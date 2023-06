Metacade stijgt voorafgaand aan lancering van hoofdplatform, China geeft Web 3.0 een boost

Metacade (MCADE) laat van zich horen na een vertraging in mei. Na eerder een hoogtepunt van $0,045 te hebben bereikt, had MCADE een solide bullish kracht getoond die werd verwacht toen het token op beurzen werd genoteerd. Een prijsdaling tot $0,016 gaf investeerders die de vroege start hadden gemist een kans om in te stappen en een nieuw bullish momentum te berijden. De prijs van MCADE is nu $0,024, een aanzienlijke winst van 8% in 24 uur. Dit komt voorafgaand aan de lancering van Metacade Lite, die over drie dagen wordt verwacht.

China ondersteunt Web 3.0-innovatie

China is klaar om innovatie binnen de Web 3.0-sector te omarmen en te ondersteunen. Lokale rapporten geven aan dat Beijing een whitepaper heeft onthuld waarin de rol van Web 3.0-technologie wordt benadrukt. De whitepaper benadrukte de onvermijdelijke toekomst van Web 3.0, met autoriteiten die de sector graag willen ondersteunen.

China’s steun voor Web 3.0 is positief voor de sector en nieuwe innovaties zoals Metacade. De autoriteiten in het Aziatische land begonnen in 2021 op grote schaal hardhandig optreden tegen de sector, waarbij mijnwerkers naar andere rechtsgebieden vluchtten. Als een van de belangrijkste economieën zouden de positieve rapporten kunnen leiden tot optimisme over digitale activa en innovatie en acceptatie van bestaande Web 3.0-projecten kunnen stimuleren.

Metacade, een community-arcade die het web 3.0-gaminglandschap verandert

Het idee om een speelhal te hebben die eigendom is van de community, is misschien bij investeerders in Web 3.0 opgekomen. Metacade bedacht dit om een platform te bouwen dat sindsdien populair is geworden onder Web 3.0-gamers, ontwikkelaars en investeerders.

Metacade is gebouwd om een community met gemeenschappelijke interesses samen te brengen om virtueel te delen, te verbinden en samen te werken. Ze doen dit terwijl ze op verschillende manieren verdienen, waaronder meedoen aan games, feedback geven over projecten en werken aan optredens.

De economie van de arcade is bedacht om een bloeiende en zelfvoorzienende Web 3.0-gaminggemeenschap te creëren. Investeerders kunnen financiering voor hun projecten ontvangen via het Metagrants-fonds, terwijl ontwikkelaars profiteren van gametestfuncties op het platform. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan toernooien om het MCADE-token te verdienen.

Het platform van Metacade bevat ook advertenties, vacatures en een lanceerplatform dat zal worden gebruikt om extra inkomsten voor het platform te genereren. Dat is erop gericht om van Metacade een zelfvoorzienend platform te maken, en velen verwachten dat dit het ingrediënt zal zijn voor het succes ervan.

Voorspelling Metacade terwijl de lancering van het hoofdplatform nadert

Het aftellen van Metacade Lite is begonnen en er zijn nog maar 3 dagen over. In het laatste interview nam Russell Bennett, CEO van Metacade, de tijd om Metacade Lite uit te leggen als de verwachte lancering van het belangrijkste platform. De lancering zal het vermogen van Metacade versnellen om zijn mijlpalen te halen, inclusief het samenbrengen van de community.

Er wordt lang uitgekeken naar de lancering van Metacade Lite, gezien het feit dat het native token populair is geworden, dankzij de vermeldingen van Uniswap, BitMart en MEXC Global. De laatste koerswinsten verklaren mogelijk het enthousiasme. Maar zal de prijs naar verwachting hoger blijven?

De presale van Metacade eindigde in de laatste fase op $0,020. Een sterke vraag naar het token hielp de prijs meer dan te verdubbelen tot boven de $0,045. De vuistregel is dat MCADE zijn vorige top terugwint naarmate het meer vraag op beurzen ontgrendelt. Dat zou de prijs 10x kunnen laten stijgen, zoals analisten hadden voorspeld toen het token in de voorverkoop was. De aankomende Metacade Lite zou de katalysator kunnen zijn voor een prijsstijging, aangezien het de toewijding van de oprichters van het project onderstreept om de mijlpalen te bereiken die MCADE populair hebben gemaakt.

Moet je MCADE kopen voorafgaand aan Metacade Lite?

Er wordt gezegd dat kansen een keer in je leven voorbij komen, en Metacade zou daar een van kunnen zijn. Het token heeft een toenemende vraag gezien rond belangrijke ontwikkelingen. De voorverkoop was grotendeels een succes aangezien de token snel uitverkocht was. De vraag schoot weer omhoog toen het token op Uniswap werd vermeld. Met deze prijstrend zou het het juiste moment kunnen zijn om MCADE te kopen, aangezien Metacade Lite een nieuwe bullish stijging zou kunnen inspireren.