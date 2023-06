Alle ogen gericht op de beslissing van de Bank of Canada en wat een ‘hawkish hold’ zou kunnen suggereren

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De komende week is een lastige week voor degenen die betrokken zijn bij de financiële markten. Positionering is cruciaal omdat het de week is die voorafgaat aan de beslissingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Daarom is gaan we deze week op zoek naar aanwijzingen. We hopen deze te vinden.

Een aanwijzing kan al op woensdag verschijnen. De Bank of Canada zal haar monetaire beleid bekendmaken en de markt verwacht dat het de beleidsrente volgende week op 4,5% zal laten.

Dit is een centrale bank die markten niet schuwt met haar beslissingen. Voor het besluit van deze week is er een kans van 25% op een verhoging, maar de implicaties van wat de centrale bank doet gaan verder dan de grenzen van Canada.

De inflatiecijfers van de VS en Canada zijn nauw met elkaar verbonden

Een snelle blik op de historische inflatiecijfers in Canada en de Verenigde Staten laat zien dat deze twee nauw met elkaar verbonden zijn. Gezien hun prijsstabiliteitsmandaat zou het beleid van de twee centrale banken dus ook gecorreleerd moeten zijn.

Dit is immers wat de Bank of Canada deed met de beleidsrente in het licht van de stijgende inflatie. De Fed deed hetzelfde.

Pas nu suggereren geruchten in de markt dat de Fed een renteverhoging in juni mogelijk overslaat. Natuurlijk, de tijd zal het leren, maar tot die tijd kan de Bank of Canada handelaren enkele hints geven.

De centrale bank heeft alle redenen om te blijven ingrijpen. Zo blijven de bbp- en arbeidsgegevens robuust. Ook de inflatie ligt ver boven het niveau dat het zou moeten zijn.

Daarom kan een hold als agressief worden beschouwd als deze wordt bepaald door toekomstige inflatieniveaus. Het zou erop kunnen duiden dat de Fed een week later precies hetzelfde zou doen.

Suggereert een agressieve greep een “skip” in juni van de Fed?

De terminologie van centrale banken is vaak moeilijk te interpreteren. Als de Bank of Canada de rente niet verhoogt, zal de markt geloven dat de Fed hetzelfde zal doen.

Maar de kunst is hoe je aan de markten communiceert dat je als centrale bank agressief blijft, ondanks dat je de rente stabiel houdt.

Het is misschien nog te vroeg om te zeggen wat de Fed volgende week gaat doen, maar de Bank of Canada zal duidelijk enkele aanwijzingen geven. Een “hawkish hold” op woensdag suggereert een “skip” van de Fed een week later, en dat zal op zijn beurt de financiële markten in beweging brengen.