De wisselkoers van het paar USD/IDR bewoog maandag zijwaarts na de laatste Indonesische consumenteninflatie gegevens. Deze prijs ligt ongeveer 2,47% boven het laagste niveau van dit jaar en 4,8% onder het hoogste niveau van vorig jaar. Als gevolg hiervan heeft de Indonesische munt het vrij goed gedaan, gezien het feit dat veel valuta’s van opkomende markten, zoals de Chinese yuan en de Turkse lira, allemaal zijn gedaald.

Inflatie Indonesië daalt

Het belangrijkste nieuws over forex van maandag waren de laatste Indonesische consumenteninflatie gegevens. Volgens het statistiekbureau van het land daalde de totale consumentenprijsindex (CPI) in mei van 0,33% naar 0,09%. Deze daling was beter dan de mediane schatting van 0,30%.

Op jaarbasis daalde de inflatie van het land van 4,33% naar 4%. Economen hadden verwacht dat de inflatie in het land zou dalen tot 4,23%. De inflatie vertoont een sterke bearish trend na een piek van 5,95% in april 2022. De kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieproducten, daalde van 2,83% naar 2,66%.

Daarom is de kans groot dat de Bank of Indonesia haar rentetarieven op het huidige niveau zal handhaven sinds ze naar haar doel is overgegaan. In mei besloot de bank de rente ongewijzigd te laten.

De wisselkoers van het paar USD/IDR reageerde op de laatste Indonesische productiegegevens. Volgens Nikkei daalde de PMI voor de verwerkende industrie van het land van 52,7 in april naar 50,6 in mei. Hoewel dit een daling was, is deze hoger dan die van andere landen. Verder is een PMI-waarde van 50 een teken dat een sector het goed doet.

De vooruitzichten voor de wisselkoers van USD naar IDR voor deze week zullen gematigd zijn, aangezien er deze week geen belangrijke economische gegevens zullen zijn. Traders zullen zich nog steeds concentreren op de non-farm payrolls (NFP)-gegevens van vorige week, waarover we in dit artikel schreven.

Technische analyse USD/IDR

USD/IDR-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar roepia de afgelopen dagen omhoog is gedreven. In deze periode is het pair boven het belangrijke weerstandsniveau op 14.838 gekomen, het laagste niveau op 2 februari.

Het pair is boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde gesprongen, terwijl de MACD boven het neutrale punt is gestegen. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 15.200. Een beweging onder de support op 14.840 zal de bullish view ongeldig maken.