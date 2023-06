AltSignals in focus terwijl AI Nvidia helpt lid te worden van de biljoenenclub

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Kunstmatige intelligentie is een ware rage geweest op de financiële markten sinds Nvidia Corporation een buitengewoon sterke leidraad voor het huidige kwartaal uitvaardigde, zoals Invezz in dit artikel schreef.

HP Inc heeft zich ook aangesloten bij de AI-race

Nvidia verwacht nu dat AI de omzet in het tweede kwartaal zal opdrijven tot een record van $11 miljard. Die vooruitzichten overtroffen de schattingen van Street met maar liefst $4,0 miljard. Als reactie hierop zag de halfgeleidergigant deze week tijdelijk zijn marktkapitalisatie boven de $1,0 biljoen uitkomen.

Toen kwam HP Inc. die de laagste kwartaalomzet rapporteerde sinds het begin van de pandemie, die niet op de aandelenkoers woog omdat het management bevestigde dat het werkte aan een nieuwe personal computer die de AI-werklast lokaal aankan (zonder afhankelijk te zijn van cloud computing).

Kunstmatige intelligentie zal ons helpen opnieuw te definiëren wat een pc is. We werken samen met belangrijke softwareleveranciers en leveranciers van silicium om de architectuur van een pc opnieuw te ontwerpen die AI-toepassingen lokaal kan verwerken.

Onlangs meende professor Jeremy Siegel van de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania dat kunstmatige intelligentie nog geen bubbel was (lees meer) – wat wil zeggen dat er meer voordelen zijn aan deze snelgroeiende subsector binnen technologie.

Als dat zo is, zullen projecten zoals AltSignals, die gericht zijn op de real-life toepassingen van kunstmatige intelligentie, er waarschijnlijk baat bij hebben.

Wat je moet weten over AltSignals

AltSignals is een opkomende naam in financiële technologie die erop gericht is mensen te helpen het rendement uit hun aandelen-, forex- of crypto-investeringen te maximaliseren.

De vlaggenschipservice die het bedrijf AltAlgo noemt, is gebaseerd op een geavanceerd algoritme dat beleggers informeert over de juiste prijs van een bepaald activum waartegen ze een positie moeten opbouwen en ook de prijs waartegen ze moeten stoppen.

Wat echter nog spannender is voor diegenen die geïnteresseerd zijn in kunstmatige intelligentie, is ActualizeAI – een nieuwe handelstoolkit die AltSignals binnenkort zal lanceren. Je kunt dit product beschouwen als een verbeterde versie van AltAlgo, omdat het kunstmatige intelligentie gebruikt om de nauwkeurigheid van de signalen die het naar investeerders stuurt te verbeteren.

De op AI gebaseerde verbeteringen zullen waarschijnlijk meer gebruikers uitnodigen voor zijn diensten, waardoor AltSignals niet alleen als bedrijf, maar ook als investering een boost krijgt.

Het ASI-token van AltSignals is nu beschikbaar in de presale

Dit is het beste deel. AltSignals is niet alleen een hulpmiddel dat je kunt gebruiken om meer uit aandelen of crypto te halen. Het is ook een investering op zich.

ActualizeAI – de aankomende handelsservice vergroot met kunstmatige intelligentie zal een crypto-token gebruiken dat het bedrijf het ASI-token noemt. Eigenaren van het ASI-token hebben het recht om te stemmen over bestuur, net als aandeelhouders.

Het ASI-token geeft hen ook toegang tot wat ActualizeAI te bieden heeft, inclusief een kans om deel te nemen aan handelstoernooien en andere mogelijkheden om geld te verdienen. Het belangrijkste is dat de prijs van dit crypto-token, net als elk ander activum, gebaseerd zal zijn op vraag en aanbod.

Als de vraag in de loop van de tijd stijgt, zal de prijs van het ASI-token ook bewegen – en dat is wat AltSignals tot een investering maakt. Het ASI-token is momenteel in de presale verkrijgbaar en maakt een geschikte tijd goed om vroeg te investeren en te wachten op prijsstijging.

Een uitgebreide gids op de website van AltSignals legt uit hoe je in drie eenvoudige stappen kunt deelnemen aan de presale van crypto-tokens.

Zou het ASI-token in 2023 5 cent kunnen bereiken?

Zoals eerder vermeld, hangt de prijs van het ASI-token grotendeels af van de vraag die tot nu toe sterk lijkt, aangezien het bijna $0,9 miljoen aan voorverkoop heeft opgeleverd.

Vanaf met de eerste presale fase is het crypto-token al met 25% gestegen naar $0,015. Volgens AltSignals zal het ASI-token aan het einde van de lopende presale $0,02274 waard zijn.

Het optimisme is voornamelijk gebaseerd op de blockbuster-reactie die het heeft ontvangen van gebruikers die spreken over de vraag naar zijn handelsservice die een score van bijna perfecte 4,9 heeft bij Trust Pilot. AltSignals heeft een community van meer dan 52.000 handelaren op Telegram opgebouwd. De VIP-groep heeft nu ook meer dan 1.400 abonnees.

Het ASI-token moet nog op de grote crypto-uitwisseling worden vermeld. Vergeet niet dat andere projecten, waaronder Floki en Pepe, een scherpe prijsstijging zagen toen ze live gingen op Binance. Het is daarom denkbaar dat AltSignals hetzelfde voordeel zal behalen als het begint te noteren op crypto-uitwisselingen.

Ten slotte is het niet alleen de AI-boom die naar verwachting de prijs van het ASI-token zal helpen waarderen. Het bredere herstel van de cryptomarkt kan ook een wind in de rug zijn.

Door aanhoudende problemen met betrekking tot de federale schuld heeft het vertrouwen in de Amerikaanse dollar als reservevaluta een deuk opgelopen. De recente bankencrisis was een nieuwe schok voor de reputatie van de fiat-valuta’s in het algemeen.

Daartoe zijn velen begonnen zich te wenden tot alternatieve activa zoals cryptocurrencies. Aangezien de macro-evenementen investeerders naar crypto blijven drijven en bijdragen aan het marktherstel, zal het ASI-token waarschijnlijk ook profiteren.

Hoewel het nog te vroeg is om te voorspellen hoe hoog het crypto-token zou kunnen stijgen, verwachten een aantal experts dat het tegen het einde van 2023 5 cent zal bereiken. Bezoek de presale pagina van AltSignals voor meer informatie.