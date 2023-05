Litecoin (LTC) sluit week af met 14% stijging, aftellen naar halving begint

De prijzen van cryptocurrency blijven zacht op zondag, waarbij de meeste activa een lichte stijging zien. Ondertussen staat Litecoin (LTC) bovenaan de trendgrafiek, na zijn indrukwekkende run in de afgelopen week.

De altcoin overwon zijn cruciale weerstandszone bij $90 en handelde tijdens dit schrijven rond het niveau van $92. LTC steeg de afgelopen 24 uur met 2,04%.

Bron – Invezz.com

Het PoW-protocol (proof-of-work) behield de afgelopen zeven dagen een bullish bias, met prijzen die met 14% stegen. Dat komt omdat de altcoin verhoogde activiteit ziet, aangezien marktspelers anticiperen op het aanstaande halveringsevenement van Litecoin.

Net als Bitcoin ondergaat Litecoin elke vier jaar een halvering. De laatste tweets van de community van Litecoin onthullen dat de halvering over slechts 74 dagen zal plaatsvinden. De enthousiastelingen van het project hebben meer gesprekken over het actief gevoerd, waardoor de prijs van LTC is gestegen. Marktdeelnemers blijven optimistisch wat betreft het langetermijntraject van Litecoin.

Waarom is de halvering cruciaal?

De cryptomarkt blijft inderdaad enigszins bearish, waarbij elk token op zoek is naar katalysatoren om zijn korte- en langetermijntrends te stimuleren. Litecoin lijkt te genieten van de rage, waarbij het protocol investeerders herinnert aan het uptime-potentieel sinds de lancering.

Litecoin is een betalingstoken dat vanwege de stabiliteit steeds populairder wordt. Het project heeft sinds de start nog nooit te maken gehad met downtime en uitval zoals andere prominente projecten. Bovendien plant Litecoin de lancering van LTC-20-standaarden om de use cases te brengen die recentelijk hebben bijgedragen aan de groei van de Bitcoin- blockchain.

Ondertussen blijft de komende halving van Litecoin het belangrijkste evenement dat de toekomstige prijsprestaties van LTC aantrekkelijk maakt. Het zal het aantal en de snelheid van het delven van nieuwe munten verminderen, waardoor de schaarstefactor wordt geïntroduceerd.

Vergeet niet dat schaarste een recept is voor prijsgroei in de financiële wereld. In die context heeft Litecoin het potentieel om ver te stijgen in de komende sessies terwijl het aftellen naar de halvering doorgaat.