat de houders er de voorkeur aan gaven hun tokens in te zetten in plaats van ze op crypto-uitwisselingen op te slaan. Ondertussen is alles mogelijk in de crypto-ruimte.

De leidende crypto zou verder kunnen stijgen dan $27K als de voorspelde uitbraak zou verschijnen. Desalniettemin zou een duik onder de dichtstbijzijnde ondersteuning van $26,3K scherpe dalingen verwelkomen, waardoor mogelijk het bearish doel van $25K zou worden bereikt. Bij het publiceren van dit artikel handelde BTC tegen $26.928, waarmee het de afgelopen dag 0,39% steeg.

Bovendien steeg Bitcoin de afgelopen week met 0,48%. Crypto-enthousiastelingen moeten uitkijken naar nieuws dat prijsacties in de komende sessies zou kunnen katalyseren. De technische gegevens van Bitcoin duiden op een verkooppositie. De kortetermijnvooruitzichten van BTC tonen aan dat de neerwaartse weg minder obstakels heeft dan de opwaartse.