Amerikaanse non farm payrolls overtreffen verwachtingen: dit betekent het voor aandelen

De S&P 500 is vrijdag met bijna 1,0% gestegen nadat het Bureau of Labor Statistics zei dat de Amerikaanse economie in mei meer dan verwachte banen heeft toegevoegd.

Kerncijfers banenrapport mei

Niet-agrarische loonlijsten stegen vorige maand met 339.000 – ruim boven de 190.000 die economen hadden voorspeld. De banengroei in de Verenigde Staten is nu al 29 maanden op rij positief.

De werkloosheid liep in mei echter op tot 3,7%, tegenover de verwachte 3,5%. Maar LPL Financial-executives Adam Turnquist en Jeffrey Buchbinder zien ook andere redenen om aan te nemen dat de benchmarkindex in de toekomst nog meer opwaarts potentieel zou kunnen bieden.

Op de 100e handelsdag (25 mei) steeg de S&P 500 met een solide 8,1%. Als we kijken naar een vergelijkbaar sterk begin van het jaar, was de gemiddelde winst voor de rest van het jaar met 9,4% behoorlijk sterk.

Wat zou de S&P 500 nog meer kunnen doen stijgen?

Andere opmerkelijke gegevens die vandaag zijn gepubliceerd, zijn onder meer de gemiddelde uurlonen die deze maand met 0,3% zijn gestegen – in lijn met de verwachtingen.

Vergeleken met vorig jaar lag die maatstaf 4,3% of 10 basispunten onder de prognose. Uitleggend wat er nog meer zou kunnen bijdragen aan een verdere winst in de S&P 500, zeiden de LPL-strategen in een recent door Invezz verkregen notitie :

Het winstpotentieel van het Amerikaanse bedrijfsleven is groter dan verwacht, wat de aandelen de komende weken zou kunnen ondersteunen, vooral als het tijdschema voor een mogelijke, milde recessie steeds verder wordt verschoven.

Ze waren het er echter over eens dat er ook risico’s blijven bestaan, waaronder een slechte breedte; een groot deel van de kracht op de aandelenmarkt dit jaar is toe te schrijven aan slechts zes megacap-aandelen.