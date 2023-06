Analyse USD/KRW nu Zuid-Koreaanse handel opnieuw inzakt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/KRW bleef in een consolidatiefase naarmate meer gegevens de benarde situatie van de Zuid-Koreaanse economie aan het licht brachten. De wisselkoers van USD naar Zuid-Koreaanse won werd verhandeld op 1.321, waar het de afgelopen dagen was. Het is dit jaar met meer dan 8,8% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Zuid-Koreaanse export zakt opnieuw in

Ik heb verschillende keren geschreven over de erbarmelijke toestand van de Zuid-Koreaanse economie, zoals je hier kunt lezen en hier. Helaas lijkt de situatie te verslechteren, zoals blijkt uit de afnemende export.

Donderdag gepubliceerde gegevens laten zien dat de export van het land in mei met 15,2% is gedaald, nadat deze in de voorgaande maand met 14,2% was gedaald. Deze daling was erger dan de gemiddelde schatting van 13,50%. De export staat sinds november 2022 in het rood na een piek in juni 2021.

Ook de invoer kelderde in mei. Uit gegevens blijkt dat de invoer van Zuid-Korea in mei met 14% is gedaald ten opzichte van de vorige 13,3%. Het staat al het hele jaar in het rood. Als gevolg hiervan liep het handelstekort van Zuid-Korea op tot meer dan $2,2 miljard.

Deze cijfers betekenen dat het niet goed gaat met de economie, aangezien Zuid-Korea vooral een exportgericht land is. Uit recente gegevens bleek dat de Zuid-Koreaanse economie in het eerste kwartaal van het jaar ternauwernood aan een recessie ontsnapte.

De grootste uitdaging waarmee Zuid-Korea wordt geconfronteerd, is dat de vraag naar halfgeleiders afneemt, wat Samsung treft. Samsung is het grootste land in Zuid-Korea, goed voor meer dan 15% van het totale BBP.

Daarom is de kans groot dat de Bank of Korea haar rentetarieven de komende maanden ongewijzigd zal laten.

Voorspelling USD/KRW

USD/KRW-grafiek door TradingView

Op de 4H-grafiek zien we dat de wisselkoers van USD naar KRW de afgelopen dagen is gedaald. Het paar is iets onder het belangrijke weerstandsniveau beland op 1.330, het hoogste niveau op 25 mei. Het consolideert zich op het voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes, terwijl de MACD naar het neutrale punt is verhuisd.

Daarnaast heeft het paar een patroon met dubbele top gevormd op 1.342,78. Dit patroon is meestal een bearish teken. Hoewel een bearish uitbraak mogelijk is, zijn de vooruitzichten neutraal totdat het onder de neklijn van dit patroon zakt op 1.307.