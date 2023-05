Interview: Hack bescherming en lancering op Polygon – De.Fi

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Het is geen geheim dat DeFi het moeilijk heeft sinds de hoogtijdagen van 2020. Zoals veel dingen in crypto, is de liquiditeit gevlucht en zijn de prijzen ingestort. DeFi is bijzonder hard getroffen omdat de aantrekkelijke rendementen die ooit beschikbaar waren, zijn verdwenen – terwijl de tarieven in traditionele financieringen omhoog zijn geschoten.

We spraken met Artem Bondarenko, Software Architect bij De.Fi, om zijn mening te horen over hoe het is om tegen deze achtergrond in de sector te werken. Daarnaast spraken we over hacks en scams in DeFi, een probleem dat de bludgeoning-sector heeft geteisterd, en een gebied waarop het bedrijf van Bondarekno actief is.

Interview met Artem Bondarenko van De.Fi

Invezz (IZ): Toen DeFi een vlucht nam, waren de opbrengsten in de ruimte extreem hoog, terwijl de rentetarieven in traditionele financiering bijna nul waren. Dit is nu volledig omgedraaid – denkt u dat TVL in DeFi laag zal blijven zolang de tarieven buiten crypto stevig zijn?

Artem Bondarenko (AB): De “DeFi-zomer” werd voornamelijk gedreven door speculatie zonder solide onderliggende fundamenten. De aanvankelijke stijging was een kortetermijneffect zonder duurzame basis.

Gezien het huidige landschap is het onwaarschijnlijk dat de TVL in DeFi in de nabije toekomst een substantiële groei zal doormaken, tenzij er weer een bullish marktperiode komt of er zich significante niet-speculatieve use cases voor DeFi voordoen.

Deze ontwikkelingen zouden mogelijk de belangstelling kunnen aanwakkeren en een grotere pool van deelnemers naar de DeFi-ruimte kunnen lokken.

Oplichting en hacks binnen DeFi

De DeFi-sector is berucht om de hacks, met miljoenen en miljoenen overgeheveld over de blockchain terwijl gebruikers het slachtoffer worden van verschillende vormen van oplichting en exploits. De.Fi streeft ernaar deze verliezen te verminderen en heeft onlangs een AntiVirus-tool gelanceerd op het Polygon-netwerk, de populaire Layer-2 voor Ethereum.

IZ: Kunt u in eenvoudige bewoordingen uitleggen hoe de AntiVirus-tool bescherming kan bieden tegen crypto-exploits en oplichting?

AB: Een antivirusprogramma voor cryptovaluta is verantwoordelijk voor het beschermen van uw digitale activa (zoals cryptocurrency-tokens en NFT’s) tegen potentiële bedreigingen zoals misbruik van smart contracts en kwaadaardige aanvallen. Antivirus van De.Fi is een meerlaagse beveiligingsoplossing die uit twee tools bestaat: een scanner en een schild.

De.Fi Shield functioneert als een traditionele antivirus, vergelijkbaar met gerenommeerde software zoals Kaspersky, die automatisch alle gedownloade bestanden op uw pc scant. Ons schild scant alle goedkeuringen van slimme contracten die zijn opgeslagen in de wallet van de gebruiker en stelt hen onmiddellijk op de hoogte als ze interactie hebben gehad met contracten met een hoog risico.

Hiermee kunnen gebruikers de toegang intrekken tot mogelijk schadelijke dApps waarmee ze interactie hebben gehad, proactief of reactief, bijvoorbeeld nadat een applicatie is gehackt of een beveiligingslek heeft plaatsgevonden.

Aan de andere kant dient de De.Fi Scanner als een due diligence-tool, waarmee gebruikers het beveiligingsniveau van elke NFT-, token- of staking-kluis kunnen beoordelen voordat ze ermee in zee gaan. Door de scanner te gebruiken, kunnen individuen onmiddellijke beveiligingsanalyses uitvoeren, waardoor ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en risicovolle activa kunnen vermijden.

De De.Fi Antivirus-suite, bestaande uit de Scanner en het Shield, biedt robuuste bescherming en proactieve maatregelen om de beveiliging van digitale activa binnen het crypto-ecosysteem te verbeteren.

IZ: Hoe omvangrijk zijn hacks en scams in de DeFi-ruimte?

AB: Ik zal de cijfers voor zichzelf laten spreken: in het eerste kwartaal van 2023 ging meer dan $452 miljoen verloren. En slechts 28% van de vermiste fondsen die in deze periode verdwenen, werd met succes teruggevonden.

$125 miljoen van deze verliezen vond specifiek plaats op Polygon, wat het belang onderstreept van het implementeren van innovatieve beveiligingsmaatregelen om gebruikers op het netwerk te beschermen.

De concurrentie is moordend

De DeFi-sector is misschien nog maar een enkele jaren oud, maar dat betekent niet dat de ruimte voor het oprapen ligt. Er zijn de afgelopen jaren veel projecten bijgekomen, waardoor het ineens een drukke ruimte is.

IZ: De.Fi wordt op de markt gebracht als een “Web3 super-app”. Er zijn veel concurrenten op dit gebied die hetzelfde nastreven – maakt dit het een moeilijke ruimte om in te werken?

AB: Het gebied van cryptocurrency trekt een groot aantal uitzonderlijk getalenteerde en zeer gemotiveerde individuen aan met verschillende achtergronden, die bijdragen aan een dynamische en bloeiende industrie waar nieuwe ideeën tot bloei komen. Bijgevolg leidt deze instroom van talent ook tot verhoogde concurrentie binnen het vakgebied.

In het kader van Web3 kunnen Super Apps verschillende doelen dienen. Vergelijkbaar met hoe Uber bijvoorbeeld voorziet in meerdere transportbehoeften en WeChat berichten-, sociale media- en bankfunctionaliteiten combineert, functioneert De.Fi als een Super App die dient als toegangspoort tot Web3.

Het biedt een gebruiksvriendelijk en uitgebreid dashboard, waarmee particuliere beleggers gemakkelijk de prestaties van hun digitale activaposities kunnen volgen over 40 netwerken, DEX’s en CEX’s.

Bovendien bevat ons platform essentiële beveiligingsfuncties. Ons doel is om de DeFi-gebruikerservaring te verbeteren met betere toegankelijkheid en beveiliging als kern.

Hoewel we concurrentie ondervinden van verschillende andere bedrijven die aan vergelijkbare producten werken, zijn we ervan overtuigd dat ons platform momenteel beschikt over het meest uitgebreide aanbod van blockchains en protocollen dat beschikbaar is voor onze gebruikers.

IZ: U zei in een persbericht dat “De.Fi’s suite van tools voor het beheer van digitale activa al wordt vertrouwd door onderzoekers van bedrijven als Coingecko, maar ook door academische instellingen zoals de University of London en de National University of Singapore”. Kunt u toelichten hoe deze bedrijven en organisaties uw protocol gebruiken?

AB: Al deze instellingen gebruiken de waardevolle gegevens van onze REKT-database actief voor verschillende doeleinden, waaronder onderzoeksdocumenten en onderzoeken. De database van REKT staat als de grootste opslagplaats van hacks en oplichting binnen de cryptocurrency-ruimte.

Elk geval binnen de database ondergaat een grondig on-chain onderzoek en wordt nauwkeurig toegelicht door de afdeling Beveiliging. Momenteel omvat de database meer dan 3.000 gedocumenteerde gevallen van crypto-gerelateerde hacks en oplichting, met gegevens die teruggaan tot 2011.

Deze uitgebreide verzameling cases dient als een essentiële hulpbron voor de branche, waardoor uitgebreide analyse mogelijk wordt en het begrip van beveiligingsincidenten binnen het crypto-landschap verder wordt verbeterd.

IZ: De TVL op Polygon twee jaar geleden was bijna $10 miljard. Vandaag, nu u op het netwerk lanceert, heeft het een waarde van minder dan $1 miljard. Maakt dit patroon u zorgen en is er een reden waarom u besluit om nu op Polygon te starten?

AB: We erkennen het enorme potentieel van Polygon als een blockchain-netwerk en beschouwen de huidige neerwaartse trend als een natuurlijke gebeurtenis binnen de bredere bearmarkt.

Twee jaar geleden bevonden we ons nog in de beginfase van onze ontwikkeling van De.Fi Antivirus en nu beginnen we dit jaar veel grip te krijgen.

We zijn ervan overtuigd dat het nooit te laat is om prioriteit te geven aan gebruikersbeveiliging, en Polygon biedt ons een robuuste infrastructuur om onze innovatieve beveiligingssuite te implementeren.