Voorspelling USD/TRY: waarom de Turkse lira gedoemd is

De Turkse lira zit in de problemen omdat de zorgen over de economie van het land aanhouden. De wisselkoers van het paar USD/TRY steeg naar een recordhoogte van 20,16 nadat Erdogan de verkiezingen won. Dit maakte de weg vrij voor een status-quo in fiscaal en monetair beleid. Evenzo bleven de paren GBP/TRY en EUR/TRY stijgen.

Crash van de Turkse lira zet door

De Turkse lira is een van de slechtst presterende valuta’s in de opkomende markten. Het is in de afgelopen 12 maanden met bijna 24% gecrasht en in de afgelopen vijf jaar met 330%. In totaal heeft de munt sinds 1990 bijna 900.000% van zijn waarde verloren.

Dit betekent dat spaarders met de Turkse lira de afgelopen decennia de waarde van hun beleggingen hebben zien kelderen. Nu, na de overwinning van Erdogan, zal de status-quo de komende vijf jaar waarschijnlijk voortduren.

Ten eerste zal Erdogan nog steeds substantiële controle behouden over de centrale bank van het land. In de afgelopen jaren heeft hij de hawkish functionarissen van de centrale bank ontslagen en de bank gedwongen de rentetarieven te verlagen in een periode van hoge inflatie. Nu blijkt uit officiële statistieken dat de Turkse inflatie meer dan 44% bedraagt.

Ondertussen raken de buitenlandse reserves van Turkije op. Gegevens verzameld door TradingEconomics laten zien dat het land ongeveer $60 miljard aan buitenlandse reserves heeft, een daling ten opzichte van het hoogtepunt van vorig jaar van bijna $90 miljard. In 2014 bedroegen de reserves van het land meer dan $110 miljard.

Ondertussen geloven analisten vanwege het beleid van Erdogan dat de buitenlandse directe investeringen (FDI) van het land de komende jaren zullen blijven dalen. FDI daalde in maart met meer dan $440 miljoen. Buitenlandse investeerders maken zich zorgen over regels voor kapitaalstromen, hoge inflatie en het onconventionele beleid van de centrale bank.

Het begrotingstekort van de regering zal verder oplopen nadat Erdogan loonsverhogingen heeft uitgedeeld aan overheidspersoneel.

Voorspelling USD/TRY

USD/TRY-grafiek door TradingView

De fundamenten voor de Turkse lira zijn extreem bearish, omdat ze betekenen dat het beleid van de afgelopen 30 jaar zal worden voortgezet. De technische gegevens zijn ook bullish. Op de daily chart zien we dat de wisselkoers van USD naar TRY de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoonde. Gaandeweg bleef het paar boven alle voortschrijdende gemiddelden, terwijl de geldstroomindex naar het overboughtniveau ging.

Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen tijdens de termijn van Erdogan, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau van 30. Dit betekent dat houders van Turkse lira hun koopkracht zullen zien dalen, terwijl anderen naar de veiligheid van de Amerikaanse dollar zullen vluchten.