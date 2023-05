Prijsvoorspelling Metacade nu Chinese stad door de staat gesteund metaverse platform onthult

May 26, 2023

op May 26, 2023

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van MCADE, de native token van Metacade, worstelde het grootste deel van mei onder de uiteindelijke voorverkoopprijs terwijl het project zich opmaakt voor de game-ontwikkelingsfase na de eerdere samenwerking met MetaStudio.

Op het moment van schrijven handelde MCADE op $0,02127, een stijging van 1,11% in de afgelopen 24 uur. Hoewel het token enige winst had geboekt, was het nog steeds een paar cent onder de uiteindelijke presale prijs van $0,022. Desalniettemin zijn er vooruitzichten dat het token klaar is voor aanzienlijke winsten door de populariteit van metaverse projecten en hun native tokens.

Door de Chinese overheid gesteund metaverse platform

Onlangs heeft de hoofdstad van de oostelijke Chinese provincie Jiangsu, Nanjing, het China Metaverse Technology and Application Innovation Platform gelanceerd om metaverse ontwikkeling en onderzoek in het hele land te bevorderen. De verhuizing is een van de vele andere metaverse ontwikkelingen die over de hele wereld plaatsvinden terwijl de gamefi-ruimte naar de metaverse beweegt.

Het door de Chinese staat gesteunde platform wordt geleid door de Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST) en bestaat uit oprichters van verschillende academische instellingen en metaverse-gerelateerde bedrijven op het vasteland van China.

Nanjing en andere Chinese steden strijden om de metaverse ontwikkelingshubs van het land te worden. Het nieuwe platform komt maanden nadat Nanjing City zijn omgekeerde strategie onthulde, gericht op het creëren van een bloeiende industrie met meer dan $19,13 miljard (135 miljard yuan) aan jaarlijkse inkomsten tegen het einde van 2025.

Shanghai, een andere Chinese stad, heeft onlangs zijn eerste collectie van 20 metaverse use-cases onthuld, die uiteenlopende gebieden bestrijken, waaronder virtuele diagnoses voor de gezondheidszorg en digitale recreaties van de historische architectonische monumenten van de stad.

Wat is Metacade en hoe is het tot nu toe verlopen?

Metacade is een community-gestuurde blockchain-arcade die tot doel heeft een uitgebreide verzameling play-to-earn (P2E) arcade-games aan te bieden op een enkel metaverse platform. Het is ook bedoeld om spelers uitgebreide mogelijkheden te bieden om crypto-beloningen te verdienen in enkele van de meest verslavende blockchain-game-ervaringen.

Volgens het team van Metacade wil het platform een centrale hub worden voor de Web3-community die verschillende unieke verdienmogelijkheden biedt die verder gaan dan gamen, ontworpen om gamers, investeerders en ondernemers ten goede te komen, waarbij het MCADE-token de kern van het ecosysteem vormt.

Een van de voorgestelde verdienmogelijkheden op Metacade is de Create2Earn, die tot doel heeft makers van inhoud te belonen met MCADE-tokens voor het leveren van waarde aan het platform, inclusief het plaatsen van gamerecensies, het delen van de nieuwste informatie over blockchain-gaming en interactie met berichten van andere gebruikers in de gemeenschap middelpunt.

Op 17 april organiseerde de CEO van Metacade, Russell Bennett, de eerste Metacade AMA, die werd gevolgd door verschillende andere AMA’s. De laatste AMA vond zeven dagen geleden plaats en gaf inzicht in Metacade’s plannen voor de nabije toekomst.

Tot nu toe wordt Metacade algemeen beschouwd als een van de meest opwindende investeringen in cryptocurrency binnen de groeiende GameFi-sector. De Metacade presale bracht $16,35 miljoen op in acht fasen.

Sinds de voltooiing van de presale is MCADE gelanceerd op verschillende populaire cryptocurrency-uitwisselingen, waaronder Uniswap, BitMart en MEXC Global. Als gevolg hiervan is de munt meer dan verdubbeld in waarde tot een recordhoogte van $0,04569 op 3 mei 2023.

Het Metacade project bevindt zich momenteel in de game-ontwikkelingsfase en heeft al zijn eerste samenwerking getekend met MetaStudio, een innovatief metaverse-ontwikkelingsbedrijf. Het MetaStudio-partnerschap is een game-wisselaar en heeft tot doel nieuwe en opwindende mobiele games te produceren in de Metacade-arcade.

MetaStudio, dat onlangs een samenwerking aankondigde met Immutable om de gaming Metaverse-industrie te verbeteren, zal naar verwachting een schat aan ervaring en expertise met zich meebrengen door te hebben gewerkt aan verschillende gameprojecten en populaire geanimeerde franchises zoals How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda en Shrek.

Zal MCADE weer boven de $0,045 uitkomen?

Hoewel investeerders misschien sceptisch zijn over het feit dat MCADE grote prijsbewegingen maakt, gezien het feit dat het al het grootste deel van mei worstelt, wordt verwacht dat de komende Russell Bennett’s AMA’s opwinding zullen veroorzaken bij de cryptogemeenschap.

De AMA’s zullen meer licht werpen op de vooruitzichten van het project, waardoor investeerders een duidelijk beeld krijgen van wat ze kunnen verwachten met het platform van Metacade en het native token.

Naast de AMA’s heeft het MCADE-token een uitgebreide utility op het Metacade platform, dat naar verwachting een belangrijke bullish-katalysator zal zijn om te profiteren van de prijsactie op korte termijn, die het MCADE-token mogelijk tegen het einde van de maand boven de $0,045 zal brengen.