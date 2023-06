Metacade Lite ontketent breakout voor MCADE prijs

Metacade wordt alom geprezen als een van de meest opvallende projecten van het jaar, een play-to-earn-platform waarvan het native MCADE aanzienlijke opwaartse actie ziet nadat een groot partnerschap is uitgerold.

Metacade’s prijsonderbreking boven een sleutelniveau, trotserend op de bredere cryptomarktstilte om hoger te handelen, komt na een week van belangrijke ontwikkelingen. Terwijl Bitcoin rond de $27.000 worstelde, steeg MCADE tot bijna $0.029, met een winst van maar liefst 15%. Kan een belangrijk evenement voor 1 juni en 2 juni helpen om MCADE/USD hoger te krijgen?

Metacade Lite tour en soft launch is een belangrijk evenement

Deze week was geweldig voor Metacade in termen van het bereiken van een nieuwe mijlpaal voor het project. Nadat de presale van MCADE was uitverkocht en het token live ging op de grote crypto-uitwisselingen Uniswap, BitMart en MEXC, bezegelde het project zijn eerste grote ecosysteempartnerschap met play-to-earn gamestudio MetaStudio.

MetaStudio is waarschijnlijk de eerste van een aantal grote samenwerkingen die een hoop games op het P2E-platform zouden brengen. En gezien Metacade’s unieke benadering van gaming, helpt het MetaStudio-partnerschap alleen maar om de voorspelling te versterken dat Metacade op het punt staat om crypto’s breakout gaming-project van 2023 te worden.

Donderdag zal Russell Bennett, CEO van Metacade, die deze week in een interview de nadruk legde op de zachte lancering, de eerste aflevering hosten in de Metaseries van het Web3-gameplatform. Dit komt omdat de langverwachte lancering van Metacade Lite op vrijdag komt.

Wat is Metacade?

Metacade wordt gebouwd als de ultieme Web3 speelhal. Centraal in het project staan game-ontwikkelaars, game-enthousiastelingen en investeerders, die een gemeenschap van gebruikers zullen vormen die samenkomen om te spelen, verbinding te maken en geld te verdienen. Dit ecosysteem wordt aangedreven door de MCADE, een ERC-20 utility-token die is geïntegreerd in de tokenomics van het hele project om meer kansen te bieden aan houders. MCADE heeft een totale voorraad van 2 miljard tokens.

Beloningen voor de community zullen plaatsvinden via een innovatief uitzetmechanisme, terwijl een schatkistreserve zal helpen bij het financieren van game-ontwikkelaars om het bredere crypto-gaming-ecosysteem een boost te geven.

MCADE-tokenhouders zullen ook profiteren van deelname aan speltoernooien en prijzen. Pay-to-Play-arcade, game-testen en een Launchpad maken ook deel uit van de Metacade-roadmap.

Prijsvoorspelling Metacade

Zoals eerder opgemerkt, zou MCADE een nieuwe kans kunnen zien met bulls die waarschijnlijk begin mei naar de all-time highs van $0,045 zullen kijken. Wanneer we kijken naar de MCADE prijs van vandaag, is het mogelijk om te zien dat de opwinding en het enthousiasme voor dit project hoog is gebleven sinds de succesvolle voorverkoop.

De lancering van Metacade Lite lijkt echter een nieuwe vraag te hebben aangewakkerd. Dat zou de prijsstijging van 15% van de oorspronkelijke munt van de speelhal in de afgelopen 24 uur kunnen verklaren. Het blijkt ook uit de stijging van 34% in de afgelopen week, waardoor het momenteel bijna 90% omhoog handelt sinds de dieptepunten van $ 0,014 medio april.

Tegen de huidige prijzen is MCADE ongeveer 37% korting op zijn ATH. Kan het hoger gaan en een waarde van $1 bereiken?

Onderstaande grafiek toont de uitbraak van een stijgende driehoek, waarbij de prijs de weerstandslijn opnieuw heeft getest als ondersteuning voordat hij verder gaat. Bulls moeten echter boven de $0,024 blijven, wat betekent dat er ruimte is om te hergroeperen als de afwijzing op $0,028 sterker wordt.

Metacade prijsgrafiek met breakout boven sleutelniveau. Bron: TradingView

Wat maakt Metacade de moeite waard om te kopen?

Metacade is een crypto-gamingproject dat nog in ontwikkeling is. Er is echter brede belangstelling voor, zoals blijkt uit de presale die eerder dit jaar snel uitverkocht was. Het heeft een geweldig team met ervaring in de gamingsector en het project heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in het P2E-gaming-ecosysteem. De utility van MCADE binnen het ecosysteem is ook iets om rekening mee te houden, aangezien de vraag waarschijnlijk zal groeien gezien het aanbod aan houders.

De prijs van MCADE heeft ook aangetoond dat er vraag is, met de stijging na notering op beurzen, wat suggereert dat het waarschijnlijk zal exploderen als een ander groot platform ondersteuning aankondigt. Op korte termijn zou de lancering van Metacade Lite de vonk kunnen zijn die een nieuw opwaarts momentum teweegbrengt.

Op middellange termijn, rekening houdend met prijsvolatiliteit en andere marktfactoren, kan MCADE inderdaad hoger handelen en het crypto-juweel blijken te zijn dat het wordt aangeprezen. Maar neem voordat u investeert de tijd om meer te weten te komen over Metacade, inclusief hoe het werkt, zoals beschreven in de whitepaper en website.