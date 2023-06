Justin Sun: Huobi kan binnen zes maanden een vergunning voor Hong Kong krijgen

Justin Sun, de oprichter van Tron en adviseur voor Huobi Global heeft gezegd dat Huobi tegen het einde van het jaar een vergunning kan krijgen als aanbieder van cryptohandel in Hong Kong. Het Huobi-token steeg kort en handelde boven $3,03, voordat het naar beneden zakte te midden van een bredere marktstilte.

Sun zegt dat Huobi HK-licentie waarschijnlijk binnen 6-12 maanden kan krijgen

Sun maakte de opmerking tijdens een gesprek met CoinDesk TV, slechts enkele dagen nadat Huobi zijn Hong Kong-beurs Huobi HK aankondigde. Volgens de oprichter van Tron heeft de cryptobeurs al een aanvraag ingediend voor goedkeuring als virtual asset service provider (VASP).

De applicatie omvat een “respijtperiode” van 18 maanden, merkte hij op terwijl hij sprak over de stand van de crypto-regulering tijdens de uitrol van een alom geprezen crypto-framework in Hong Kong. Zowel het crypto-bedrijfsleven als individuele investeerders zien dit als een stap in de goede richting. Zoals Invezz onlangs benadrukte, is Hong Kong een van de vele crypto-hubs in Azië die de groeiende status van de regio als wereldwijde bestemming voor blockchain en crypto weerspiegelen.

Een van de belangrijkste conclusies uit de crypto-vriendelijke benadering van de administratieve regio is het nieuws dat cryptocurrency-uitwisselingen licenties kunnen krijgen als ze crypto-handelsproducten willen aanbieden aan particuliere beleggers.

Regelgevers hebben tot 18 maanden de tijd om bepaalde aanvragen goed te keuren of te weigeren, merkte Sun op. In deze periode zal de crypto-industrie de details van het raamwerk leren kennen, inclusief nalevingsvereisten rond klantopnames en AML.

Maar hoewel de aanvraag van Huobi zo lang kan duren, zei Sun dat hij gelooft dat de toezichthouders in Hongkong binnen de komende 6-12 maanden feedback kunnen krijgen. Hij voegde toe:

“In de komende 18 maanden hebben we een uitstelperiode zodat Huobi Hong Kong in Hong Kong kan opereren, klanten kan aannemen, onze bankzaken kan regelen en onze klanten kan bedienen.”

Sun gaf ook commentaar op de regelgeving in Canada en merkte op dat Huobi geen plannen heeft om de Canadese markt te betreden. Hij haalde de wettelijke vereisten van het land aan, sentimenten waarop Binance en ByBit op dezelfde manier zinspeelden toen ze hun vertrek aankondigden.

Wat betreft welke uitwisselingen waarschijnlijk licenties in Hong Kong zullen nastreven, wees hij op OKX, ByBit, Gate.io en Bitget.