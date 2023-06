Stopt de Fed de renteverhogingen? Aandelen bereiken hoogtepunt van 9 maanden

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Amerikaanse aandelen hebben een hoogste punt in negen maanden bereikt, de S&P 500 voegde donderdag 1% toe en sloot op het hoogste niveau sinds augustus 2022. De technologiezware Nasdaq Composite boekte ook een hoogste punt in negen maanden, met een stijging van 1,3%.

De impuls kwam dankzij de langverwachte oplossing voor het politieke spel dat bestond uit de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond. Democraten en Republikeinen zetten eindelijk de pen op papier en rekenden af met wat altijd een extreem kleine kans op een soeverein faillissement was.

Nu dat circus uit de weg is, kunnen de financiële markten zich weer richten op wat er echt toe doet: de mogelijkheid van een recessie en de algehele gezondheid van de economie. Dit komt natuurlijk allemaal ten goede aan de Federal Reserve en haar allerbelangrijkste rentebeleid.

Zijn de renteverhogingen voorbij?

Dus, waar staan we nu? We zijn meer dan een jaar bezig met een van de snelste wandelcycli in de recente herinnering, tarieven nu boven de 5%. Na meer dan een decennium van ultralage tarieven betekent dat een enorme afwijking van wat als de “nieuwe norm” werd beschouwd.

De Fed Funds-rente is de belangrijkste hefboom in de economie. Het werkt door in alle vormen van schuld en bepaalt letterlijk de prijs van geld in de economie. Nu individuen en bedrijven met een hefboomwerking plotseling gedwongen worden om te herfinancieren tegen 5% in plaats van 0,5%, is dit bedoeld als onheil.

De kans is heel groot dat er dingen kapot zijn bij renteverhogingen. En dat is bij sommige dingen ook gebeurd. Silicon Valley Bank (SVB) zwaaide in maart afscheid, de bancaire besmetting verspreidde zich al snel naar Europa. Maar ondanks verdere crises bij banken zoals First Republic, lijkt de chaos beperkt te zijn tot regionale banken (afgezien van een zekere Zwitserse bank), en ondanks dat dit om verschillende redenen een groot probleem is, lijkt het geen systemische bedreiging, noch een bron van paniek voor het financiële systeem als geheel.

Sterker nog, de economie blijft in ieder geval te heet en weigert de voet van het pedaal te halen. De werkgelegenheid blijft erg krap en hoewel het sentiment in de markt is gedaald, lijken de onderliggende economische gegevens nog steeds relatief resistent.

Dus, waar laat dit ons? Bevinden we ons in een situatie waarin de rente langer hoog moet blijven? Helaas voor technische bedrijven, crypto-liefhebbers en misschien wel andere mensen, kan dat het resultaat zijn. Maar in plaats van blindelings naar mij te luisteren speculeren over wat de Fed gaat doen (alsof iemand dat tot dusver heeft kunnen voorspellen), laten we eens kijken wat de waarschijnlijkheden zeggen als we ze terugtrekken uit Fed-futures.

De volgende vergadering van de Fed is op 14 juni. Hoewel sommigen hadden gehoopt dat we nu in het snijgebied zouden zijn, is daar een kans van 0% aan toegekend – in feite is er zelfs een kans van 28,5% dat we over twee weken weer een stijging zullen zien. Dit staat in contrast met dezelfde prognoses een maand geleden (het cirkeldiagram aan de rechterkant), toen er een kans van 16,6% was op een verlaging met 25 basispunten en een waargenomen kans van nul op een volgende verhoging.

Fed bevindt zich tussen wal en schip

De verschuiving in kansen benadrukt wat we hierboven noemden: zeg het niet te hard, maar de markt doet het eigenlijk best goed. Het enige is dat in deze verwarde wereld met hoge inflatie waarin we leven, dat niet altijd een goede zaak is. De Fed zit vast tussen wal en schip omdat het, om de strijd tegen inflatie te blijven voeren, bedoeld is om liquiditeit uit het systeem te zuigen zodat de economie vertraagt en de inflatie weer normaal wordt.

Het probleem is dat hoge rentetarieven een belemmering vormen voor de economie – met de prijs van krediet zo hoog, gaan dingen kapot, zoals eerder besproken. Langer hoger betekent meer pijn en de kans op een ergere recessie. Dit somt de hachelijke situatie van de Fed op: voldoende renteverhogingen om de inflatie binnen te halen, maar niet zozeer dat een agressieve recessie wordt veroorzaakt. En de verhogingen zijn al heel, heel hoog in vergelijking met wat men dacht dat “evenwicht” was.

Laten we eens kijken naar de inflatie. Het zit momenteel op 4,9%. Dat is in een andere stratosfeer vergeleken met de doelstelling van 2% van de Fed. Aan de andere kant is het negen maanden op rij gedaald, nadat het afgelopen zomer bijna dubbele cijfers bereikte. De volgende lezing komt op 13 juni aan.

Nu de inflatie daalt maar hoog blijft, opent het de discussie, en die zijn er aan beide kanten van het hek. Eerder deze week verzette Loretta Mester, president van de Cleveland Fed, zich tegen de consensusvoorspelling van een pauze in renteverhogingen tijdens de vergadering van juni.

“Ik zie niet echt een dwingende reden om te pauzeren – wat betekent dat je moet wachten tot je meer bewijs hebt om te beslissen wat je moet doen. Ik zou meer een overtuigend argument zien voor (wandelen)… en dan een tijdje vasthouden totdat je minder onzeker wordt over waar de economie naartoe gaat.“ Loretta Mester, voorzitter van de Cleveland Fed

Dit staat echter in contrast met wat Fed-voorzitter Jerome Powell vorige maand aangaf. Hij gaf aan dat er voor het eerst in 14 maanden een pauze in het spel was.

“Nu we zover zijn gekomen, kunnen we het ons veroorloven om naar de gegevens en de zich ontwikkelende vooruitzichten te kijken en zorgvuldige beoordelingen te maken”, zei hij. Hij erkende ook dat de risico’s toenamen naarmate de tarieven hoog blijven, en gaf toe dat “de risico’s van te veel doen versus te weinig doen, evenwichtiger worden.”

“Als gevolg hiervan hoeft onze beleidsrente misschien niet zoveel te stijgen als anders het geval zou zijn geweest om onze doelen te bereiken”, voegde hij eraan toe.

Wat duidelijk is, is dat dit de grootste beslissing is, niet alleen met betrekking tot de marktprijzen, maar de economie als geheel. De geschiedenis leert ons dat aanhaalcycli hun tol eisen. Zelfs met een pauze deze maand blijft de onzekerheid groot over welke effecten nog moeten doorsijpelen. We spraken vorige maand met dr. Craig Pirrong van de Universiteit van Houston, die waarschuwde dat de Fed meer had afgebeten dan ze kon kauwen, en betreurde zowel de beslissingen die in de eerste plaats tot inflatie leidden, als ook de acties sinds de renteverhogingen. cyclus begon.

Zelfs Jerome Powell erkent zelf dat “we met onzekerheid worden geconfronteerd over de vertraagde effecten van onze aanscherping tot nu toe.” Dat maakt deze analyse zo uitdagend – die beroemde vertraging in het monetaire beleid.

Dus hoewel een pauze kan aanvoelen als een belangrijk moment in deze cyclus, zijn er nog meer uitdagingen in het verschiet, zelfs als die komt. Maar voorlopig richten alle ogen zich op 14 juni.