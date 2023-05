IBEX 35 beste en slechtste kiesdistricten in 2023 onthuld

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De IBEX 35-index bewoog dinsdag zijwaarts toen beleggers reageerden op de bemoedigende Spaanse consumenteninflatie gegevens en de aanstaande Spaanse verkiezingen. De index, die de 35 grootste bedrijven in Spanje volgt, is vastgelopen op €9.200, een paar punten onder het hoogste punt van dit jaar van €9.540. In totaal is de index met bijna 12% gestegen vanaf het laagste punt in 2023.

Spaanse inflatie neemt af

IBEX 35 is een index die de grootste blue-chipbedrijven in Spanje volgt. De grootste samenstellende bedrijven in de index zijn onder andere Inditex – het moederbedrijf van Zara, Iberdrola, Santander, BBVA, Amadeus, Caixabank en Celinex Telecom.

De IBEX-index bleef dinsdag binnen een krappe bandbreedte na de bemoedigende Spaanse inflatiecijfers. Volgens het statistiekbureau daalde de totale consumentenprijsindex (CPI) in mei met 0,1% ten opzichte van de vorige 0,6%. Die daling was groter dan de mediane schatting van 0,1%.

Op jaarbasis daalde de totale CPI van de vorige 4,1% naar 3,2%. De geharmoniseerde consumenteninflatie daalde met 0,2% op maandbasis tot 2,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Deze cijfers betekenen dat het handelen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de inflatie te bestrijden werkt. Net als andere centrale banken heeft de bank meerdere keren besloten de rente te verhogen. Het heeft ook laten doorschemeren dat het de tarieven zal blijven verhogen.

De IBEX-index bewoog ook zijwaarts nadat de premier van het land het parlement had ontbonden en had opgeroepen tot vervroegde verkiezingen op 23 juli. Deze verkiezingen zullen de operaties van het land op korte termijn waarschijnlijk verstoren.

De aandelenkoers van Amadeus is in 2023 met 40,9% gestegen, waardoor het het best presterende aandeel in de IBEX-index is. Het is gestegen vanwege de sterke prestaties in de reissector. De prijs van het aandeel IAG is om dezelfde reden met 30,67% gestegen.

Het aandeel van Melia Hotels is met 30% gestegen, terwijl de aandelen van Inditex, Aena, Cellnex Telecom en ACS met meer dan 20% zijn gestegen. Anderzijds zijn Solaria, Merlin Properties, Repsol, Bankinter en Unicaja Banco dit jaar de slechtst presterende aandelen.

Technische analyse IBEX 35 index

De IBEX-index handelde de afgelopen dagen vast in een krap bereik. Het heeft een dubbel toppatroon gevormd voor €9.510. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bearish teken. De index heeft ook een patroon gevormd dat lijkt op een stijgend driehoekspatroon, terwijl de Relative Strength Index (RSI) een bearish divergentiepatroon heeft gevormd. Daarom zijn de vooruitzichten van de Spaanse index voorlopig neutraal.

Meer winst zal worden bevestigd als het boven het belangrijke weerstandspunt van €9.510 komt. Bij zo’n beweging zal het naar het volgende weerstandspunt stijgen voor €9.600. Aan de andere kant zal een beweging onder de steun op €9.017 aangeven dat de bears hebben gezegevierd en het naar de halslijn van het dubbele toppatroon duwen op €8.495.