Vooruitzicht CAC 40 en DAX-index nu economische groei in China stagneert

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De DAX-index en CAC 40-indices hebben zich de afgelopen dagen teruggetrokken terwijl de recente rally vervaagde. De Duitse DAX 40-index viel terug naar een dieptepunt van €15.750, wat ~3,30% onder het hoogste niveau van dit jaar lag. Evenzo daalde de Franse CAC 40-index naar € 7.200, ~ 5,75% onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Inflatie Duitsland en Frankrijk

Europese indices zijn de afgelopen dagen onder grote druk komen te staan nu beleggers winst beginnen te nemen na de recente opmerkelijke rally. Deze indices behoorden dit jaar tot de best presterende indices, met de CAC 40- en DAX-indices die dicht bij hun hoogste punt ooit zaten.

Het meest recente Europese nieuws gaat over inflatie. In Frankrijk bleef de inflatie van het land dalen doordat de aardgasprijzen daalden. In Frankrijk daalde de totale consumentenprijsindex van 0,6% in april tot -0,1% in mei. Op jaarbasis daalde de CPI van 5,9% naar 5,1%, het laagste niveau in maanden.

Ook in andere Europese landen daalt de inflatie. Zoals ik in dit artikel schreef, daalde de consumenteninflatie in Spanje met 0,1% in mei en met 3,2% op jaarbasis. Verder daalde in Italië het geharmoniseerde inflatiecijfer in mei met 0,1%.

Analisten zijn van mening dat de Duitse consumenteninflatie in maart met 0,6% is gedaald, terwijl de geharmoniseerde inflatie is gedaald tot 8,9%.

De andere belangrijke Europese gegevens waren het BBP van Frankrijk en de Duitse banencijfers. In Frankrijk groeide de economie met 0,2% op kwartaalbasis, terwijl de werkloosheid in Duitsland op 5,6% bleef.

De CAC 40- en DAX-indices dalen ook doordat beleggers zich richten op het probleem van het Amerikaanse schuldenplafond en de groeivertraging in China. Woensdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de PMI voor de verwerkende industrie in mei daalde tot 48,8 en de PMI voor de niet-verwerkende industrie tot 54,5.

Voorspelling CAC 40-index

CAC 40-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de CAC 40-index de afgelopen dagen in een langzame neerwaartse trend zit. Het is onder de belangrijke steun gezakt met €7.380, het hoogste punt op 3 maart en 5 januari vorig jaar. De aandelen zijn onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gezakt.

De Relative Strength Index is iets onder het neutrale punt gezakt. Daarom is de kans groot dat de index zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op €7.000. Bij een beweging onder dat niveau zakt het naar €6.798, het laagste punt op 20 maart.

Voorspelling DAX-index

DAX-grafiek door TradingView

De DAX 40-index bevindt zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend. In tegenstelling tot de CAC 40-index blijft deze boven het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen en 100 dagen. Het heeft de belangrijkste steun opnieuw getest op €15.750, het hoogste punt op 7 maart. Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen als kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op €16.290, de YTD.