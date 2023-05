ConsenSys geeft opheldering over MetaMask crypto belastingen

ConsenSys, het bedrijf achter de gerenommeerde web3-wallet MetaMask, heeft maandag beweringen weerlegd dat het belastingen int voor crypto-investeerders. Dat volgt op sociale media FUD en verschillende geruchten dat MetaMask belastingen int op cryptocurrency-transacties.

Het bedrijf bevestigde dat het de tweets volgde met onjuiste informatie over de algemene voorwaarden. ConsenSys verduidelijkte dat MetaMask geen belastingen int van crypto-gebruikers en nooit aanpassingen heeft gedaan waardoor dat mogelijk zou zijn.

Geen cryptobelastingen voor MetaMask-gebruikers

De verduidelijking komt na screenshots van de servicevoorwaarden van MetaMask, met sectie 4.3 waarin staat dat het platform indien nodig belastingen kan inhouden. Zoals verwacht veroorzaakte dat tijdens het weekend opschudding in de cryptowereld.

ConsenSys verklaarde dat de voorwaarden waarnaar wordt verwezen niet nieuw waren en van toepassing waren op zijn producten die onderworpen zijn aan omzetbelasting. Het verduidelijkte dat de genoemde belasting niet van toepassing is op MetaMask en producten die niet onderworpen zijn aan omzetbelasting. Bovendien voegde ConsenSys eraan toe dat het actief blijft in het bestrijden van verkeerde informatie over de diensten en producten.

Desalniettemin heeft MetaMask al eerder claims behandeld die voortvloeien uit de voorwaarden van ConsenSys. In november 2022 gaf het bijgewerkte beleid van ConsenSys aan dat Infura, een tool voor het maken van applicaties die verbinding maken met de blockchain van Ethereum, meer gebruikersinformatie zou kunnen verzamelen, waaronder IP-adressen en Ethereum-transacties.

Ondertussen veroorzaakte dat schande over wat gebruikers zagen als een gedecentraliseerde wallet. De verontwaardiging dwong het bedrijf om zijn privacyvoorwaarden te herzien, en CEO Joseph Lubin verduidelijkte dat MetaMask IP-informatie alleen gebruikt voor routering.

Door de populariteit van MetaMask is de wallet ook een doelwit geworden voor phishing-aanvallen, hackers en oplichters. Zo signaleerde ConsenSys in april een datalek. De aanval trof bijna 7K gebruikers van MetaMask.

Cryptomarkt vandaag

Uit gegevens van Invezz.com blijkt dat de cryptomarkt zich terugtrekt, waarbij de meeste activa kleine 24-uursdips weerspiegelen. Bitcoin en Ethereum verloren de afgelopen dag respectievelijk 0,19% en 0,55%. Bitcoin werd op het moment van schrijven verhandeld tegen $26.895,29, terwijl Ethereum van eigenaar wisselde voor $1.806,17.