Voorspelling GBP/INR: maandelijkse grafiek wijst op meer pijn voor roepie

De wisselkoers van het pond naar de roepie is onlangs zijwaarts bewogen en hangt in de buurt van zijn recordhoogte van 106,41. Het paar GBP/INR handelde op 103,20, waar het de afgelopen weken was. Deze prijs ligt ongeveer 20% boven het dieptepunt van de pandemie en 633% boven het laagste punt in 1984.

Besluiten Bank of England en RBI volgen

De grootste katalysator voor de uitwisseling van GBP naar INR deze maand zijn de aanstaande rentebesluiten door de RBI en BoE. Het besluit van de centrale bank van India komt op 8 juni als eerste, terwijl de BoE haar vergadering op 22 juni afrondt.

De twee banken zullen deze maand waarschijnlijk een andere weg inslaan. Na een renteverhoging van 250 basispunten zal de RBI deze maand waarschijnlijk haar beleid onderbreken. De pauze komt er omdat er tekenen zijn dat de Indiase inflatie afneemt en de economische groei vertraagt. De inflatie op jaarbasis daalde in april van dit jaar tot 4,7%.

Aan de andere kant geloof ik dat de Bank of England nog meer te doen heeft, aangezien de inflatie nog steeds hardnekkig is. Gegevens die in mei werden gepubliceerd, toonden aan dat terwijl de totale consumentenprijsindex (CPI) in april daalde tot 8,7%, de kerninflatie licht steeg.

De bank heeft dus meer werk voor de boeg om de inflatie naar de doelstelling van 2,0% te brengen. Tegelijkertijd is de Britse economische groei wat zwak, door een afnemende buitenlandse vraag. De detailhandelsverkopen zijn gedaald, terwijl de huizenprijzen de neerwaartse trend hebben hervat.

Een andere reden voor de zwakke roepie is de handel van India met Rusland. Rusland heeft nu voor meer dan 140 miljard dollar aan roepies die het niet kan gebruiken. Kijk eens naar de recente verklaring van de Russische minister van Buitenlandse Zaken:

“We moeten dit geld gebruiken. Maar hiervoor moeten deze roepies in een andere valuta worden overgemaakt, en daar wordt nu over gesproken.”

Prognose GBP/INR

Wanneer we kijken naar de maandelijkse langetermijngrafiek, zien we dat de Indiase roepie in de problemen zit. Het zweeft in de buurt van een all-time high. Zoals weergegeven, is 106.41 de bovenzijde van het stijgende driehoekspatroon. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bullish teken. Het paar is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen.

Verder is de Relative Strength Index (RSI) boven het neutrale punt van 50 gekomen. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen als kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 107. De stop-loss van dit patroon is op 105.