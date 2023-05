Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Hedera Hashgraph bereidt zich voor op een grote tokenontgrendeling die van invloed zal zijn op de prijs van HBAR. De ontwikkelaars zullen meer dan 1,27 miljard tokens vrijgeven, ter waarde van meer dan $67 miljoen. Volgens TokenUnlocks wordt dit een groot ontgrendelingsevenement, waarbij deze tokens overeenkomsten, ecosysteemgroei en netwerkbeheer en -activiteiten gaan kopen.

Hedera Hashgraph zal nog steeds meer tokens vergrendeld hebben. Het heeft nu meer dan 28,4 miljard tokens vergrendeld en 21,5 miljard ontgrendeld. Als het verwervingsproces volgens schema verloopt, worden de laatste tokens in februari 2024 ontgrendeld.

Historisch gezien zijn ontgrendelingen van tokens meestal bearish voor cryptocurrencies, omdat het tot een aanzienlijke verwatering leidt. Het kan worden vergeleken met de uitgifte van aandelen, met als enige verschil dat het ontgrendelen van tokens deel uitmaakt van de tokenomics van een cryptocurrency.

Bij cryptocurrencies worden token-ontgrendelingen meestal gecompenseerd door een token-burn, waarbij ze naar een onherstelbaar adres worden gebracht. Het is onduidelijk of Hedera Hashgraph een brandmechanisme in zijn ecosysteem heeft geïmplementeerd.

In de meeste gevallen presteren cryptocurrencies die door een token-ontgrendelingsgebeurtenis gaan vaak ondermaats. Dit verklaart waarom de prijs van HBAR in de buurt van het laagste niveau sinds januari van dit jaar blijft hangen. Het is met meer dan 45% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau in 2022.

Hedera Hashgrph is niet de enige cryptovaluta die deze week een grote tokenontgrendeling doormaakt. Optimism ziet deze week een van de grootste token-ontgrendeling evenementen. De ontwikkelaars ontgrendelen tokens ter waarde van meer dan $530 miljoen.