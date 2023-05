Vergeet de VS, crypto is klaar voor groot succes in Azië

Terwijl de crypto-industrie blijft worstelen met een steeds strenger regelgevingslandschap in de VS, lijkt Azië nu de gewenste bestemming. De trend is er een die de regio een integrale rol zou kunnen laten spelen in de innovatie en uiteindelijke acceptatie van crypto, aldus experts.

De crypto-vriendelijke regelgeving in de regio, de groeiende risico-investeringen en de massale bevolking die steeds meer geïnteresseerd raakt in crypto, helpen deze vooruitzichten.

Azië is een groeiende crypto-vriendelijke omgeving

Een van de factoren in het voordeel van Azië is de benadering van cryptoregulering. Een groeiend aantal regeringen in de regio kiest ervoor om crypto-vriendelijke regelgevingskaders te implementeren, waarmee ze veel van hun tegenhangers in Noord-Amerika overtreffen. Een recent rapport van het Witte Huis werd zwaar bekritiseerd vanwege de crypto-aanbevelingen.

Ripple CEO Brad Garlinghouse zei onlangs dat “verwarring” op het gebied van regelgeving de modus operandi van de SEC en andere bureaus lijkt te zijn – een factor die veel cryptobedrijven geen andere keus zou kunnen laten dan de Amerikaanse markt te verlaten. Crypto-uitwisseling Bittrex en de in het VK gevestigde crypto-geldschieter Nexo zijn voorbeelden van bedrijven die de Amerikaanse regelgeving noemen als reden voor hun beslissing om te verhuizen.

Terwijl MiCA-regels de EU aantrekkelijk maken, ziet Garlinghouse ook de VAE en Singapore als belangrijkste begunstigden.

Dit sentiment wordt ook gedeeld door Yves La Rose, uitvoerend directeur en oprichter van de EOS Network Foundation. Volgens opmerkingen in een Cryptonews- publicatie gelooft de EOS Network-exec dat Azië cryptovriendelijker wordt, zelfs nu de regelgeving elders strenger wordt.

In oktober 2022 rapporteerde Invezz over de MoU van EOS Network met het Zuid-Koreaanse Busan in een project dat tot doel had blockchain-startups te stimuleren via een venture-vehikel van $700 miljoen. In een recent commentaar over de groei in Azië merkte La Rose op:

“Een duidelijk gedefinieerd regelgevingskader is de heilige graal van de crypto-industrie.”

Jessie Chan van ParallelChain Lab zegt dat westerse landen innovatie in de kiem smoren met hun regelgevende standpunten, een trend die tegengesteld is aan wat er in Aziatische landen gebeurt.

Akio Tanaka, van Infinity Ventures Crypto, is van mening dat de negatieve benadering van cryptoregulering in de VS en andere westerse markten Aziatische landen de kans heeft gegeven om binnen te komen.

Terwijl de VS treuzelt, leiden Singapore, Hong Kong en de VAE de crypto-aanval in Azië

Duidelijke regelgeving is de belangrijkste reden waarom enkele van ‘s werelds toonaangevende cryptobedrijven hun bedrijf in de regio willen vestigen. Top crypto-hotspots in deze delen van de wereld zijn Hong Kong, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Singapore.

Terwijl Singapore is gegroeid als crypto-hub, biedt Hong Kong een mogelijkheid om dit over te nemen te midden van de recente aankondiging van een raamwerk dat de detailhandel in Bitcoin en Ethereum ondersteunt. Anderzijds vordert Japan zijn CBDC-pilot en blijft Bitcoin als betaalmethode ondersteunen sinds dit voor het eerst in 2017 werd gedaan.

De VAE wordt ook steeds meer gezien als de meest geprefereerde bestemming voor digitale activa in het Midden-Oosten, te midden van het licentiekader voor dienstverleners op het gebied van virtuele activa.

Zoals experts opmerken, is de trend in de acceptatie van blockchain en cryptovaluta ook waarneembaar in Zuid-Korea, Thailand, de Filippijnen en vele andere Aziatische landen.

Itai Elizur, COO en Managing Partner bij MarketAcross, merkte onlangs op:

“Azië is de voor de hand liggende bestemming voor iedereen die blockchain serieus neemt.”

Statistieken tonen de groeiende crypto-voetafdruk van Azië

De Aziatische bevolking van meer dan 4,7 miljard mensen, meer dan de helft van de wereldbevolking, speelt zeker een rol in de aantrekkingskracht van de regio op het gebied van crypto-adoptie. Met crypto-ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven in Web3, crypto-gaming en blockchain-setting daar, lijkt het erop dat de race om de VS achter zich te laten in crypto-innovatie de meeste steun vindt in Azië.

Statistieken over blockchain-startups en interesse in topevenementen in de branche, zoals onder andere WebX Asia en TOKEN2049, wijzen op een regio die snel groeit.

Volgens Edward Hong, chief platform officer bij Hashed, is Azië uitgegroeid tot de grootste cryptomarkt ter wereld. Hij wijst op een rapport van Chainalysis waaruit bleek dat zeven van de top 10 landen die leidend zijn in de adoptiecurve van Web3-applicaties in Azië liggen.

Statistieken over crypto-eigendom tonen ook aan dat Azië de thuisbasis is van ongeveer 260 miljoen van de 420 miljoen wereldwijde crypto-gebruikers vanaf 2023, met Thailand, de Filippijnen, India en Zuid-Korea onder degenen met het hoogste percentage crypto-eigenaren. Het is deze dominantie die verdere investeringen van wereldwijde VC-bedrijven in crypto-gerichte projecten in de regio stimuleert.

Elders toonde een rapport uit 2022 van durfkapitaalbedrijf White Star Capital aan dat alleen al in Zuidoost-Azië meer dan 600 blockchain-startups te gast waren.