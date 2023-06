Top 3 activaklassen die goed presteren in 2023

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Aan het begin van een nieuwe handelsmaand kijken beleggers terug op welke activaklassen het in 2023 beter hebben gedaan en welke tot nu toe niet. In een wereld van onzekerheid (bijv. geopolitieke spanningen, hoge inflatie) is het lastig om de juiste combinatie van activa in een portefeuille te kiezen.

Blackrock, een Amerikaanse multinationale investeringsmaatschappij, heeft een studie gepubliceerd waarin de Year-To-Date (YTD) prestaties van verschillende activaklassen worden vergeleken, van Brent-ruwe olie tot de Amerikaanse dollarindex, Amerikaanse aandelen en meer.

De onderstaande ranglijst houdt rekening met het laagste en het hoogste rendement op enig moment in de afgelopen 12 maanden (rode lijnen), en de gele stippen geven de YTD-prestaties weer. Dit zijn de drie activaklassen die tot dusver dit jaar beter presteerden:

Europese aandelen

Amerikaanse aandelen

Goud

Europese aandelen

Europese aandelen doen het tot nu toe goed, met een stijging van ongeveer 10% YTD. Dit is om een aantal redenen verrassend, zoals de oorlog in Oekraïne en de economische recessie in Duitsland.

De oorlog in Oekraïne leidde tot een golf van sancties tegen Rusland, de agressorstaat. Deze sancties, bedoeld om de oorlogsmachine in het Kremlin te verzwakken, hebben echter ook een boemerangeffect op de Europese economieën. De meest recente bevestiging komt uit Duitsland, waar de grootste Europese economie in een recessie is beland.

In de toekomst zouden hogere inflatie en rentetarieven de winst onder druk moeten zetten. Maar het goede nieuws is dat de inflatie in Europa begint te dalen, zoals blijkt uit recente gegevens.

Amerikaanse aandelen

Gezien de verkrappingscyclus van de Fed staan Amerikaanse aandelen op een verrassende tweede plaats. We moeten echter verder kijken en dan zien we dat de Amerikaanse technologiesector winst boekte terwijl de meeste andere sectoren achterbleven.

Voor Amerikaanse aandelen is de actie van de Fed belangrijk. Het komende rapport van de NFP zal waarschijnlijk een krappe arbeidsmarkt en aanhoudende inflatie laten zien, wat zou kunnen suggereren dat de Fed de rente opnieuw zal verhogen.

Maar beleggers weten heel goed waar de rente in de Verenigde Staten zich bevindt. Bovendien hebben de opkomst van AI en kostenbesparingen in enkele van de grote technologiebedrijven geleid tot hernieuwd enthousiasme voor de gigantische technologiebedrijven, en het optimisme zou zich gemakkelijk kunnen verspreiden naar andere industrieën.

Het risico hier is dat de verkrappingscyclus van de Fed zal uitmonden in een recessie en dat beleggers massaal naar obligaties zullen grijpen.

Goud

Goud komt op de derde plaats, aangezien beleggers op zoek zijn naar de veilige haven van het gele metaal met het oog op een mogelijke economische recessie in de VS. Na vorig jaar geen bescherming tegen inflatie te hebben geboden, wordt goud verhandeld met een bodtoon terwijl investeerders hun portefeuilles proberen te diversifiëren.