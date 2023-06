Mei NFP preview – is deze keer echt anders?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Later vandaag, tijdens de Noord-Amerikaanse sessie, zal het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics de Non-Farm Payrolls-gegevens voor mei 2023 vrijgeven. De consensus is dat de Amerikaanse economie in mei nog eens 193.000 banen heeft toegevoegd.

Dertien opeenvolgende maanden kwam het NFP-nummer boven de consensus uit. Is mei dan de maand waarin we het einde van de serie zullen zien?

Dit rapport kan mogelijk een van de lastigste in lange tijd zijn. Dit is waarom.

De arbeidsmarkt zou inmiddels moeten hebben gereageerd

De Federal Reserve van de Verenigde Staten heeft een dubbel mandaat: prijsstabiliteit en maximale werkgelegenheid. In haar strijd tegen de stijgende inflatie begon de Fed aan een van de steilste verkrappingscycli in de geschiedenis.

Om precies te zijn verhoogde het de tarieven met 5%, in de hoop de inflatie te doen dalen. En ja hoor, de inflatie koelt af.

Het laatste bewijs kwam gisteren. De ISM Manufacturing PMI kwam dicht in de buurt van de consensusschatting – 46,9 vs. 47 verwacht.

Maar de verrassing zat hem in de gegevens over de productieprijzen, die uitkwamen op 44,2 versus 52,4 verwacht. De inflatietrend is dus duidelijk dalend.

Kunnen we dan zeggen dat de inflatiestrijd gewonnen is? Zelfs als dat zo is, heeft het inflatiecijfer nog een lange weg te gaan voordat het de doelstelling van de Fed bereikt. Aan het eerste deel van het mandaat, over prijsstabiliteit, moet dus nog worden gewerkt.

De markten reageerden heftig op het nieuws van gisteren, zoals bleek uit de klap van de US-dollar. Toch moeten we rekening houden met het dubbele mandaat van de Fed, omdat de zaken wat ingewikkelder zijn op het gebied van banen.

Dat de arbeidsmarktindicatoren achterblijven is een bekend gegeven. Er wordt gezegd dat men geduld moet hebben voordat de renteveranderingen hun weg vinden naar de economie. Gemiddeld duurt het ongeveer veertien maanden vanaf het moment dat de Fed verkrapt tot het werkloosheidscijfer hoger tikt.

Dus waar staan we nu, gezien het feit dat de aanscherping in maart 2022 begon? De tijd is rijp om te zien waar deze arbeidsmarkt van gemaakt is, maar men kan niet verwerpen wat zelfs Jerome Powell zei tijdens de laatste FOMC-persconferentie – dat deze keer echt anders kan zijn.

Hoe valt anders uit te leggen dat het werkloosheidspercentage nog lager is dan toen de Fed begon te verhogen?

Daarom is het grote risico bij de NFP-release van vandaag dat de markt een krakende arbeidsmarkt verwacht, terwijl deze in feite sterker wordt. De ADP-gegevens van gisteren verrasten naar boven, zoals te zien is in de bovenstaande grafiek.

Dus wat als het werkloosheidscijfer daalt net wanneer iedereen verwacht dat het hoger zal tikken?

Wat als deze keer echt anders is?