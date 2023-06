HP stapt in de AI-race nu de omzet naar een dieptepunt van jaren zakt

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

HP Inc (NYSE: HPQ) verloor dinsdag ongeveer 5,0% in verlengde uren na het rapporteren van de laagste kwartaalomzet sinds het begin van de COVID-pandemie.

HP deelt in op pc-vertraging

Een groot deel van de zwakte in het onlangs afgesloten kwartaal had te maken met de pc-activiteiten, waarvan de verkoop met meer dan 29% daalde dan verwacht.

In een interview met Barron’s zei CEO Enrique Lores echter dat het bedrijf het goed heeft gedaan wat betreft het verminderen van overtollige kanaalinventaris.

“We maken waar wat we hebben gezegd. Het was ons duidelijk dat we ons zouden concentreren op dingen die we onder controle hebben – en in het bedrijf zouden investeren om innovatie en groei op de lange termijn te stimuleren.“

Afgelopen november zei de multinational dat het in drie jaar tijd tussen de 4.000 en 6.000 banen zal schrappen. HP aandelen zijn dit jaar nog steeds met 10% gestegen.

HP Inc lanceert een op AI gerichte pc

Positief nieuws is dat HP vandaag heeft bevestigd dat het zal profiteren van de snelle groei op de markt voor kunstmatige intelligentie.

Het in Californië gevestigde bedrijf bouwt een nieuwe pc-architectuur die niet afhankelijk zal zijn van cloud computing voor AI-workloads. Door deze lokaal uit te voeren, voegde het eraan toe, wordt de beveiliging verbeterd en de latentie verminderd. CEO Lores liet weten:

“Als je een klein bedrijf bent, wil je kunstmatige intelligentie gebruiken om privégegevens te benutten.“

HP verwacht dat de eerste batch van deze op AI gerichte personal computers in 2024 zal worden gelanceerd. Wall Street heeft momenteel een consensus “hold”-rating voor HP-aandelen.

Opvallende cijfers in Q2 winstrapport van HP

Inkomsten $1,1 miljard tegenover $1,0 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van 94 cent naar $1,07

Aangepaste EPS gedrukt op 80 cent volgens het persbericht

De omzet daalde met 21,7% op jaarbasis tot $12,9 miljard

Consensus was 76 cent per aandeel op $13,1 miljard omzet

De aangepaste operationele marge daalde met 10 basispunten tot 8,7%

In april zou de legendarische investeerder Warren Buffett 121 miljoen HP-aandelen hebben gekocht.

HP Inc verwacht dat de markt in H2 zal verbeteren

Een ander goed nieuws voor beleggers kwam in de vorm van het vertrouwen van het management in de pc-markt, dat volgens hen in de tweede helft van 2023 zal verbeteren.

Voor het volledige jaar voorspelt HP nu tot $3,50 aan aangepaste winst per aandeel, inclusief 81 cent tot 91 cent die het verwacht te verdienen in het huidige kwartaal. Analisten rekenden voor het derde kwartaal op 85 cent van de winst per aandeel (gecorrigeerd).

Het multinationale technologiebedrijf ziet zijn vrije kasstroom dit jaar nog steeds dalen tussen $3,0 miljard en $3,5 miljard. In het persbericht over de inkomsten zei CEO Enrique Lores:

“We zijn goed gepositioneerd om te winnen in onze markten en duurzame groei op de lange termijn te stimuleren terwijl we voortdurend vooruitgang boeken ten opzichte van ons Future Ready-plan.“