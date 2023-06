Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van de Amerikaanse dollarindex (DXY) bewoog zich zijwaarts nadat het Huis van Afgevaardigden de deal over het schuldenplafond had goedgekeurd. Na een spectaculaire prestatie in mei, handelde de DXY-index op $104,23, het hoogste niveau sinds 17 maart. In totaal is de index dit jaar met meer dan 3,4% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Fed zal waarschijnlijk pauzeren

De US dollar-index is in een bullish trend terwijl investeerders proberen de Fed-theeblaadjes te lezen. Functionarissen van de Fed zijn gemengd over wat ze zullen doen als ze elkaar in juni ontmoeten. Sommige functionarissen, zoals Loretta Mester en James Bullard, zijn van mening dat de bank de rente moet blijven verhogen, aangezien de inflatie kleverig wordt.

Aan de andere kant vinden sommige leden, zoals Raphael Bostic en Neel Kashkari, dat de bank nu moet pauzeren. Ze zijn van mening dat het onderbreken van renteverhogingen de bank zal helpen de implicaties van de eerdere verhogingen te beoordelen. Deze mening werd gesteund door de nieuwe vice-voorzitter van de Fed, Philip Jefferson. Hij zei :

“Een beslissing om onze beleidsrente constant te houden tijdens een komende vergadering, mag niet worden geïnterpreteerd als zijnde dat we de piek voor deze cyclus hebben bereikt. Het overslaan van een renteverhoging tijdens een komende vergadering zou de commissie inderdaad in staat stellen meer gegevens te zien voordat ze beslissingen neemt over de mate van aanvullende beleidsversteviging.

Recente cijfers ondersteunen een nieuwe renteverhoging in juni. De huizenmarkt doet het bijvoorbeeld goed, nu de huizenprijzen voor de tweede maand op rij zijn gestegen.

Verder bleek uit eerder deze week gepubliceerde gegevens dat het consumentenvertrouwen nog steeds sterk is. En op vrijdag toonden de gegevens over persoonlijke consumentenuitgaven (PCE) aan dat de inflatie plakkerig was. PCE, het favoriete instrument van de Fed, steeg in april met 4,7%.

Non-farm payrolls (NFP) gegevens

De volgende belangrijke drijfveer voor de DXY-index zijn de non-farm payrolls (NFP) die voor vrijdag zijn gepland. Economen menen dat de arbeidsmarkt aanzienlijk krap blijft. Ze verwachten dat het land in mei meer dan 230.000 banen heeft toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage op 3,50% bleef. ADP publiceert zijn raming voor particuliere loonaantallen.

Sterker dan verwachte banencijfers zullen Fed-functionarissen ertoe aanzetten om nog een verhoging te overwegen voordat ze een pauze inlassen.

De Amerikaanse dollarindex zal ook reageren op de komende Europese inflatiecijfers. Cijfers die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat de Spaanse, Franse en Duitse inflatie in mei daalde omdat de energiekosten onder druk bleven staan. Europese cijfers zijn belangrijk omdat de euro het grootste bestanddeel is van de Amerikaanse dollarindex.

Prognose Amerikaanse dollar index

De DXY-index bevindt zich in een sterke bullish trend nadat deze eerder dit jaar crashte naar een dieptepunt van $100,87. Het slaagde erin om boven het belangrijkste weerstandspunt te komen op $102,81, het hoogste punt op 10 april. De bullish trend wordt ondersteund door het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden, terwijl de MACD een bearish divergentiepatroon begint te vormen. Het ligt tussen het retracementniveau van 78,6% en 61,8%.

Het belangrijkste is dat het lijkt alsof de index een beker- en handvatpatroon vormt waarvan de bovenkant $105,86 is. De index zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op $105,86. Een beweging boven dit niveau wijst op meer opwaarts potentieel voor de index.