Ripple’s strategische partner Tranglo werkt samen met de grootste transactie dienstverlener van de VAE

Ripple ‘s investeringspartner Tranglo heeft een belangrijke stap onthuld in samenwerking met Al Ansari Exchange. Al Ansari is het grootste forex- en overmakingsbedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

🌍 Tranglo & Al Ansari Exchange unite for UAE remittance revolution 🤝 Potential Ripple ODL integration? 👀 Time will tell! $XRP 💸 #HugePartnership 💫🚀https://t.co/tPYpmnXoWA pic.twitter.com/AxWK3YXAil — Chain Review (@Chain_Review) May 29, 2023

Het in de VAE gevestigde overmakingsbedrijf heeft een enorm klantenbestand (meer dan drie miljoen gebruikers) en voltooit dagelijks ongeveer 130.000 transacties. Dergelijke cijfers laten zien dat de beurs een enorme positie inneemt op de markt.

Tranglo breidt voetafdruk uit

De samenwerking betekent een enorme stap voor de uitbreidingsplannen van Tranglo in het Midden-Oosten. Vergeet niet dat de Verenigde Arabische Emiraten het op een na grootste land is wat betreft uitgaande geldovermakingen.

Tranglo biedt internationale betalingsdiensten en is actief in verschillende sectoren, waaronder cryptobusiness. Het bedrijf houdt ook toezicht op mobiele geldoplossingen en geldoverboekingen.

Tranglo verbetert zijn internationale betalingsaanbod door gebruik te maken van RippleNet – een uitgebreid betalingsnetwerk van Ripple. Ripple (Tranglo’s investeringspartner) heeft als investeerder een aanzienlijk belang van 40% in het bedrijf.

De COO van Al Ansari Exchange, Ali Al Najjar, gaf commentaar op de toegenomen vraag van klanten en de noodzaak van innovatieve technologie en hoogwaardige oplossingen. Hij benadrukte dat Al Ansari versnelde groei kon genieten dankzij Tranglo’s high-end technologie en Ripple’s gedecentraliseerde betalingsoplossingen.

Inmiddels heeft de alliantie tussen het handelsbedrijf en Tranglo de aandacht getrokken binnen de cryptowereld. Fans van Ripple speculeren over mogelijke Ripple ODL-integratie (On-Demand Liquidity).

Tranglo zal profiteren van deze alliantie om zijn voetafdruk op de markt van de VAE te verstevigen, door te zorgen voor sterkere internationale betalingscompetenties en verbeterde overmakingsdiensten.

Dankzij deze samenwerkingen profiteren grensoverschrijdende overmakingen van voordelen zoals een uitgebreid netwerkbereik en kredietfaciliteiten. Ondertussen overweegt de community van Ripple de huidige ontwikkelingen terwijl ze wachten op een mogelijke OAO-integratie. Bovendien laat nieuws van Invezz.com zien dat XRP klaar is voor bullishness in de komende sessies nu de SEC-zaak ten einde loopt.