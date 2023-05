Door kunstmatige intelligentie aangedreven cryptoprojecten zoals Oraichain en AltSignals proberen de industrie op verschillende manieren te revolutioneren, en door het potentieel hebben investeerders steeds meer interesse.

AltSignals’ ASI en Oraichain’s ORAI zijn verschillende tokens die verschillende delen van de cryptomarkt zullen beïnvloeden, aangezien de AI-integratie een grote sprong voorwaarts maakt. Een prijsvoorspelling zoals deze kijkt naar hoe hun native utility-tokens zouden kunnen presteren in een markt die naar verwachting een enorme groei zal doormaken.

AI komt op gang in cryptowereld

Of het nu via AI-aangedreven handelssystemen is, zoals die van AltSignals, of de gedecentraliseerde AI-applicaties van Oraichain, het groeipotentieel lijkt sneller te gaan.

En recente ontwikkelingen van technologiegiganten Google en Microsoft hebben er alleen maar toe bijgedragen te benadrukken hoe AI-geactiveerde marktplaatsen, handelsalgoritmen, marktvoorspellingen en portfoliobeheerplatforms het volgende grote ding voor investeerders zouden kunnen zijn.

Terwijl ChatGPT en Bard blijven illustreren wat er mogelijk is met grote taalmodellen, zijn in crypto zijn AI-tokens zoals Fetch.ai, SingularityNET en Render leidend.

De presale van AltSignals, waarvan de eerste fase voor 74% is uitverkocht, suggereert dat de interesse in deze categorie tokens alleen maar is toegenomen met de opkomst van AI in de wereld van crypto.

Wat is de AI-laag van AltSignals?

AltSignals is een handelsplatform dat is opgericht in 2017. Het biedt handelssignalen aan meer dan 50.000 handelaren in cryptocurrency-, aandelen- en forexmarkten. Momenteel hebben gebruikers toegang tot de handelswaarschuwingen, indicatoren en andere tools via het AltAlgo-algoritme van het bedrijf.

Hoewel het al een succesvol bedrijf is, ziet het AltSignals-team integratie met kunstmatige intelligentie als de volgende grote stap. Dat is wat heeft geleid tot de ontwikkeling van een door AI aangedreven laag genaamd ActualizeAI.

ActualizeAI wordt gelanceerd in de tweede helft van 2023 en zal gebruikmaken van de kracht van machine learning, natuurlijke taalverwerking en geavanceerde sentimentanalyse om de nauwkeurigheid van zijn handelssignalen te verbeteren. Voorspellende modellering, regressie en AutoML zijn allemaal functies die ActualizeAI een boost zullen geven, wat resulteert in een hogere nauwkeurigheid voor handelssignalen.

De AI-laag wordt aangedreven door het ASI-token. Als utility-token geeft ASI houders toegang tot het ActualizeAI-platform en de ledenclub.

In termen van tokenomics schetst de whitepaper van het project een totale voorraad van 500.000.000 ASI-tokens. Tijdens de presale zullen 290.000.000 tokens of 58% beschikbaar zijn voor investeerders in 5 fasen.

Het token is momenteel in voorverkoop, waar geïnteresseerde investeerders zich bij kunnen aansluiten, en zal binnenkort live zijn op grote uitwisselingsplatforms, waaronder toonaangevende DEX Uniswap.

Wat is OraiChain? Overeenkomsten met AltSignals?

Oraichain is een gedecentraliseerd blockchain- ecosysteem dat in 2020 is gelanceerd. Het biedt een oracle-oplossing die de integratie van AI in blockchain-applicaties mogelijk maakt. In het bijzonder is de infrastructuur van Oraichain ontworpen om het gebruik van AI-gegevens in smart contracts mogelijk te maken.

Net als AltSignals maakt Oraichain gebruik van machine learning, natuurlijke taalverwerking en voorspellende analyses. Projecten en ecosysteemgebruikers kunnen deze AI-gegevens en -services gebruiken in hun toepassingen met smart contracts.

Om platformtransacties en -interacties mogelijk te maken, heeft het Oraichain-team het ORAI-token gelanceerd. Afgezien van het gebruik ervan in governance en staking, wordt ORAI verhandeld op meerdere belangrijke beurzen, waaronder KuCoin, Bitget en Uniswap.

Prijsvoorspelling Oraichain

In termen van prijsprestaties bereikte het ORAI-token het hoogste punt ooit van $105 in februari 2021. Hoewel de bearmarkt de meeste van deze winsten teniet deed, laat de huidige prijs van ORAI van $4,08 een stijging van meer dan 350% zien ten opzichte van het laagste punt ooit van $0,9 in november 2022. De daling volgde op de ineenstorting van FTX en geeft aan dat gebeurtenissen de prijzen kunnen beïnvloeden.

ORAI is ook getroffen door recente tegenwind, zoals de recente onrust in het banksysteem, de reactie van cryptocurrency op toenemende regelgevende maatregelen in de VS en onzekerheid door economisch nieuws.

Hoewel we de exacte prijs van Oraichain op geen enkel moment in de toekomst kunnen voorspellen, zijn er factoren die ORAI op lange termijn hoger kunnen zetten. Dit omvat het productaanbod van Oraichain en de interesse van investeerders in AI-aangedreven blockchain-projecten, evenals de waarschijnlijke intrede van de bredere markt in een nieuwe bull-fase.

Oraichain price chart showing ORAI/USDT pair on KuCoin. Source: TradingView

Prijsvoorspelling AltSignals voor 2023

Analisten zijn ook van mening dat AI nog in de kinderschoenen staat. Dit suggereert dat factoren zoals de hierboven genoemde ook van toepassing kunnen zijn op ASI.

Met een stijging van ORAI met bijna 50% in de afgelopen twee weken, ziet de ASI-presale prijs van $0,015 eruit als een koopje, gezien de verwachte stijging naar $0,02274 aan het einde van de presale. Toegang tot de secundaire markt via notering op toonaangevende beurzen zou ook de vraag kunnen aanwakkeren en ASI zou kunnen richten op vroege mijlpalen zoals $0,5 en $1 eind 2023 of begin 2024.

Er moet echter worden opgemerkt dat markten nog steeds grotendeels worden beïnvloed door verschillende gebeurtenissen en nieuws, en als zodanig kunnen prijzen in korte tijd enorm fluctueren.

Een negatieve omslag voor crypto te midden van macro-economische tegenwind zou tokens zoals ORAI en ASI bijvoorbeeld kunnen doen worstelen, waarbij de prijs van ASI waarschijnlijk niet zo hoog zal stijgen als verwacht.

Kan ASI van AltSignals een waarde van $10 bereiken in 2025?

Een blik op de historische prijsgegevens van Oraichain laat zien dat het token van een dieptepunt van $ 10 in december 2020 naar zijn ATH van $105 in februari is gestegen. Dat was tijdens de vorige bullmarkt.

Hoewel historische gegevens geen toekomstige prijsprestaties voorspellen, is het mogelijk dat een rally voor Bitcoin en grote altcoins in een nieuwe bullmarkt kan worden weerspiegeld in de bredere crypto-AI-ruimte. De halvering van Bitcoin in 2024 zou een enorme trigger kunnen zijn.

AltSignals, dat de langverwachte ActualizeAI-laag zal hebben gelanceerd, zou de bullish flip kunnen rijden om zich te richten op belangrijke prijsmijlpalen, zoals $10 in 2025.

Zoals opgemerkt, is de ASI-presale prijs $0,015 na een stijging van 25% vanaf $0,012. De waarde van het token zal nog eens 20% stijgen naar $0,01875 en 12,5% naar $0,021 voordat het in de laatste presale fase stijgt naar $0,02274.

Als je geïnteresseerd bent in het ASI-token, bezoek dan de presale pagina voor meer informatie over hoe je kunt kopen.