Prijsvoorspelling Tron nu TRX rally in stroomversnelling komt

De prijs van Tron (TRX/USD) heeft een meedogenloze rally gezien, zelfs toen andere cryptocurrencies zich terugtrokken. De munt is de afgelopen vier dagen op rij gestegen en zweeft nu op het hoogste niveau sinds juni vorig jaar. Het is met meer dan 70% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in november vorig jaar.

TRX en Bitcoin lopen uiteen

Tron is sterk gestegen, zelfs toen andere grote cryptocurrencies zich terugtrokken. Bitcoin trok zich terug tot onder de $27.000, terwijl Ethereum onder de $1.820 staat. Andere populaire meme-munten zoals Shiba Inu, Pepe en Sui hebben zich ook teruggetrokken.

Het is onduidelijk waarom de prijs van TRX de afgelopen dagen sterk is gestegen. Een waarschijnlijke reden is dat het ecosysteem van Tron het goed doet. Volgens DeFi Llama zijn er 18 dApps in zijn ecosysteem met een totale waarde vergrendeld (TVL) van meer dan $5,5 miljard. Daarmee is het de op twee na grootste keten ter wereld.

Interessant is dat Tron meer gebruikers heeft dan Ethereum. Uit gegevens van DeFi Llama blijkt dat het aantal actieve gebruikers in Tron is gestegen tot meer dan 2 miljoen, terwijl BNB meer dan 1,39 miljoen heeft en ETH 33.000 gebruikers heeft. Tron heeft meer dan $45 miljard aan stallen in vergelijking met Ethereum’s $69,59 miljard.

De prijs van Tron is gestegen, zelfs nu de omstandigheden op de financiële markt verslechteren. Een van de grootste risico’s in de markt betreft de aanhoudende schuldencrisis in de VS. Joe Biden en Kevin McCarthy ontmoeten elkaar maandag om te proberen tot een akkoord te komen.

Prijsvoorspelling Tron

TRX-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de prijs van TRX de afgelopen dagen in een sterke bullish trend zat. Het is dit jaar met meer dan 71% gestegen ten opzichte van het laagste niveau. Tron steeg ook boven het belangrijke weerstandsniveau uit op $0,073, het hoogste punt op 19 februari.

De prijs van TRX is boven de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het heeft ook een omgekeerd hoofd-schouderpatroon gevormd, wat een bullish teken is. De Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator zijn opgeschoven naar het overboughtniveau.

Daarom is de kans groot dat Tron waarschijnlijk zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $0,092, het hoogste punt op 1 juni. Een beweging onder de steun op $0,073 zal de bullish view ongeldig maken.