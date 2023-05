Voorspelling AltSignals nu nieuw AI handelsplatform wint aan populariteit

Analisten verwachten dat kunstmatige intelligentie de kern zal worden van de toekomst van werkevolutie en industriële toepassingen. Dat verklaart grotendeels waarom nieuwkomers als ChatGPT snel aan populariteit winnen.

AltSignals ziet dit potentieel en wil de kracht van AI aanboren om algemene handelssignalen met een hogere kwaliteit en winstpercentage te genereren. Beleggers weten hoe belangrijk AI is voor de handel, met de AltSignals presale van $ASI-token dat een AI-handelsdienst zal aandrijven die snel uitverkocht zal zijn. Er is minder dan 22% van de tokens over voordat de presale eindigt, wat betekent dat er veel verwachting is rond deze token.

Wat is AltSignals?

AltSignals (ASI) is een handelssignaaldienst die in 2017 in het VK is opgericht. Het wordt geleid door een team van ervaren handelaren in forex, aandelen en crypto. Sinds de oprichting van AltSignals is de populariteit ervan gegroeid dankzij hoogwaardige handelssignalen. De service heeft een gemiddelde signaalnauwkeurigheid van 64% in meer dan 3.782 gegenereerde signalen.

De community van AltSignals is ook gegroeid. De service heeft meer dan 52.000 handelaren op Telegram, met meer dan 1400 in de VIP-groep. De community heeft AltSignals beoordeeld met 4,9/5 op Trustpilot, waardoor de signaaldienst een van de meest vertrouwde is onder handelaren.

Hoe AltSignals de industrie verandert

In overeenstemming met een sterke vraag naar zijn handelssignaalservice, innoveert en integreert AltSignals AI in zijn activiteiten. Het bedrijf lanceert een door AI geleide signaaldienst genaamd ActualizeAI. Het AltSignals-team gelooft dat AI het platform een voorsprong zal geven met realtime gegevensverwerking, voorspellende modellering, machine learning en sentimentele analyse. Hoewel handelaren al eerder met AI hebben geëxperimenteerd, is ActualizeAI de eerste in zijn soort die crypto in een handelsservice integreert.

$ASI wordt een crypto-token waarvan het eigendom rechten verleent aan handelaren in ActualizeAI. Handelaren kunnen $ASI gebruiken om te stemmen over bestuur. Maar het primaire doel van het token is om een gevoel van verbondenheid met een handelsgemeenschap te geven. Het bezit van $ASI betekent dat beleggers toegang hebben tot eeuwigdurende handelssignalen van het ervaren AltSignals-team om hun inkomen te laten groeien. Het is ook een kans om iemands handelsvaardigheden aan te scherpen, aangezien er handelstoernooien zijn waaraan handelaren kunnen deelnemen en $ASI kunnen winnen.

Andere mogelijkheden met $ASI zijn vroege en exclusieve toegang tot toekomstige voorverkoop en de AI Members Club. Leden van de AI-club verdienen $ASI voor het geven van ideeën en feedback over ActualizeAI-producten.

Zal AltSignals in 2023 met 1000% stijgen?

Het is nog te vroeg om een grote voorspelling te doen over AltSignals. Het token is nog steeds in de presale, met een waardering van $0,015. Van eerdere prijsacties van tokens die getuige zijn van een vroege vraag in de voorverkoop, schieten de waarden meer dan 10x omhoog zodra de token op beurzen verschijnt.

$ASI zal naar verwachting in het tweede kwartaal noteren op de eerste beurs, Uniswap. Dit is wanneer het team ook probeert nieuwe partnerschappen te sluiten, het huidige AltAlgo™ te upgraden naar een geautomatiseerde handelsservice en nog veel meer. Als zodanig kunnen er deze keer veel mogelijkheden worden ontgrendeld, wat de prijs van $ASI omhoog zal helpen schieten. Een prijsverhoging van 1000% behoort dus tot de mogelijkheden voor het einde van het jaar.

Een ander ding dat een prijsstijging van 1000% mogelijk maakt voor $ASI, is dat het al een ondersteunende community van handelaren heeft. Het feit dat het niet vanaf nul begint, maakt de kans op mislukking erg klein. De community zou de eerste boost kunnen geven die nodig is om ActualizeAI en $ASI succesvol te maken.

Wanneer is het juiste moment om $ASI te kopen?

Het is niet te zeggen wat het beste moment is om $ASI te kopen. Als je het token echter in de presale koopt, krijg je een kans om een laaggeprijsd token te kopen en een potentiële winst van 10x te behalen. Dat betekent dat het rendement hoger is door nu te beleggen dan wanneer het token in waarde is gestegen op beurzen.